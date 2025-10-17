Elecciones 2025, en vivo: Milei retoma hoy la campaña, mientras CFK y Axel Kicillof celebran el día de la Lealtad

El próximo domingo 26 de octubre se celebrarán las elecciones legislativas 2025 en Argentina, una jornada en la que se renovarán 127 escaños en la Cámara de Diputados y 24 bancas en el Senado. Estos comicios definirán la nueva conformación del Congreso y serán determinantes para el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), que busca sostener su capital político después de obtener resultados adversos en recientes elecciones provinciales y un renovado apoyo político y financiero del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A nueve días de la votación, los principales candidatos y dirigentes políticos intensifican sus estrategias en la recta final de la campaña. En la provincia de Buenos Aires, la atención se centró en los reproches cruzados por la ausencia de un debate entre Jorge Taiana, candidato a diputado nacional de Fuerza Patria, y sus adversarios Diego Santilli y Karen Reichard, ambos de La Libertad Avanza.
En la última semana, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura por el escándalo con “Fred” Machado, extraditado en Estados Unidos por una causa de lavado de dinero y narcotráfico, los tres candidatos se desafiaron mutuamente a discutir en distintos momentos, aunque el debate aún no se concretó.
El acto de mayor convocatoria previsto para la jornada corresponde al kirchnerismo, que organizó una caravana nacional bajo el lema “Ayer por Perón, hoy por Cristina”. La movilización partirá desde las estaciones de tren de Constitución, Retiro y Once, confluyendo a las 17 en el domicilio de la expresidenta Cristina Kirchner, donde se anticipa un saludo desde el balcón a los asistentes.
La coordinación del evento estuvo a cargo de La Cámpora y de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza.
Con una lista de dirigentes todavía no confirmada, el kirchnerismo se prepara para una foto de fuerte respaldo y acompañamiento a la ex mandataria, al cumplirse 80 años de lo que para algunos es el día fundacional del movimiento peronista. También significará un gesto hacia la discusión interna del peronismo, hoy bloqueada por la campaña hacia las elecciones del próximo 26 de octubre.
Javier Milei retomará este viernes la campaña electoral en el municipio bonaerense de Tres de Febrero, tras su visita oficial a los Estados Unidos. Según la agenda informada por La Libertad Avanza (LLA), el jefe de Estado encabezará en horas de la tarde una nueva caravana en la zona céntrica del distrito, cuyo intendente es su aliado Diego Valenzuela.
Milei reiterará la modalidad utilizada en sus recientes recorridas: se ubicará en la parte trasera de una camioneta y, con un megáfono, dirigirá un mensaje a la militancia libertaria congregada.
Entre los dirigentes que participarán de la actividad figuran Valenzuela, la ministra de Seguridad y candidata a senadora nacional por la Ciudad, Patricia Bullrich, el primer candidato a diputado nacional por la provincia, Diego Santilli, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el coordinador político Sebastián Pareja, junto a otros referentes del sector.
El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, encabezará el acto por el D҉a de la Lealtad Peronista del aniversario del 17 de Octubre, en la Quinta de San Vicente.
El encuentro es organizado por su plataforma política, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF). Participarán candidatos a legisladores de Fuerza Patria, intendentes y ministros provinciales.
“El peronismo no es ni un choripán, ni volver al asado, ni mensajes en blanco y negro de noticieros del ‘45. El peronismo es futuro. Perón siempre nos habló de futuro. Nosotros tenemos que enamorar a los jóvenes de una doctrina que está vigente y más viva que nunca en el siglo XXI”, afirmó Santiago Cúneo, dirigente peronista y candidato a diputado nacional por el partido Nuevo Buenos Aires, al abrir la entrevista con Infobae, el 17 de octubre, Día de la Lealtad Peronista.
A diez días de las elecciones legislativas del domingo 26 de octubre, los armadores de La Libertad Avanza (LLA) trabajan en el operativo de fiscalización que desplegarán en las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires durante los comicios nacionales. Ante el desafío de cubrir un total de 109.046 mesas en todo el país, los libertarios coordinan con los todos los sectores que integran la alianza que aspira a ganarle a Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional.
“Argentina tiene más estudiantes que Brasil o Chile, pero muchos menos egresados. No podemos tardar nueve años en formar un profesional”, advirtió Diego Santilli, diputado nacional y cabeza de lista de La Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. Y agregó: “Creo en el sistema público, pero el sistema universitario tiene que mejorar y mucho”.
No importa el resultado electoral: en el seno de La Libertad Avanza y en buena parte del sistema político ya se descuenta que Javier Milei introducirá cambios de gabinete y posibles modificaciones en su desgastado sistema de toma de decisiones a partir del lunes 27. El propio presidente confirmó anoche, en una entrevista con LN+, que meterá mano en el staff de ministros, más allá de las salidas obligadas de los funcionarios candidatos, y deslizó que su asesor estrella, el consultor Santiago Caputo, podría “tener un rol central” en el inicio del segundo tramo de la gestión, en lo que puertas adentro arriesgan como una especie de relanzamiento de la administración, atravesada por una seria crisis política.