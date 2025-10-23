Política

Milei cierra la campaña en Rosario con todo el Gabinete y busca impulsar a su candidato para ganar Santa Fe

El Presidente encabezará el último acto antes de las elecciones en la provincia santafesina junto al primer postulante, Agustín Pellegrini, y todos los cabezas de lista nacionales

Julián Alvez

Por Julián Alvez

Guardar
Javier Milei en Rosario
Javier Milei en Rosario

El presidente Javier Milei encabezará este jueves a las 19 el cierre de campaña nacional de La Libertad Avanza en la ciudad santafesina de Rosario, acompañado por la plana mayor de su Gabinete y los 24 cabezas de lista de cada distrito del país.

El acto busca reforzar la presencia del oficialismo en Santa Fe y contará con la llegada de militantes en micros desde distintos puntos del país, con fuerte presencia de colectivos provenientes de CABA y PBA, además de otras provincias del interior. La organización prevé una asistencia masiva y la participación de influencers libertarios, integrantes de organizaciones militantes como Las Fuerzas del Cielo, La Púrpura, la juventud del partido de La Libertad Avanza y otros espacios aliados.

La ministra de Seguridad y primera candidata a senadora por la Ciudad, Patricia Bullrich, figura entre los oradores previos al discurso central de Milei. El evento también servirá para impulsar la candidatura de Agustín Pellegrini como diputado nacional por Santa Fe.

El último acto será en
El último acto será en Santa Fe

Y es que en un principio el acto de cierre iba a realizarse en la ciudad de Córdoba, pero esto fue cambiando con el paso de las semanas. Milei había hecho su primera aparición de campaña en ese distrito y consideraban que iba a ser una reiteración hacer lo mismo para este jueves. En rigor, el libertario había elegido a esa provincia como su último destino rumbo al balotaje del 2023. Los libertarios son pesimistas respecto a Córdoba. “Creemos que podríamos estar casi 10 puntos abajo respecto al primero”, comentó una figura al tanto de las mediciones libertarias.

El escenario es distinto para la provincia de Santa Fe. La armadora karinista Romina Diez eligió a su mano derecha y joven militante Agustín Pellegrini como cabeza de lista, una apuesta que en un comienzo había sido cuestionada, pero que ahora parece haber tomado otro matiz: consideran que están empatando con la candidata del peronismo-kirchnerista de Fuerza Patria, Caren Tepp.

“Si le damos un impulso más y lo seguimos asociando al sello y a la figura de Milei tenemos posibilidades de ganar”, marcan en el partido nacional. La expectativa de los estrategas de LLA es que el partido violeta performe mejor en el “interior” de la provincia, al contrario de lo que podría pasar en Rosario, una ciudad que tiene un alto sentimiento antimileista. Fue por eso que Milei incursionó al comienzo de la campaña en la ciudad de Santa Fe, donde las mediciones son mejores para los libertarios.

Aunque el discurso presidencial aún no está definido, se anticipa que Milei insistirá en un mensaje de esperanza y en la importancia de que “el esfuerzo valga la pena”, además de reiterar que nunca prometió “que iba a ser fácil”. El oficialismo mantendrá hasta el final la estrategia de polarización con el kirchnerismo, que espera un gesto de unidad entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof antes de los comicios.

Karina Milei, Agustín Pellegrini, Javier
Karina Milei, Agustín Pellegrini, Javier Milei y Romina Diez

Diversas organizaciones sociales, políticas y sindicales de Rosario convocaron a una contramarcha bajo la consigna “Milei persona no grata”, con punto de encuentro en la plaza de la Cooperación, ubicada en Mitre y Tucumán, a pocos metros del lugar del evento. La movilización es impulsada por la CTA Rosario y cuenta con el respaldo de agrupaciones estudiantiles y sindicales.

Esta será la última aparición de Milei en campaña. Mañana tiene previsto mantener una reunión con el CEO del banco estadounidense JPMorgan, Jamie Dimon; lo cual configuraría una importante postal para los mercados antes de las elecciones nacionales.

El dia de la elección Milei permanecerá en la Quinta de Olivos, salvo para el momento de emitir el sufragio en su habitual establecimiento electoral del barrio porteño de Almagro. Aguardará la primera hora post-cierre de los comicios en la residencia presidencial, acompañado de su círculo íntimo y colaboradores clave del Gobierno Nacional. Luego se trasladará al Hotel Libertador, lugar donde se hicieron los búnkeres de la campaña porteña y todas las del 2023.

