Elecciones 2025: cuál es el horario de votación y cómo se mostrarán los resultados

¿Qué se vota el 26 de octubre?

La inminente implementación de la Boleta Única de Papel en todo el país marcará un hito en las próximas elecciones legislativas de este domingo 26 de octubre. En este contexto, los argentinos se preparan para acudir a las urnas este domingo en una jornada que pondrá a prueba la gestión de Javier Milei.

El proceso electoral renovará la mitad de la Cámara de Diputados, con la elección de 127 diputados, y un tercio de los 24 legisladores del Senado de la Nación.

¿A qué hora se puede votar en las elecciones 2025?

En los próximos comicios, el ciudadano puede emitir su voto a partir de las 8 de la mañana del domingo. El cierre de urnas será a las 18 horas del mismo día.

¿Cómo se mostrarán los resultados?

La Cámara Nacional Electoral resolvió un aspecto clave para la transparencia de los próximos comicios legislativos: la publicación de los resultados provisorios deberá realizarse exclusivamente por distrito electoral, en línea con lo que establece la Constitución Nacional y la legislación vigente.

En ese sentido, se ordenó a la Dirección Nacional Electoral que la publicación del escrutinio provisorio “deberá respetar el criterio de división por distrito electoral, con arreglo al contenido de la presente”. La resolución lleva las firmas de Daniel Bejas como presidente, Alberto Ricardo Dalla Via como vicepresidente y Santiago Hernán Corcuera como juez de Cámara, con la actuación de los secretarios Hernán Gonçalves Figueiredo y Sebastián Schimmel.

Bancas en juego elecciones 2025 diputados y senadores

Qué está prohibido hacer durante la veda electoral

Admitir reuniones de electores o depósito de armas durante las horas de la elección que habite una casa situada dentro de un radio de ochenta metros alrededor de la mesa receptora. Si la finca fuese tomada, deberá darse aviso a la autoridad policial.

Los espectáculos populares al aire libre o en recintos cerrados , fiestas teatrales, deportivas y toda clase de reuniones públicas que no se refieran al acto electoral, durante su desarrollo y hasta pasadas tres horas de ser clausurado.

Realizar actos públicos de proselitismo y publicar y difundir encuestas y sondeos preelectorales, desde 48 horas antes de la iniciación del comicio y hasta el cierre del mismo

La apertura de organismos partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar en que se instalen mesas receptoras de votos. La Junta Electoral Nacional o cualquiera de sus miembros podrá disponer el cierre transitorio de los locales que estuvieren en infracción a lo dispuesto precedentemente.

Los electores no podrán tomar fotografías de la Boleta Única Electrónica durante los comicios

Publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre.

Qué se vota este domingo 26 de octubre en cada provincia

Jujuy : 3 Diputados/as Nacionales

Salta : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Tucumán : 4 Diputados/as Nacionales

Catamarca : 2 Diputados/as Nacionales

La Rioja : 2 Diputados/as Nacionales

San Juan : 3 Diputados/as Nacionales

San Luis : 3 Diputados/as Nacionales

Mendoza : 5 Diputados/as Nacionales

Neuquén : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Río Negro : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

Chubut : 3 Senadores/as Nacionales, 2 Diputados/as Nacionales

Santa Cruz : 2 Diputados/as Nacionales

Tierra del Fuego : 2 Diputados/as Nacionales

Formosa : 2 Diputados/as Nacionales

Chaco : 3 Senadores/as Nacionales, 4 Diputados/as Nacionales

Santiago del Estero : 3 Senadores/as Nacionales, 3 Diputados/as Nacionales

Misiones : 3 Diputados/as Nacionales

Corrientes : 3 Diputados/as Nacionales

Santa Fe : 5 Diputados/as Nacionales

Entre Ríos : 3 Senadores/as Nacionales, 5 Diputados/as Nacionales

Córdoba : 9 Diputados/as Nacionales

Capital Federal : 3 Senadores/as Nacionales, 13 Diputados/as Nacionales

Buenos Aires : 35 Diputados/as Nacionales

La Pampa: 3 Diputados/as Nacionales

La legislación nacional dispone el uso del sistema D’Hondt para distribuir escaños en proporción a los votos obtenidos por cada lista.

Además, un conjunto de provincias optó por votar autoridades locales en simultáneo con las elecciones nacionales del 26 octubre. Estas son:

Catamarca elige 21 diputados provinciales y 8 senadores provinciales

La Rioja elige 18 diputados provinciales

Mendoza elige 24 diputados provinciales y 19 senadores provinciales

Santiago del Estero elige Gobernador y 40 diputados provinciales