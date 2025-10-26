Elecciones 2025, en vivo: las últimas noticias sobre los comicios legislativos nacionales hoy, 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre, las elecciones legislativas 2025 en Argentina definirán cómo será la nueva composición del Congreso de la Nación. Desde las 8 y hasta las 18, los ciudadanos podrán emitir sus votos. Por primera vez, se utilizará el formato de la Boleta Única de Papel (BUP), método que fue aprobado con la intención de reducir el gasto público en los comicios nacionales.
Para el oficialismo, el objetivo será cautivar al tercio de votantes, que aglutina a los indecisos, con la esperanza de sumar la mayor cantidad de bancas a favor en la Cámara de Diputados y en el Senado. Se estipula que La Libertad Avanza pintaría de violeta varios asientos, pero no los suficientes como para no depender de los aliados y necesitar acuerdos.
En el caso de Fuerza Patria, estos comicios también resultarían cruciales. Los resultados no solo les arrojaría un panorama de la situación en la que se encuentran el peronismo a nivel político, sino que podría ser la base que utilizarían para reconstruirse de cara a las futuras elecciones presidenciales 2027.
De la misma forma, la sorpresa podría estar en el rendimiento de Provincias Unidas, el partido conformado por los gobernadores de Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy y Chubut, con el apoyo de sectores anti libertarios y anti kirchneristas. Será la primera elección en la que competirán, tras plantear que su intención es crecer a nivel político y tener al próximo presidente en sus filas.
Con la campaña legislativa finalizada, Jorge Taiana, el candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, se reunirá con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución. Se espera que el dirigente peronista se presente a las 15:30 horas, cuando la votación todavía seguirá en proceso.
Este 26 de octubre, Argentina vivirá un cambio histórico en la forma de votar: por primera vez en unos comicios nacionales se utilizará la Boleta Única de Papel (BUP), en reemplazo del sistema de boletas partidarias.
Este domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas nacionales 2025. Se eligen 127 diputados nacionales (la mitad de la Cámara Baja), y 24 senadores (un tercio de la Cámara Alta). Los ciudadanos de todo el país que estén habilitados para votar en el padrón electoral elegirán diputados, pero solamente los electores de ocho distritos elegirán senadores.
Calor agobiante en la tarde rosarina del jueves que, de tan sofocante, desmayó a un buen número de asistentes, agolpados para acompañar el cierre de campaña de La Libertad Avanza. Antes del acto, en el Parque España, se organizó una previa en el lobby del hotel Ros Tower, a escasos metros, sobre la calle Mitre, por el que desfiló casi todo el gabinete. Se había preparado una torta, decorada en violeta, para festejar el cumpleaños de Javier Milei -agasajado por un puñado de íntimos en Olivos el día anterior, un ágape alterado por la noticia de la renuncia de Gerardo Werthein y el anuncio de Mariano Cúneo Libarona, que confirmó, como había trascendido, que dejará este lunes su cargo-, pero no dieron los tiempos. La nutrida comitiva de funcionarios se trasladó entonces hacia el parque, a una carpa abierta improvisada atrás del escenario con abundante agua mineral para saciar la sed. Luis Caputo, “Toto”, volvió a ser uno de los más requeridos por la militancia, y el ministro se prestó sin problemas para las fotos.
Este domingo 26 de octubre de 2025, millones de ciudadanos de Argentina acudirán a las urnas para participar en las elecciones legislativas nacionales, un proceso que definirá la renovación parcial de ambas cámaras del Congreso. En esta jornada, se elegirán 127 escaños de la Cámara de Diputados y 24 del Senado, en una votación que abarcará todo el territorio nacional.
Por primera vez en dos décadas, Santiago del Estero se encamina a una elección de gobernador en la que el apellido Zamora no estará presente entre los candidatos a dirigir la provincia, lo que anticipa un cambio significativo en la estructura política del distrito.
En la antesala de la elección de este domingo, desde Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires se esmeraron en mostrar una coexistencia entre todos los sectores que componen la alianza electoral. Sin embargo, en el cierre de campaña del espacio el jueves pasado en San Martín, las figuras más relevantes de La Cámpora no estuvieron presentes. Lo que suceda este domingo será un nuevo punto de inflexión para el andar del peronismo, pensando no ya en la elección en sí, sino en el futuro cercano: 2027.
(Desde Washington, Estados Unidos) Donald Trump asumió la decisión política de apoyar a Javier Milei, y eso no cambiará por los resultados de las elecciones de medio término. Estados Unidos considera a la Argentina su aliada estratégica en América Latina por su posición ideológica respecto a Israel, China y Venezuela.