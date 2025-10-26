Política

Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios legislativos nacionales hoy, 26 de octubre

A partir de las 8 se podrá votar en cada rincón del país. El cierre de las urnas será a las 18, pero se espera que el resultado preliminar se conozca a las 21

Mientras que en la Cámara
Mientras que en la Cámara de Diputados están en juego 127 bancas, en el Senado solo habrá 24 vacantes

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.

Para el oficialismo, el objetivo será cautivar al tercio de votantes, que aglutina a los indecisos, con la esperanza de sumar la mayor cantidad de bancas a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se estipula que La Libertad Avanza pintaría de violeta varios asientos, pero no los suficientes como para no depender de los aliados y necesitar acuerdos.

En el caso de Fuerza Patria, estos comicios también resultarían cruciales. Los resultados no solo les arrojaría un panorama de la situación en la que se encuentran el peronismo a nivel político, sino que podría ser la base que utilizarían para reconstruirse de cara a las futuras elecciones presidenciales 2027.

De la misma forma, la sorpresa podría estar en el rendimiento de Provincias Unidas, el partido conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut, con el apoyo de sectores anti libertarios y anti kirchneristas. Será la primera elección en la que competirán, tras plantear que su intención es crecer a nivel político y tener al próximo presidente en sus filas.

En pocas líneas:

10:13 hsHoy

Dónde y a qué hora votan los principales dirigentes de los distintos espacios

  • Mariano Recalde votará a las 9 en la Escuela N° 15 Arzobispo Mariano Espinosa, en Barracas: Av. Montes de Oca 807;
  • Guilermo Francos lo hará en la el edificio Santo Tomas Moro de la UCA, situado en avenida Alicia Moreau de Justo al 1400, CABA;
  • Diego Santilli votará a las 9:30 en la Escuela EP N° 11, ubicada en French 573, Los Troncos del Talar (Tigre);
  • Martín Lousteau votará a las 9.30 en el Centro de Educación Superior San Francisco Javier, en el barrio de Palermo: Jorge Luis Borges 1851;
  • Cristian Ritondo votará a las 10 en el colegio M de Guadalupe, en General Pacheco, Tigre: Avenida de los Constituyentes 2824;
  • Jorge Taiana votará a las 10 en el Colegio María Santísima de la Luz ubicado en Miguel de Azcuénaga 1870, Vicente López;
  • Axel Kicillof votará a las 10:30 en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata, en calle 4 al 962, esquina 51;
  • Javier Milei votará a las 11 en la UTN, ubicada en Medrano 951 (Almagro);
  • Federico Sturzenegger votará a las 11:30 en la Escuela República de Bolivia, en el barrio de Barracas: Hornos 530;
  • Alejandro Fargosi votará a las 13 en la Escuela Carlos Pellegrini, ubicada en Marcelo T. De Alvear 1851, CABA;
  • Patricia Bullrich votará a las 14 en el Auditorio de La Rural, en el barrio de Palermo: avenidas Santa Fe y Sarmiento.
09:50 hsHoy

Jorge Taiana se reunirá con Cristina Kirchner en San José 1111 y planea hablar antes del cierre de la votación

Será la segunda vez que el candidato a diputado nacional por Provincia de Buenos Aires se encuentre con la presidenta del PJ. Tras la visita, el ex ministro de Defensa se dirigirá al búnker de Fuerza Patria

El candidato a diputado nacional
El candidato a diputado nacional volverá a reunirse con la ex presidenta antes de conocer los resultados

Con la campaña legislativa finalizada, Jorge Taiana, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, se reunirá con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Se espera que el dirigente peronista se presente a las 15:30 horas, cuando la votación todavía seguirá en proceso.

Leer la nota completa
09:50 hsHoy

Video: el paso a paso para votar con la Boleta Única de Papel hoy, 26 de octubre en las elecciones 2025

Este domingo se estrenará el sistema a nivel nacional. El país renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado

¿Cómo se vota en la boleta única de papel en estas elecciones?

Este 26 de octubre, Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar: por primera vez en unos comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo del sistema de boletas partidarias.

Leer la nota completa
09:49 hsHoy

Elecciones legislativas 2025: guía rápida de todo lo que tenés que saber antes de votar este 26 de octubre

Este domingo se desarrollarán los comicios en todo el país. Cómo se emite el voto con la Boleta Única de Papel y qué se elige en cada distrito

Catalina Puppo

Por Catalina Puppo

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales 2025. Se eligen 127 diputados nacionales (la mitad de la Cámara Baja), y 24 senadores (un tercio de la Cámara Alta). Los ciudadanos de todo el país que estén habilitados para votar en el padrón electoral elegirán diputados, pero solamente los electores de ocho distritos elegirán senadores.

