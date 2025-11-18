Política

Fuerte amenaza de la CGT al Gobierno por la reforma laboral: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”

En su reunión con los diputados sindicales, los líderes cegetistas analizaron cómo frenar el proyecto oficial. Ahora verán a los gobernadores y a legisladores del bloque de Miguel Ángel Pichetto

Guardar
Cristian Jerónimo, Jorge Sola y
Cristian Jerónimo, Jorge Sola y Octavio Argüello, en la reunión con diputados sindicales

La CGT y los diputados de extracción sindical analizaron esta tarde distintas alternativas para evitar que avance la reforma laboral de Javier Milei y definieron que tratarán de bloquear, sobre todo, los artículos que afecten a los sindicatos y a los convenios colectivos de trabajo.

Tras el encuentro realizado en la sede de Azopardo 802, que anticipó Infobae, el cotitular de la CGT Jorge Sola le hizo una fuerte advertencia al Gobierno en caso de que no abra el diálogo para atenuar la reforma laboral: “Si no nos llaman, chocarán con la pared de siempre”.

“No sólo no nos han llamado, sino en el último discurso de (Luis) Caputo en la UIA no nombró la palabra industria”, dijo el sindicalista, que consideró que “tiene que escuchar a los dos sectores que más entienden del tema, los que invierten y los que ponen el laburo”.

“Mañana no va a haber un cambio fenomenal porque se modifiquen algunas reglas de trabajo”, agregó Sola.

Mario Manrique y otros diputados
Mario Manrique y otros diputados sindicales estuvieron en la CGT

En la reunión, hablaron los diputados nacionales Sergio Palazzo (bancarios), Mario Manrique (SMATA), Vanesa Siley (SITRAJU), Hugo Yasky (CTA) y el diputado electo Hugo Antonio Moyano, quienes dieron su opinión acerca de cuál sería la mejor estrategia para intentar frenar el proyecto oficial o tratar de que sea modificado.

Por la CGT fueron recibidos por los cotitulares Sola, Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio); Héctor Daer (Sanidad), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Maia Volcovinsky (judiciales), Pablo Flores (AFIP), José Minaberrigaray (empleados textiles) y Juan Moreira (ceramistas).

En la charla se hizo hincapié en que habrá que defender la postura del sindicalismo cuando el proyecto oficial llegue a la Comisión de Legislación del Trabajo, ya que no podrá discutirse otra iniciativa debido a que en las sesiones extraordinarias del Congreso sólo se debaten las propuestas presentadas por el Poder Ejecutivo.

Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo
Vanesa Siley, Sergio Palazzo, Hugo Antonio Moyano y Hugo Yasky, en la CGT

Por eso se coincidió en hacer una ronda de encuentros con los gobernadores, que, en general, no estarían dispuestos a tocar al poder sindical ni a los convenios, según se dijo en la reunión de la CGT, y buscarán “fortalecer los vínculos” con los distintos bloques legislativos para tratar de que apoyen la postura que tiene el gremialismo durante el tratamiento del proyecto.

En ese sentido, se confirmó que la semana que viene habrá una reunión de la CGT con la bancada que conduce el diputado Miguel Angel Pichetto, quien a mediados de 2024 logró recortar el capítulo laboral de la Ley Bases a partir de los reclamos efectuados por la central obrera.

La única mirada distinta la aportó Sergio Sasia, que conduce el sector Agenda Siglo XXI y tiene una impronta dialoguista: dijo que nadie podía sorprenderse de la reforma laboral del Gobierno porque tanto el PJ como la CGT hace años que tienen “aciertos y errores”.

Sergio Sasia y Maia Volcovinsky,
Sergio Sasia y Maia Volcovinsky, en la reunión realizada en Azopardo 802

“No dimensionamos la derrota electoral de 2015 y lo que pasó entre 2019 y 2023, pero hay más trabajadores informales que formales desde hace mucho y jamás levantamos la voz para buscar soluciones”, señaló.

Sasia afirmó que el peronismo “todavía no hizo ninguna autocrítica” pese a que centró su última campaña electoral únicamente en la consigna “frenar a Milei”. “Pero no lo frenamos y nadie se hace cargo”, sostuvo.

