Uno por uno, quiénes son los nuevos diputados y senadores “sub 40″ que asumirán una banca el 10 de diciembre

Los candidatos "sub 40" que ingresarán al Congreso de la Nación

Las elecciones legislativas 2025 marcaron una nueva tendencia a nivel nacional que dejó como gran ganador de la jornada a La Libertad Avanza. En ese sentido, con una amplia renovación a favor del Gobierno Nacional, muchos nombres nuevos aparecieron en las nóminas y algunos son jóvenes que van en busca de la renovación del Congreso de la Nación.

Justamente, este domingo se eligieron 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La victoria libertaria en todo el país desató el festejo del presidente Javier Milei y todos los dirigentes importantes del oficialismo en el búnker del Hotel Libertador. Acompañado por los principales dirigentes que compitieron en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires, desde el Poder Ejecutivo destacaron que la nueva conformación del parlamento facilitará el tratamiento de las reformas que consideran claves.

En ese sentido, a nivel nacional, quizás la mayor sorpresa de esta elección, tanto en La Libertad Avanza como en el resto de las fuerzas, fue la decisión electoral de poner como cabeza de lista en Santa Fe a un joven de apenas 25 años llamado Agustín Pellegrini. Se trata del actual vicepresidente del partido libertario en esa jurisdicción y que recibió un apoyo clave en la última semana de campaña con la visita de Javier Milei a Rosario, donde incluso llegó a pedir que los rosarinos voten por él.

Agustín Pellegrini con Javier Milei

Luego del cierre de los comicios, la victoria para la lista libertaria fue del 40,67%, dejando atrás por más de 10 puntos a Fuerza Patria y en tercer lugar a la lista que encabezaba la vicegobernadora de la provincia, Gisela Scaglia, que tenía el respaldo de Maximiliano Pullaro.

Otra de las principales candidatas jóvenes, que viene levantando el perfil desde hace algunos meses, y se postuló para dejar la Cámara de Diputados y pasar al Senado, es la salteña María Emilia Orozco, de 36 años. La flamante senadora por LLA obtuvo el 38,36% de los votos y se quedó con el primer lugar en su provincia.

María Emilia Orozco

Referenciada en Alfredo Olmedo, Orozco agradeció a los fiscales y saludó a la militancia desde el escenario con su mascota en brazos. “Gracias Salta por elegir la Libertad. #ElEsfuerzoValioLaPena La batalla continúa…“, publicó en sus redes sociales, donde destacó el resultado de los 238.459 votos a favor.

De los candidatos libertarios que ingresó a la Cámara alta para conformar el bloque, una de las grandes sorpresas de la jornada la dio el chaqueño Juan Cruz Godoy, de 30 años. Este joven, vinculado a la actividad tecnológica-financiera, se ha mostrado como uno de los principales militantes a la desregulación total.

Al lado de Milei, Juan Cruz Godoy, el candidato de Chaco

Luego del acuerdo entre LLA y el gobernador local Leandro Zdero, Godoy polarizó la campaña con Jorge “Coqui” Capitanich, ex mandatario provincial y referente peronista en el norte argentino. A pesar de estas diferencias, el libertario se quedó con la elección con el 45,57% de los votos, frente a poco más del 43 que había sacado el candidato de Fuerza Patria.

Por su parte, en La Rioja, el postulante que impulsó el oficialismo nacional era Gino Visconti. Este empresario gastronómico de 31 años no logró vencer a la coalición que tenía al gobernador local Ricardo Quintela como el principal impulsor, pero se llevó el 43,27% de los votos. Quedaba segundo por una diferencia menor a los 600 votos cuando ya se habían escrutado el 99% de las mesas.

Gino Visconti

En la provincia de Chubut, la candidata del partido violeta, Maira Raquel Frias, de 38 años, obtuvo el primer lugar de la elección con el 28,30% de los votos y será una de las diputadas de la provincia dejando en el segundo puesto al Frente Unidos Podemos que se referenciaba en el peronismo.

Esta abogada actualmente se desempeña como la titular de la oficina de Anses en Comodoro Rivadavia. Si bien nació en Chaco, reside en la provincia patagónica hace varios años y se ha presentado en las elecciones desde 2019 para diferentes cargos provinciales como nacionales.

La candidata chubutense Maira Raquel Frias junto a Milei

En tanto, quien encabezó la lista en la provincia de Mendoza fue el ministro de Defensa, Luis Petri, uno de los nombres cercanos al Presidente tras su adhesión en el 2023. La contundente victoria tras la alianza entre el gobierno local y LLA con el 53,63%, permitió que dos nombres menores de 40 años puedan ingresar a la Cámara de Diputados: se trata de Álvaro Fernando Martínez (38) y María Julieta Metral Asensio (37).

Ya en la provincia de Buenos Aires, las listas libertarias contaban con algunos nombres que traían consigo el peso de la interna dentro del Gobierno. Uno de estos es el de Andrea Vera, de 31 años, quien ingresó en el puesto 16 tras la victoria de Diego Santilli.

Andrea Vera, la hija de Ramón "el Nene" Vera

Justamente, esta dirigente oriunda de Moreno es hija de Ramón “el nene” Vera, uno de los armadores en esta localidad, vinculado con Sebastián Pareja, quien tuvo públicos cruces en redes sociales con algunos de los referentes de “Las Fuerzas del Cielo” como Daniel Parisini conocido como el Gordo Dan.

Otros de los candidatos jóvenes que ingresaron en la lista de PBA son Joaquín Ojeda de 34 años, un docente oriundo de Junín, que se presenta como militante desde el primer momento del Gobierno y Hernán Urien, quien está en la Subsecretaría de Gestión Institucional y es cercano a Karina Milei.

Los nombres de Fuerza Patria

Una de las principales referentes que logró su lugar en el Congreso a pesar de haber quedado segunda con el 28% de los votos fue Caren Tepp. La rosarina fue una de las que más polarizó con las propuestas de LLA y fue increpada por sus rivales libertarios.

Caren Tepp, la candidata de Fuerza Patria en Santa Fe

Tras la derrota, la ahora diputada señaló: “A todos aquellos y aquellas que la están pasando mal y que necesitaban esta noche sentir un alivio, todavía no les podemos dar ese alivio y eso nos duele profundamente. Pero les queremos decir a los que confiaron en nosotros que tengan la seguridad que a esta fuerza política un porcentaje no la hace dudar”.

Por último, en provincia de Buenos Aires, en la lista que encabezaba Jorge Taiana, en el noveno lugar ingresó a la Cámara baja la legisladora bonaerense Fernanda Díaz, de 35 años. “Soy parte de una generación que se sumó a la política de la mano de Néstor y Cristina”, se presenta en sus redes sociales.

Algunos nombres que quedaron afuera

Nuevos Aires presentó una lista con candidatos jóvenes en busca de captar ese voto que les permita ganar una banca en el Congreso. Sin embargo, el candidato a senador Agustín Rombolá, de 30 años, no logró superar la barrera. Lo mismo ocurrió con el postulante a diputado por la provincia de Buenos Aires, del mismo espacio, Sixto Cristiani, de 28 años.

Desde el Frente de Izquierda, la candidata a diputada por Mendoza, Micaela Blanco, de 31 años, obtuvo un 3,44% de los votos y tampoco logró ingresar a la cámara. En tanto, en la Ciudad de Buenos Aires, Federico Winokur, un dirigente del Nuevo Más de 32 años, apenas logró el 0,55 % de los sufragios y quedó fuera del recinto en diputados.