Pablo Bereciartua: “La Línea F transformará la movilidad en Buenos Aires”

Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad porteño, habló sobre el lanzamiento de la Línea F de subte, a la que definió como “la licitación más grande en décadas” y explicó que el proyecto representa una apuesta a largo plazo para revolucionar la movilidad en la capital.

“Esta inversión no se va a terminar en este periodo de gobierno, pero va a significar un cambio sustancial en la ciudad”, aseguró Bereciartua. Y subrayó el enfoque en políticas duraderas capaces de enfrentar los desafíos de una de las metrópolis más densas de la región.

Estas declaraciones fueron realizadas en diálogo con Infobae en Vivo, durante el programa de la mañana, que cuenta con la conducción de Gonzalo Sánchez, Maru Duffard, Ramón Indart y Cecilia Boufflet. En este contexto, el funcionario defendió el alcance y la planificación de la futura Línea F.

También destacó que apunta a cubrir una demanda de movilidad compleja, en una ciudad que diariamente recibe el doble de su población residente. Y que necesita renovarse y desbordar límites históricos en materia de transporte subterráneo.

Bereciartua puso énfasis en la magnitud del sistema y en la necesidad de inversiones “a la altura de las grandes capitales del mundo”. Y precisó: “Buenos Aires tiene tres millones de habitantes, pero más o menos tres millones de personas ingresan todos los días a la ciudad para trabajar, estudiar o usar el sistema de salud. La infraestructura tiene que dar respuesta a seis millones de personas”. Y añadió: “Cuando ves ciudades que funcionan bien, son aquellas que se piensan a largo plazo y cuentan con inversiones importantes. La Línea F se inscribe en esa lógica”.

El ministro detalló que el proceso arrancó en febrero con un “gran equipo interdisciplinario” que incluyó a expertos internacionales y locales. “Hicimos el anuncio con (el Jefe de Gobierno porteño) Jorge Macri y rápidamente activamos una manifestación de interés internacional; más de treinta empresas, entre ellas las más relevantes del mundo —desde Europa y Asia, incluidas firmas de la talla de Samsung—, se mostraron interesadas en competir", resaltó. “El último subte que hicieron fue el de Riad, que terminaron en diciembre pasado”, ejemplificó para dimensionar el nivel de las compañías involucradas.

Acerca de los plazos, Bereciartua indicó: “Recibiremos ofertas el 22 de abril de 2026 y nuestro objetivo es firmar el contrato e iniciar obras ese mismo año. Planeamos completar la línea en seis años, con una inauguración parcial en el año cinco”. La implementación de tecnologías como la tuneladora representa, según explicó, una innovación inédita en la Ciudad: “Por primera vez se utilizará este método, lo que acelerará los tiempos. El túnel podrá estar terminado en tres años, aunque las estaciones llevarán un poco más”.

Consultado sobre las dimensiones de la traza, el funcionario precisó: “La Línea F tendrá 9,8 kilómetros operativos y tres kilómetros adicionales de túnel para cocheras y talleres. Esta obra va de Brandsen a Pacífico y refuerza el eje norte-sur que nos planteamos en el plan integral de movilidad”.

Respecto a la conectividad e impacto en el sistema, remarcó: “La F será la primera línea en articular eficientemente con los ferrocarriles. El subte integra Constitución con Pacífico, uniendo los ramales de trenes Roca y San Martín y reforzando el sistema de transbordo más potente del país. Esto descarga las líneas saturadas y facilita el reemplazo del auto particular, que consideramos fundamental para modernizar la movilidad urbana”.

Frente a las críticas, como las esgrimidas por el periodista Diego Cabot, quien consideró la F redundante y propuso trazar líneas periféricas, Bereciartua respondió: “Lo que plantea corresponde a una visión demasiado simple. Esta es la primera línea pensada desde una verdadera integración ferroviaria. Si hacés que el tren se conecte mejor con el subte, mucha gente va a elegir dejar el auto. Es una cuestión probada en las grandes capitales del mundo”.

