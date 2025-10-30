Política

El escrutinio definitivo confirmó los resultados en los cinco distritos más parejos, pero queda la incógnita de provincia de Buenos Aires

En Chaco y Chubut quedaron firmes las victorias libertarias. La Rioja, La Pampa y Santa Cruz fueron para el peronismo. Los casos de Provincia de Buenos Aires. Y la duda por la banca de Lousteau en CABA

Facundo Chaves

Por Facundo Chaves

Guardar
El pasaje Dardo Rocha, donde
El pasaje Dardo Rocha, donde se concentra el recuento de votos de la provincia de Buenos Aires (foto Marcelo Gómez)

El escrutinio definitivo de las elecciones del domingo pasado -el único válido para la distribución de bancas en Diputados y el Senado- confirmó los resultados del recuento provisorio que difundió el Gobierno en cinco de los ocho distritos donde había diferencias de menos del 1%. Mientras tanto, en otros dos no se esperaban cambios, aunque restaba despejar la principal incógnita: la provincia de Buenos Aires.

En el vasto territorio bonaerense, sobre más de 9 millones de votos emitidos, la diferencia entre La Libertad Avanza y Fuerza Patria quedó establecida en 46 mil sufragios. El triunfo de los candidatos de Javier Milei fue la principal novedad que tuvo la jornada electoral, además de una victoria categórica en la suma de todo el país por sobre las distintas listas peronistas.

Juan Carlos Molina, el rioja
Juan Carlos Molina, el rioja Quintela, el correntino Valdés y el pampeano Ziliotto, los gobernadores ganadores. Villaverde, Taiana y Capitanich y el chubutense Nacho Torres

El recuento definitivo en la provincia de Buenos Aires se puso en marcha a las 8 de la mañana del miércoles y se prevé que la tarea se extienda hasta la semana que viene. “Todo marcha de manera correcta y no hay grandes novedades”, explicaron a Infobae fuentes de la Justicia Electoral

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, los ojos están puestos sobre el recuento legal de los votos para dirimir quién ingresa en Diputados: Martín Lousteau o Valeria Rodrígues Trimarchi, de la lista de La Libertad Avanza. Todo indica que el actual senador estará en la Cámara baja, más allá de que la diferencia en la distribución por el sistema D’Hont está en torno a poco más de 1.400 votos.

La banca de Martín Lousteau
La banca de Martín Lousteau se definirá en el escrutinio provisorio (foto Adrián Escándar)

Lo que sí se conoció entre ayer y esta mañana fueron los resultados en cinco de las ocho provincias donde hubo diferencias en torno al 1%. En todos los casos, La Libertad Avanza peleaba el primero o segundo lugar.

De acuerdo a los datos oficiales a los que accedió Infobae, en Chaco y en Chubut se ratificó el triunfo de LLA, mientras que en La Pampa, La Rioja y Santa Cruz, las victorias confirmadas fueron para el peronismo.

En Río Negro y en Corrientes, que también tuvieron paridad, fuentes del oficialismo y la oposición admitieron que, si bien continuaban las tareas de supervisión del conteo original, no se preveían cambios en el orden ni en la distribución de las bancas.

El siguiente fue el resultado que difundieron las distintas Secretarías Electorales de cada uno de los distritos donde había más paridad. Entre paréntesis, figuran los datos difundidos la noche del domingo por la Dirección Nacional Electoral, que depende del Ministerio del Interior y del Jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

Chaco

La Libertad Avanza: 291.956 (290.745 votos)

Fuerza Patria (Peronismo): 288.509 (286.004 votos)

Diferencia: 3.447 votos

En Chaco, el peronista Jorge “Coqui” Capitanich terminó derrotado por la alianza que hicieron el gobernador radical Leandro Zdero con La Libertad Avanza, en la competencia por las tres bancas de senadores.

Chubut

La Libertad Avanza: 89.982 (89.070 votos)

Frente Unidos Podemos: (Peronismo) 88.904 (87.628 votos)

Diferencia 1.078 votos

Los libertarios confirmaron la victoria en Chubut, una provincia donde el gobernador Ignacio “Nacho” Torres, no pudo romper la polarización con el peronismo, que presentó al ex intendente Juan Pablo Luque.

La Pampa

Frente Defendemos La Pampa (Peronismo): 90.500 (90.097 votos)

La Libertad Avanza: 88.247 (88.004 votos)

Diferencia: 2.253 votos

Con la postulación del economista Adrián Ravier, los libertarios quedaron a muy pocos votos de ganarle al gobernador Sergio Ziliotto, en una provincia que nunca perdió el peronismo, desde el advenimiento de la democracia, en 1983.

