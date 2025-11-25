Política

Patricia Bullrich defendió a Lorena Villaverde y dijo que puede asumir en el Senado: “No tiene condenas”

La futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta dijo que las acusaciones contra la dirigente rionegrina son políticas y la respaldó. Además, apuntó contra la situación judicial de los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria

Guardar
Patricia Bullrich defendió a Lorena Villaverde y dijo que puede asumir como senadora

Patricia Bullrich defendió este martes la asunción de Lorena Villaverde al Senado y cuestionó abiertamente las impugnaciones presentadas contra la dirigente rionegrina. En una conferencia de prensa ofrecida durante la presentación de la Agencia Nacional de Migraciones en Buenos Aires, la futura presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la cámara alta afirmó que Villaverde no enfrenta condena penal alguna y calificó de políticas las acusaciones hacia la dirigente elegida por el pueblo de Río Negro. “No tiene ninguna causa, su certificado de antecedentes la pone en el lugar de los inocentes”, enfatizó Bullrich ante los periodistas.

Bullrich profundizó en la legitimidad de Villaverde como senadora electa y puso en duda el fundamento de las objeciones presentadas por sectores opositores. “Muchas veces se ha querido juzgar a alguien inocente porque es de un partido político distinto. Es una impugnación política, está bien, la hacen, pero no tienen mucho sentido”, manifestó, marcando distancia de los cuestionamientos y adelantando que la definición final dependerá de la votación prevista para el próximo viernes en el Senado. La ministra aseguró que la Constitución es clara respecto a los requisitos para ocupar una banca y subrayó que, en ausencia de condena, “puede asumir”.

El foco del posicionamiento de Bullrich estuvo en remarcar que, para ser excluida del Senado, una persona debe contar con una condena penal firme, algo que Villaverde no tiene. “Para poder ser expulsadas de un cuerpo las personas tienen que tener una condena. Hay mucho ruido y pocas nueces”, sostuvo, relativizando el alcance real de las impugnaciones que enfrenta la dirigente rionegrina.

En su intervención ante la prensa, Bullrich también hizo referencia a otros dirigentes en situaciones judiciales controvertidas, ampliando el debate sobre la ética y la legalidad en el acceso a cargos públicos. Señaló explícitamente a los peronistas Jorge Capitanich y Martín Soria, refiriéndose a sus antecedentes de manera directa. En el caso de Capitanich, exgobernador de Chaco, lo vinculó con “una participación en el montaje de la estructura del clan Sena que terminó en el femicidio de Cecilia”, aludiendo al caso que involucró el asesinato de Cecilia Strzyzowski en esa provincia. Sobre Soria, ex ministro de Justicia y actual diputado, mencionó: “Tiene una causa bastante grave que es la falsificación de la firma de su padre, luego de que este fuera asesinado por su madre, en un caso delicado”.

A pesar de las afirmaciones planteadas, Bullrich indicó que espera que todos los dirigentes elegidos por voluntad popular, incluso aquellos señalados por denuncias, puedan asumir sus funciones legislativas mientras no exista una condena judicial. “Espero que todos los que han sido electos por el pueblo puedan asumir sus funciones”, indicó, desestimando el uso de procesos judiciales para bloquear designaciones surgidas de procesos electorales.

Patricia Bullrich durante la conferencia
Patricia Bullrich durante la conferencia de prensa, acompañada por Alejandra Moneoliva, quien la sucederá como ministra de Seguridad

Durante la conferencia, Bullrich combinó la defensa de Villaverde con un repaso del balance de su gestión al frente del Ministerio de Seguridad. A su lado se encontraba su sucesora, Alejandra Monteoliva.

Resaltó cifras de homicidios, asegurando que Argentina ostenta “la tasa de homicidios más baja del continente”, con un valor de 3,8, lo que representa una reducción interanual del 13,10%. “Falta llegar a niveles europeos, pero tenemos una concentración, el 10% del territorio tiene el 90% de los homicidios”, afirmó. Sostuvo que estos resultados reflejan “vidas salvadas” y ubicó a la Argentina por debajo de Estados Unidos y cerca de Canadá en materia de seguridad ciudadana.