En ese mismo lugar, el 26 de octubre, el jefe de Estado convocará a sus principales colaboradores políticos para, con los resultados de los comicios ya sobre la mesa, diagramar la nueva estructura del Poder Ejecutivo.

Del cónclave participarían la secretaria general, Karina Milei; el asesor, Santiago Caputo, y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos -a pesar de que es uno de los funcionarios que están en duda. El ministro coordinador tiene pensado el día de los comicios ir primero al centro de cómputos, que estará instalado en la sede del Correo Argentino, ubicada en la calle Brandsen al 2070, en el barrio porteño de Barracas, para supervisar el recuento y la transmisión de los votos.

Una vez finalizada esa tarea, y luego de que el titular de la cartera de Interior, Lisandro Catalán, informe las primeras novedades, ambos se trasladarán al Hotel Libertador para esperar el escrutinio provisorio.

Temas Relacionados

Javier MileiElecciones 2025Elecciones 2025 ArgentinaElecciones Santa Fe 2025RosarioAgustín PellegriniÚltimas noticias

Últimas Noticias

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

El seguimiento minuto a minuto del último día de campaña de los comicios legislativos antes del próximo domingo del 26 de octubre. Los candidatos buscan capturar los últimos votos

Elecciones 2025, en vivo: De

La Patagonia, territorio decisivo para el domingo: 9 senadores en disputa y un escenario difícil para La Libertad Avanza

La defensa de los localismos, el federalismo ausente y el centralismo desmedido propuesto por el gobierno central caracterizaron la campaña electoral en las tres provincias patagónicas que el domingo 26 pondrán en juego nueve bancas en la Cámara de Senadores

La Patagonia, territorio decisivo para

Cristina Kirchner: “El experimento libertario fracasó, el freno a Milei empieza este domingo”

La ex mandataria criticó con dureza al gobierno nacional y para hacerlo apeló también a las recientes palabras de Donald Trump, quien dijo que “Argentina lucha para sobrevivir”. En ese contexto señaló que “el peronismo es la única fuerza capaz” de detener este “modelo de humillación y entrega de la soberanía”

Cristina Kirchner: “El experimento libertario

Omar Plaini: “Creer que una reforma laboral va a resolver los problemas del país es mentira”

El dirgente de la CGT rechazó los cambios en la legislación laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei, y dejó una advertencia sobre las elecciones de este domingo

Omar Plaini: “Creer que una

El Gobierno designó a Pablo Quirno como nuevo canciller

El Presidente decidió que el actual secretario de Finanzas, y hombre de confianza de Luis “Toto” Caputo, ocupe el cargo que dejó vacante Gerardo Werthein. El Gobierno además debe definir quién será el sucesor de Cúneo Libarona en Justicia

El Gobierno designó a Pablo
ÚLTIMAS NOTICIAS
El enigma Lourdes de Bandana:

El enigma Lourdes de Bandana: la Justicia quiere verla e investiga al novio y las denuncias por violencia de género

Elecciones 2025, en vivo: De Andreis confió en una victoria nacional de LLA y “ganar bien” en CABA

Apple hará por primera vez un evento en Buenos Aires: de qué se trata y a quiénes convoca

Descubren que el ritmo circadiano regula genes clave asociados al riesgo de Alzheimer

El misterio del plástico perdido: ¿por qué sigue flotando en el océano después de décadas?

INFOBAE AMÉRICA
El Ejército de Israel abatió

El Ejército de Israel abatió a ocho terroristas de Hamas implicados en la masacre del 7 de octubre de 2023

Cómo elegir el mejor souvenir en tu viaje a Walt Disney World Resort

Donald Trump y Xi Jinping mantendrán un encuentro bilateral en Corea del Sur el próximo 30 de octubre

Putin aseguró no cederá ante la presión de Trump y amenazó con una “respuesta potente” a cualquier ataque contra territorio ruso

Trump advirtió que Israel “perderá su apoyo” si avanza con la anexión de Cisjordania

TELESHOW
Lissa Vera se descompensó luego

Lissa Vera se descompensó luego de su denuncia contra el exnovio de Lourdes Fernández

Un flechazo de verano y un divorcio que casi arruina todo: la increíble historia de amor de Matías Alé y Martina Vignolo

El emotivo video de Maru Botana por el cumpleaños de su hija Lucía: “Gracias por tus palabras cuando me viste caída”

El regreso de Mey Scápola a la radio tras la muerte de Mariano Castro: “La tristeza es enorme”

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron en Mar del Plata: las fotos de una ceremonia íntima y a pura emoción