“Ahora vamos a hacer una autocrítica”, le prometió Manrique, dirigente ultrakirchnerista, que junto con otros de los presentes se iban a sumar después a una reunión del Consejo Nacional del PJ. La frase final del líder de la Unión Ferroviaria fue lapidaria: “Ya dejamos de ser la columna vertebral del movimiento obrero”.

Temas Relacionados

CGTReforma laboralDiputados sindicalesConsejo de MayoSindicalismoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Causa Vialidad: la Justicia ordenó decomisar todos los bienes de Cristina Kirchner y Lázaro Báez

La resolución judicial dispone una incautación récord por inmuebles que equivalen a 684 mil millones de pesos que afecta a la ex presidenta y a sus hijos Máximo y Florencia por la apropiación de recursos públicos mediante contratos de obra pública

Causa Vialidad: la Justicia ordenó

El Congreso advirtió por un potencial freno en la Auditoría General de la Nación

La alerta partió desde la comisión bicameral Mixta Revisora de Cuentas. Si en los próximos días no se aprueba el Programa de Acción Anual (PAA) 2026, la ya fileteada entidad quedaría casi bloqueada hasta marzo próximo. Aceleran dos reuniones para la semana próxima

El Congreso advirtió por un

La Comisión $Libra presentó su informe final en Diputados e instó al Congreso a definir si avanzan con el Juicio Político

La oposición determinó que Milei prestó una “colaboración imprescindible” en una presunta estafa. La Libertad Avanza tiene una mayoría que le permitirá bloquear el avance del eventual proceso

La Comisión $Libra presentó su

Kicillof obtuvo dictamen para el Presupuesto, pero todavía no tiene los votos para el endeudamiento

La comisión de Presupuesto e Impuesto de la Cámara de Diputados avanzó con la “ley de leyes” y la ley fiscal. Sigue la negociación interna y externa para los dos tercios que necesita el Gobernador para salir a tomar deuda

Kicillof obtuvo dictamen para el

El canciller de Israel visitará la Argentina: la mudanza de la embajada a Jerusalén y el resto de la agenda

Gideon Sa’ar llegará la semana próxima al país y se reunirá con su par local, Pablo Quirno. Las gestiones para avanzar con los vuelos directos entre Buenos Aires y Jerusalén

El canciller de Israel visitará
DEPORTES
La confesión de Diego Latorre

La confesión de Diego Latorre sobre sus ganas de lanzarse como técnico profesional

Tras la clasificación de España al Mundial, cuándo y dónde se jugaría la Finalíssima contra Argentina

Aprevide le levantó la sanción a Racing y jugará con público el choque decisivo ante River por el Torneo Clausura

“Días de relax”: las fotos de la escapada de Julián Álvarez junto a su pareja en medio de la fecha FIFA

Impacto en la Fórmula 1: la “trampa” oculta que detectaron en varios autos durante el Gran Premio de Brasil

TELESHOW
Pampita contó en qué clase

Pampita contó en qué clase elige volar: “Mil veces voy en economy, porque yo prefiero invitar amigos”

Así fue el tierno reencuentro de Wanda Nara con sus hijas: “Merienda en el camarín de mamá”

La increíble propuesta que Mauro Icardi le hizo a Luis Ventura: “Organizar un Martín Fierro de las telenovelas turcas”

Julieta Poggio contó que cambió de religión tras su viaje a Tailandia: cuál es y qué la impulsó a adoptarla

La velada íntima en la que Corcho Rodríguez abrió su atelier y emocionó a Johnny Depp: “Mi hermano de distinta madre”

INFOBAE AMÉRICA

El PBI regional crece solo

El PBI regional crece solo 0,9% anual y resurge el temor por otra “década perdida”

Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron el sur del Líbano

Estados Unidos ante el desafío del ‘gerrymandering’

Zelensky pidió usar los activos rusos congelados para reforzar la defensa aérea de Ucrania

Tras el impacto de Melissa, Jamaica reclama USD 9.500 millones: “Víctimas de las acciones de otros”