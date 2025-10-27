Política

Guillermo Francos destacó la Boleta Única y se preguntó cuál habrá sido la realidad de las elecciones anteriores

El jefe de Gabinete, además, destacó el triunfo de LLA en casi todo el país. “El pueblo entendió el mensaje del Presidente, y es bueno que la oposición también lo entienda”, afirmó

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos (Twitter)

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, afirmó hoy que fue “un éxito rotundo” la implementación de la Boleta Única en las elecciones, y se preguntó cuál habrá sido la realidad de las elecciones anteriores, donde se utilizó la boleta partidaria, donde funcionaban "los aparatos políticos" y “las estructuras clientelares”.

“El pueblo entendió el mensaje del Presidente, y es bueno que la oposición también lo entienda”, afirmó el funcionario en Radio Mitre, y destacó el triunfo de LLA en casi todo el país.

“Hay varias conclusiones que uno puede sacar de esta elección, como el triunfo de la boleta única papel, que es impresionante, y tiene que llevar a reflexionar, porque yo lo escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires (Axel Kicillof) que decía «No sé por qué cambian de sistema, si nosotros con la boleta anterior hicimos una elección perfecta, transparente, sin quejas». Y no, uno ahora se da cuenta, ¿no?, ¿cuál habrá sido la realidad de las distintas elecciones en las que se usaban boletas partidarias?“, dijo Francos.

Consultado por la nueva etapa que se abre en el país, el funcionario destacó: “De esta elección todos debemos haber aprendido, también los gobernadores, los legisladores, porque a mí me parece que no le escapa nadie que este último tiempo hemos sido bombardeados con posiciones políticas en el gobierno; todos intentaban pegarnos en uno de los elementos fundamentales del gobierno, que es el equilibrio fiscal”.

En esta línea, expresó: “Me parece que también la oposición tiene que aprender de esto que pasó, porque la gente entendió el mensaje y es bueno que también la oposición lo entienda, no es cuestión de sancionar (leyes)”. “Todos aprenderemos de esto, y eso hace que comencemos a ingresar en una democracia madura, donde podamos entendernos, conversar, discutir, pero que también sepa la oposición que la responsabilidad de gobernar la tiene el Presidente y que si él ha fijado un rumbo y ha fijado un camino, y la verdad que hasta ahora, eh, viene dando señales de que no se ha equivocado”, amplió.

El presidente Javier Milei durante su discurso, ayer, en el búnker de LLA

En referencia al diálogo político que el gobierno deberá emprender con dirigentes de la oposición, Francos sostuvo: “Yo he hablado con varios de ellos en todo este tiempo. El otro día hablaba con Miguel Ángel Pichetto, que es un diputado con muchísima experiencia, y digamos que podemos tener alguna pequeña diferencia, puede haber alguna susceptibilidad por esta disputa que hemos tenido entre Ejecutivo y Congreso durante todo este periodo, producto de nuestra minoría parlamentaria, fundamentalmente. Bueno, pero eso cambió”.

“Hoy estamos en condiciones de conversar desde una posición de fuerza, porque no es lo mismo tener treinta y cinco diputados que tener noventa y pico. Nos hemos convertido en el bloque más importante de la Cámara”, añadió.

Por último, planteó: “Esto no es un cheque en blanco; sí sentimos que nos ha dado el pueblo argentino un apoyo muy importante para esta etapa que viene”.

La resonante victoria del presidente Javier Milei en la mayoría de las provincias argentinas del domingo dejaron ganadores, perdedores en el escenario de poder y una serie de consecuencias políticas que empezarán a sentirse en las próximas horas.

Entre las figuras que se destacaron como ganadoras, ocupan un lugar central el presidente Javier Milei, y su hermana y secretaria General, Karina Milei, que apostaron por la ortodoxia libertaria. Diego Santilli, que logró revertir una campaña que venía a los tumbos por el “caso Espert”, y se proyecta como candidato a gobernador, y Patricia Bullrich, que logró superar el 50%, pese a una campaña que tuvo como rasgo distintivo la soledad y la ausencia calculada del PRO.

Entre los “perdedores”, los analistas coincidieron en destacar, en primer lugar el peronismo bonaerense, que en menos de un mes y medio pasó de una victoria arrolladora e inesperada por una diferencia de casi 14 puntos, a una derrota igualmente sorpresiva, en la casa matriz del kirchnerismo, que promete reavivar una interna siempre latente e irresuelta.