El trayecto de la Línea F, que unirá el norte con el sur porteño.

En diálogo con Infobae en Vivo, el ministro profundizó: “Todo nuestro plan parte de la política basada en datos. Llevamos a cabo modelos y matrices de origen-destino para entender las verdaderas demandas de la población. Hoy, por ejemplo, un recorrido desde Caballito hasta Núñez moviliza a cincuenta mil pasajeros diarios; la Línea F servirá trescientos mil, con el 80% de sus usuarios combinando con otras líneas. No podíamos priorizar una obra menos estratégica en este contexto económico”.

El ministro también fundamentó la decisión política y presupuestaria: “Licitar la F supone una inversión de 1.350 millones de dólares. Para comparar, el Paseo del Bajo, que fue la obra más grande en Buenos Aires en décadas, costó setecientos millones y fue cofinanciado con Nación; esta vez, la ciudad financia íntegramente el gasto, posible gracias a cinco años consecutivos de superávit”.

Además, recalcó que parte del plan de infraestructura contempla el desembarco de nuevas soluciones eléctricas: “Lanzamos el eBus, la primera línea de colectivo 100% eléctrica que une Plaza San Martín con Parque Lezama, circulando por zonas donde ya no hay colectivos grandes gracias a las medidas tomadas por gestiones anteriores”. Asimismo, se refirió al novedoso trambús: “La traza T1 llegará hasta Aeroparque, cuenta con paradores cada 400 metros, unidades nacionales de más de 100 pasajeros y semáforos inteligentes que priorizan su paso, aumentando la velocidad promedio hasta en un 35%”. Estos desarrollos, insistió, constituyen “un anticipo de una ciudad orientada hacia la movilidad sustentable y la reducción de emisiones”.

Interrogado por la viabilidad y continuidad del trazado de subte hacia otros puntos neurálgicos, aclaró: “Con la tuneladora, la F se podrá continuar en una segunda etapa hacia Aeroparque o Barrancas de Belgrano, permitiendo progresivamente nuevas integraciones. Hacemos lo prioritario y posible, pero tenemos la mirada puesta en planeamientos futuros de mayor alcance”.

En respuesta a los cuestionamientos por el color de los colectivos o la permanencia de ciclovías, Bereciartua defendió el uso racional y la evaluación constante: “Aplicamos la lógica de política basada en datos. Si las ciclovías no tienen uso, se reconsideran; si las nuevas tecnologías ameritan otro diseño, también. El espacio público es de todos y buscamos el equilibrio entre política, técnica y necesidades ciudadanas”.

El funcionario admitió que semejante plan de infraestructura implicará incomodidades temporarias: “Durante el próximo año habrá una cantidad de obras sin precedentes, incluso para parámetros históricos del PRO. Presentamos un presupuesto donde la inversión en infraestructura es del 20% del producto, el mayor en la historia de la Ciudad”.

En la comparación internacional, trajo a colación el modelo madrileño: “En los últimos 30 años, Madrid invirtió más de 25 mil millones de euros en transporte, lo que explica su salto de calidad. Cuando lleguen esas condiciones económicas, podremos avanzar más rápido y ambiciosamente. Mientras tanto, la prioridad es la F”.

Al cierre de la entrevista en Infobae en Vivo, Bereciartua reiteró: “La clave es generar credibilidad, eficiencia y planificación. La Ciudad de Buenos Aires lo demuestra con equipos técnicos de primer nivel, superávit fiscal y apertura a la innovación. Pero necesitamos también una economía nacional estable para convertir las proyecciones en realidad”.

Para finalizar, subrayó la integración de sistemas y el criterio sustentable: “Todas las nuevas líneas deberán ser energéticamente eficientes. Ya está firmado que desde enero de 2027 todos los colectivos que ingresen a servicios urbanos serán de energía renovable, GNC o eléctricos, marcando el rumbo para la próxima década”.

La entrevista completa a Pablo Bereciartua, ministro de Movilidad porteño.