Santa Cruz

Fuerza Santacruceña (Peronismo): 53.421 (53.215 votos)

La Libertad Avanza: 52.646 (52.487 votos)

Diferencia: 775 votos

En la provincia que fue la casa matriz del kirchnerismo, los libertarios terminaron virtualmente empatados con el cura Juan Carlos Molina, que tiene mucha cercanía con la ex presidenta Cristina Fernández. El gobernador Claudio Vidal quedó en tercer lugar, muy lejos de la pelea.

La Rioja

Federales Defendamos La Rioja (Peronismo): 90.686 (89.789 votos)

La Libertad Avanza: 89.904 (89.168 votos)

Diferencia: 782 votos

El gobernador Ricardo Quintela logró imponerse por un muy ajustado margen ante los candidatos libertarios, que son liderados por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Provincias pendientes, donde no se esperan sorpresas

Corrientes

Vamos Corrientes: 185.048 votos

La Libertad Avanza: 178.294 votos

Diferencia: 6.754 votos

Río Negro

Fuerza Patria (Peronismo): 123.019 votos

La Libertad Avanza: 120.918 votos

Diferencia: 2.100 votos

La incógnita

Buenos Aires

La Libertad Avanza: 3.605.127 votos

Fuerza Patria (Peronismo): 3.558.527 votos

Diferencia: 46.600 votos

Temas Relacionados

Elecciones 2025Elecciones en ArgentinaJavier MileiLa Libertad AvanzaFuerza Patria

Últimas Noticias

Cristina Kirchner se reunió con Carlos Maslatón en su casa de San José 1.111: de qué hablaron

El mediático abogado visitó a la ex presidenta en su residencia de Constitución, donde cumple la prisión domiciliaria. Cómo se gestó el encuentro

Cristina Kirchner se reunió con

Kicillof criticó al Gobierno y aseguró que estaba dispuesto a participar de la reunión de gobernadores en Casa Rosada

El mandatario bonaerense cuestionó la decisión de Javier Milei de excluirlo del encuentro que se realizará esta tarde. “Comete un error el presidente, que no pueda sentarse a intercambiar puntos de vista habla de las limitaciones que tiene”, lamentó

Kicillof criticó al Gobierno y

Rusia asesinó en combate a tres argentinos alistados en el ejército de Ucrania

Los soldados fueron víctimas de un ataque de drones en la región de Sumy. Se habían sumado a las tropas hacía dos meses

Rusia asesinó en combate a

La Corte citó a audiencias a las provincias de La Pampa y Entre Ríos por reclamos de deudas previsionales millonarias

El máximo tribunal convocó a dos audiencias de conciliación para intentar resolver reclamos que superan los $550.000 millones, en medio de una escalada de litigios entre provincias y el Estado nacional por fondos adeudados

La Corte citó a audiencias

Tensión en el INTI: vandalizaron 4 cámaras de seguridad en la sede del organismo, que desde el lunes será custodiada por Gendarmería

La medida fue dispuesta en medio del conflicto por una nueva mutual creada por representantes sindicales con antecedentes violentos. Se esperan incidentes cuando remuevan un cartel interno con el nombre de un delegado histórico

Tensión en el INTI: vandalizaron
ÚLTIMAS NOTICIAS
“Tendencia preocupante”: una fiscalía alertó

“Tendencia preocupante”: una fiscalía alertó sobre la suba de estafas a jubilados por parte de sus cuidadores

Descubren un mecanismo natural que ayuda a plantas nativas a resistir sequías extremas

Cómo es la lujosa y gigante van que parece una SUV y tiene 6 ruedas para generar más confort

En que invierte Mercado Libre y por qué igual decepcionó al mercado, según Bloomberg

“Una inquietante ausencia de moralidad”: procesaron a los ‘Dictadores’, la banda de hackers que vendía datos confidenciales

INFOBAE AMÉRICA
El Consejo de Seguridad de

El Consejo de Seguridad de la ONU condenó las “atrocidades” cometidas por paramilitares en la región sudanesa de Darfur

Naciones Unidas destacó avances en la distribución de ayuda humanitaria en Gaza

El presidente de Guatemala denunció que hay “actores corruptos” que impulsan un golpe institucional contra su gobierno

El nacimiento de “lobos terribles” pone bajo la lupa el regreso de especies extintas y enciende el debate entre los científicos

Kathryn Bigelow defiende su película “A House of Dynamite” y llama a un debate sobre armas nucleares

TELESHOW
Tamara Báez respondió con humor

Tamara Báez respondió con humor a las críticas por su cirugía estética: “Vivan y dejen vivir”

Stephanie Demner contó lo peor que le hizo a una ex pareja: “Tóxica loca”

Luli Fernández habló sobre su separación de Cristian Cúneo Libarona: “Hay algo que se perdió”

Claudia Villafañe recordó a Diego Maradona en el día de su cumpleaños con una imagen cargada de simbolismo

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con sus programas: quiénes serán los invitados a sus mesazas