Leer la nota completa
09:49 hsHoy

Círculo rojo: la campaña incómoda de LLA y el PRO, anotaciones del peronismo y movimientos en Cancillería

Escenas de pugilato en Rosario, romería en el lobby del hotel y el detrás de escena de los primos Macri en vísperas de los comicios. Versiones de reuniones de ayer por la mañana. El gabinete de Kicillof y confesiones de Cristina Kirchner

Federico Mayol

Por Federico Mayol

Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego
Karina Milei, Cristian Ritondo, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Sebastián Pareja y Lule Menem

Calor agobiante en la tarde rosarina del jueves que, de tan sofocante, desmayó a un buen número de asistentes, agolpados para acompañar el cierre de campaña de La Libertad Avanza. Antes del acto, en el Parque España, se organizó una previa en el lobby del hotel Ros Tower, a escasos metros, sobre la calle Mitre, por el que desfiló casi todo el gabinete. Se había preparado una torta, decorada en violeta, para festejar el cumpleaños de Javier Milei -agasajado por un puñado de íntimos en Olivos el día anterior, un ágape alterado por la noticia de la renuncia de Gerardo Werthein y el anuncio de Mariano Cúneo Libarona, que confirmó, como había trascendido, que dejará este lunes su cargo-, pero no dieron los tiempos. La nutrida comitiva de funcionarios se trasladó entonces hacia el parque, a una carpa abierta improvisada atrás del escenario con abundante agua mineral para saciar la sed. Luis Caputo, “Toto”, volvió a ser uno de los más requeridos por la militancia, y el ministro se prestó sin problemas para las fotos.

Leer la nota completa
09:45 hsHoy

Dónde voto hoy, 26 de octubre: consultá el padrón electoral para las elecciones legislativas 2025

Este domingo, el país renueva 127 bancas de diputados nacionales y 24 de senadores

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este 26 de octubre, Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar: por primera vez en unos comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo del sistema de boletas partidarias.

Leer la nota completa
09:44 hsHoy

Video: qué se vota hoy, 26 de octubre, provincia por provincia, en las elecciones 2025

En todo el país, los argentinos elegirán a los diputados del total de 127 legisladores que los representarán en la Cámara baja. Además, en 8 distritos se elegirán senadores

¿Qué se vota el 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre de 2025, millones de ciudadanos de Argentina acudirán a las urnas para participar en las elecciones legislativas nacionales, un proceso que definirá la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. En esta jornada, se elegirán 127 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, en una votación que abarcará todo el territorio nacional.

Leer la nota completa
09:44 hsHoy

Santiago del Estero elegirá hoy un nuevo gobernador sin la candidatura de Zamora por primera vez en 20 años

El representante del oficialismo es Elías Suárez, actual jefe de Gabinete, mientras que Ítalo Cicciolani es el postulante libertario. El mandatario provincial se postula como senador nacional

Gerardo Zamora, en un acto
Gerardo Zamora, en un acto de campaña con Elías Suárez y Carlos Silva Neder

Por primera vez en dos décadas, Santiago del Estero se encamina a una elección de gobernador en la que el apellido Zamora no estará presente entre los candidatos a dirigir la provincia, lo que anticipa un cambio significativo en la estructura política del distrito.

Leer la nota completa
09:44 hsHoy

Con Kicillof en el centro de la escena, el resultado electoral pondrá a prueba la convivencia interna del peronismo

A partir del lunes se abrirán distintos caminos para la futura discusión en el PJ bonaerense, con vistas al 2027. En el búnker habrá lugar para todos los sectores, pero el foco estará en el gobernador

Facundo Cottet

Por Facundo Cottet

Axel Kicillof y Sergio Massa
Axel Kicillof y Sergio Massa

En la antesala de la elección de este domingo, desde Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires se esmeraron en mostrar una coexistencia entre todos los sectores que componen la alianza electoral. Sin embargo, en el cierre de campaña del espacio el jueves pasado en San Martín, las figuras más relevantes de La Cámpora no estuvieron presentes. Lo que suceda este domingo será un nuevo punto de inflexión para el andar del peronismo, pensando no ya en la elección en sí, sino en el futuro cercano: 2027.

Leer la nota completa
09:44 hsHoy

El apoyo de Trump a Milei contuvo a los mercados, pero el resultado electoral definirá la generosidad de la Casa Blanca

El líder republicano advirtió al Gobierno que una derrota en los comicios achicaría el salvataje financiero, un desafío político que el canciller Quirno podría enfrentar en su viaje inaugural a EE.UU

Román Lejtman

Román Lejtman

Corresponsal en Washington Estados Unidos

Javier Milei y Donald Trump
Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, (Washington, Estados Unidos)

(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump asumió la decisión política de apoyar a Javier Milei, y eso no cambiará por los resultados de las elecciones de medio término. Estados Unidos considera a la Argentina su aliada estratégica en América Latina por su posición ideológica respecto a Israel, China y Venezuela.

Leer la nota completa

