Adorni y Santilli reciben al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz: los proyectos clave que busca incluir en el Congreso

El ministro del Interior y el gobernador salteño mantienen un encuentro en Casa Rosada con el jefe de Gabinete para definir prioridades provinciales antes de las sesiones extraordinarias y avanzar en acuerdos sobre seguridad, infraestructura y federalismo

Gustavo Sáenz habla durante una
Gustavo Sáenz habla durante una entrevista en el streaming "Infobae en vivo"

El ministro del Interior, Diego Santilli, continúa con su raid de reuniones con gobernadores para anotar las demandas de cada una de las provincias antes de que inicie el período de sesiones extraordinarias y comience la etapa final de las negociaciones por el Presupuesto 2026.

En su primera semana como funcionario ya se juntó con 10 de los 20 mandatarios provinciales que estuvieron con Milei. La semana que viene prevé terminar la peregrinación para ver a la totalidad para sumar apoyos.

Esta mañana es el turno del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que se reúne desde las 9 de la mañana con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y con Santilli para conversar sobre los próximos pasos de las negociaciones entre Nación y las provincias.

El oficialismo mantuvo una relación ambivalente con el salteño y buscan estrechar lazos nuevamente. En el primer gran tramo de la gestión se comportó como un aliado útil a los fines del Gobierno, pero cuando se realizaron las elecciones provinciales el vínculo se tensó debido al comportamiento del armado libertario en su distrito. Hoy la relación parece tener una nueva oportunidad, aunque el mandatario norteño busca señales de parte de Nación para retomar la confianza.

Sáenz debutará en su diálogo con Adorni y Santilli como interlocutores del esquema libertario. Antes, ese vínculo lo tenía con Guillermo Francos, y con el ministro del Interior, Lisandro Catalán. De hecho, este último lo había ido a visitar en septiembre para recomponer el vínculo entre ambas gestiones y como signo de una nueva etapa de mayor apertura y diálogo del Gobierno.

El ex jefe de Gabinete
El ex jefe de Gabinete Guillermo Francos sonríe junto al gobernador de Salta

El jefe provincial también había protagonizado un curioso episodio semanas atrás cuando se apostó sobre la calle Balcarce -frente a la Casa Rosada- por un evento musical de personas de su provincia y Francos salió a saludarlo frente a las cámaras. Minutos después había hecho lo mismo el asesor presidencial Santiago Caputo, quien lo invitó a pasar a la Casa de Gobierno y conversar sobre las principales demandas que tenía.

Entrevistado ayer a la noche en A24, Sáenz anticipó que en esta reunión con el Gobierno iba a plantear la necesidad de incluir la ley de derribo y la radarización en las sesiones extraordinarias, además de exigir que se aborden las urgencias de las provincias del norte argentino.

“De nada sirve el plan Güemes, el plan Roca, si custodiamos la parte terrestre y la parte aérea, pero no hacemos nada”, reclamó el mandatario, quien también pidió que se trate el proyecto de Ficha Limpia y se avance en soluciones estructurales para la región.

Durante el diálogo, Sáenz remarcó que el norte argentino posee un potencial enorme para crecer, pero advirtió que la falta de federalismo ha impedido el desarrollo y la competitividad de las provincias. El gobernador señaló que la migración de jóvenes hacia Buenos Aires responde a la ausencia de oportunidades laborales y educativas, y vinculó esta problemática a la falta de infraestructura y políticas de largo plazo. “Hay un país que duele y que necesita una mirada”, afirmó.

Gustavo Sáenz, gobernador de la
Gustavo Sáenz, gobernador de la provincia de Salta

El mandatario salteño sostuvo que el federalismo debe traducirse en oportunidades y progreso para todas las regiones, y criticó la tendencia a tomar decisiones centralizadas desde la capital sin considerar la realidad local. Al referirse a la minería, Sáenz apoyó la necesidad de consensuar una ley de glaciares adecuada, pero cuestionó que se impongan restricciones sin conocer las condiciones de cada provincia.

“Federalismo es darle la oportunidad a todos de que podamos crecer en forma simétrica con el centro del país”, subrayó.

Este jueves, Santilli también recibirá en Casa Rosada al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, mientras que el viernes irá a Mendoza para reunirse con Alfredo Cornejo y a Neuquén para hacerlo propio con Rolando Figueroa.

Por ahora no va a existir un nuevo llamado a los 20 gobernadores que ya asistieron a la Casa Rosada hace dos semanas. Tampoco esto se va a extender a los cuatro gobernadores peronistas con los que Milei estableció que no quiere tener contacto alguno.

Adorni y Santilli conversaron que es mejor hacer una ronda de bilaterales con gobernadores antes que hacer un llamado general. “Es mejor que ellos conozcan nuestra agenda y nosotros la de ellos. Después vendría una más general que debería ser la frutilla del postre para lo que nosotros queremos negociar en primer término, que es el Presupuesto”, informan.