Bullrich destacó la reducción significativa de los homicidios en Rosario tras la implementación del Plan Bandera, indicando una baja del 65%. Explicó que la situación mejoró notablemente desde que “llegamos” y que ahora, con la presencia de gendarmería y fuerzas federales, la ciudad experimenta una normalización de la vida cotidiana. “Este fin de semana el turismo ha sido importante, eso demuestra que la gente va con tranquilidad”, sostuvo.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Patricia Bullrich Lorena Villaverde Jorge Capitanich Martín Soria Argentina Río Negro Senado Seguridad Chaco Bolivia

Últimas Noticias

El PRO y la UCR evitan enfrentarse a Karina Milei y no pedirán sesión para nombrar a los auditores de la AGN

Los amarillos se bajaron de la negociación en diputados y los radicales en el Senado. La hermana del Presidente quiere una silla, pero aún no tiene los votos

El PRO y la UCR

Santilli se reunió con el gobernador de Misiones, recibió reclamos y garantías de apoyo en el Congreso

El ministro del Interior mantuvo una cumbre con Hugo Passalacqua en Posadas. También se juntó con el jefe político del oficialismo, Carlos Rovira. Los pedidos que realizaron para acompañar las iniciativas que enviará el Ejecutivo

Santilli se reunió con el

Nuevo guiño de Javier Milei a Estudiantes en medio de la polémica por el pasillo a Rosario Central

El Presidente se mostró con la camiseta del Pincha en la cumbre que mantuvo con el canciller de Israel, Gideon Sa’ar. Todo fue tras la disputa entre el conjunto de La Plata y la AFA por el recibimiento que realizó el último fin de semana en el Gigante de Arroyito

Nuevo guiño de Javier Milei

En el velorio del intendente Mussi, Axel Kicillof y Máximo Kirchner se reencontraron por primera vez tras las elecciones

El gobernador llegó primero a despedir los restos del jefe comunal de Berazategui. Luego arribó el presidente del PJ bonaerense, junto a la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza. Saludo de cortesía y el recuerdo al histórico dirigente peronista

En el velorio del intendente

Milei recibió al canciller de Israel en Casa Rosada y crece la expectativa por el traslado de la Embajada Argentina a Jerusalén

El presidente argentino mantuvo un encuentro clave con Gideon Sa’ar, quien llegó acompañado de empresarios y con una agenda centrada en inversiones, cooperación diplomática y homenajes a víctimas del terrorismo

Milei recibió al canciller de
DEPORTES
El goleador argentino que pretende

El goleador argentino que pretende la selección de España de cara al Mundial 2026: “Lo siguen con atención”

Todo listo para el sorteo del Mundial 2026: el mejor y el peor grupo que le podrían tocar a la Argentina

El Chelsea de Enzo Fernández y Barcelona animan un atractivo duelo por la fecha 5 de la Champions League: toda la agenda

Crisis total en la selección de Uruguay: aseguran que los referentes “no aguantan más” a Bielsa y piden su salida

La AFA dio a conocer las dos alternativas que evalúa para la televisación de la B Nacional y la B Metropolitana

TELESHOW
Santiago del Moro confirmó el

Santiago del Moro confirmó el casting masivo para Gran Hermano Generación Dorada y deslizó qué famosa podría entrar

Maxi López volverá a dejar Masterchef Celebrity: quién sería la figura que ocupará su lugar

Se viralizó otro video de Gimena Accardi y el rapero Seven Kayne que aviva rumores de romance

Flor Torrente enfrentó los comentarios sobre su cuerpo: “No manden más mensajes de mi pancita”

La angustia de Mica Riera por las críticas a su rol de Susana Giménez en la serie de Moria Casán: “Me afectan”

INFOBAE AMÉRICA

Receta de galletas de jengibre

Receta de galletas de jengibre y miel, rápida y fácil

Italia aprobó una ley que tipifica el feminicidio como delito y establece la cadena perpetua para los agresores

Compras seguras y sin contraseñas: Mastercard revela cómo reducir el fraude y simplificar pagos en línea

Japón rechazó la acusación china ante la ONU y defendió que no contempla una acción militar sin ataque previo

Jair Bolsonaro se quedó sin recursos judiciales y deberá cumplir la condena de 27 años de prisión por la trama golpista