Política

El PRO reacomodará el bloque en Diputados: los amarillos, los violetas y los enojados con Macri

La bancada que hoy preside Cristian Ritondo perdió representatividad parlamentaria, pero será un actor clave para el objetivo del gobierno libertario de defender la gestión e impulsar nuevas reformas

Patricio Tesei

Por Patricio Tesei

Mauricio Macri y los candidatos
Mauricio Macri y los candidatos electos del PRO en CABA y provincia de Buenos Aires

Hay que consolidar y preservar la alianza”. Diego Santilli, revalidado por el enorme triunfo que encabezó en la provincia de Buenos Aires y posicionado como candidato a gobernador en 2027, marcó su postura de cara a lo que viene y, entrevistado en Infobae en Vivo, planteó que la asociación entre el PRO y La Libertad no solo tiene que continuar más allá del proceso electoral, sino que debe fortalecerse.

Es una discusión que el diputado, que logró renovar su banca, llevará al Congreso, donde el bloque que hoy preside Cristian Ritondo perdió representatividad parlamentaria, pero será un actor clave para el objetivo del gobierno libertario de defender la gestión e impulsar nuevas reformas. Es una discusión que, cuando baje la espuma del triunfo electoral, se anticipa ríspida con aquellos que aspiran a comenzar un proceso de renovación interna.

Hasta el 10 de diciembre, la bancada amarilla tiene 35 diputados, pero luego del recambio legislativo tendrá 25 o 26. “Todo depende de cómo nos vamos a reacomodar”, admitió un legislador nacional. En ese marco, y según supo Infobae, Damián Arabia ya tiene definido dejar el PRO. Iría a LLA o buscará integrar un interbloque que reúna a dirigentes cercanos al oficialismo nacional sin perder su identidad. “Que me hayan echado hace que no haya vuelta atrás”, señaló a su entorno el diputado cercano a Patricia Bullrich. El pasado 30 de agosto, Arabia fue expulsado del partido por su cercanía con los libertarios.

Cristian Ritondo, llegando al bunker
Cristian Ritondo, llegando al bunker de LLA (Gustavo Gavotti)

La Ministra de Seguridad, una de las grandes ganadoras del último domingo, está dolida con Mauricio Macri y también con el jefe de Gobierno, Jorge Macri. Piensa que los primos “jugaron para atrás” en la campaña porteña y, en la intimidad, calificó como una “maldad” del expresidente la publicación de un tuit para apoyar solamente al candidato del PRO Fernando De Andreis. De manera pública, Bullrich esquiva la respuesta, pero tras el abultado resultado en las elecciones, donde logró más de 50% de los votos al frente de la lista de senadores, se posiciona como futura candidata a gobernar CABA. “¿Ahora quién la para?“, se entusiasmó un allegado.

Esta nueva realidad encendió las alarmas en la sede del gobierno porteño, en la calle Uspallata de Parque Patricios. “Estamos a años luz de la próxima elección, por tal motivo todo lo que se diga es especulación, si ella va por la Ciudad o la vicepresidencia. Más que nunca hay que poner las energías en la gestión y que el trabajo se note, enfocarse. Que se cuente más la Ciudad que queremos, todo lo que se hizo y las obras por hacer. 100% gestión”, indicó a Infobae un funcionario porteño.

Así, diputados como Laura Rodríguez Machado o Sabrina Ajmechet, también cercanos a la Ministra de Seguridad, ¿seguirán los pasos de Arabia y dejarán el bloque? Aún está pendiente, y sin fecha, una reunión para determinar los pasos a seguir. Otro legislador, que está de viaje por Roma, también analiza sus próximos movimientos.

El nuevo look de Diego
El nuevo look de Diego Santilli

Por otro lado, están Ritondo y Santilli, fortalecidos en los dos colores de la alianza. “La realidad es que el frente llegó para formalizar un trabajo que se venía llevando a cabo desde diciembre del 2023 en el que el PRO apoyó y colaboró con LLA desde el primer día. Y en esa línea, tanto Cristian como Mauricio se van a mantener porque entienden que más allá de lo partidario está el futuro del país y la visión de cambio que comparten ambos espacios”, admitieron a Infobae desde el entorno del presidente del bloque. A esta línea adhieren, entre otros, Alejandro Finocchiaro, Florencia De Sensi y Javier Sánchez Wrba, que también lograron renovar sus bancas.

Un factor de peso en la bancada será la llegada de De Andreis, que supo manejar el bloque de legisladores porteños en su momento y es uno de los dirigentes que mejor conoce el pensamiento de Macri. Antes de las elecciones, fue enfático ante una consulta de Infobae: “Hasta ahora, la instrucción del partido es ir a un bloque propio PRO“. El ex secretario general de la Presidencia fue electo en la misma lista que Antonela Giampieri, que trabaja con el legislador de CABA Darío Nieto, que fue secretario personal del expresidente.

Tras las elecciones, el entorno de Macri dejó trascender una postura sobre la nueva etapa del partido que preside. “Se inició el proceso de renovación y es importante resaltar la figura de De Andreis que, con la venia de Mauricio, fue el artífice del principal acierto que fue el acuerdo en Capital Federal, y se bancó el ataque de algunos dirigentes del partido que venían con una mirada que no coincide con los tiempos que corren, ni con los principios y valores originales del PRO". Es un mensaje puertas adentro y que está destinado, entre otros, a Jorge Macri.

Dentro de este contexto general, el expresidente retomó el diálogo con Milei. Fue el lunes, al mediodía, por teléfono. No trascendieron detalles de la conversación. Tal vez, hayan hablado sobre el trabajo que viene haciendo el Consejo de Mayo en términos de los borradores de las reformas laboral, tributaria y previsional, que el gobierno libertario quiere presentar el próximo 15 de diciembre: algunos dirigentes del PRO trabajan en la letra chica de la primera, como Sergio Capozzi en Trabajo, Diana Fernández Molero en Comercio Exterior, Martín Maquieyra y Florencia De Sensi en Recursos Naturales y Alejandro Finocchiaro en Educación.

