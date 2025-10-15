Política

Javier Milei regresa de Estados Unidos y retoma la campaña con viajes a Santiago del Estero y Tucumán

Tras reunirse con Donald Trump, quien le dio un respaldo explícito de cara a las elecciones, el Presidente vuelve a enfocarse en la política local

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
El Presidente retoma sus recorridas
El Presidente retoma sus recorridas por el país

El presidente Javier Milei regresará este miércoles de los Estados Unidos, donde se reunió con su par norteamericano, Donald Trump, quien una vez más le dio su respaldo de cara a las próximas elecciones, y ya está organizando dos viajes para impulsar a los candidatos de La Libertad Avanza en Santiago del Estero y Tucumán.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes del partido, el mandatario nacional visitará este sábado estas dos provincias, para continuar así con la campaña que debió interrumpir para mantener el encuentro con el líder republicano en la Casa Blanca.

El libertario tenía previsto aterrizar en Buenos Aires a las 8:00 de este miércoles, después de su fugaz paso por Washington D.C., donde ratificó el apoyo de Trump a su política económica, pero también en el plano político.

Milei visitó a Trump en
Milei visitó a Trump en la Casa Rosada (REUTERS/Jonathan Ernst)

De hecho, en la conferencia de prensa que ambos presidentes protagonizaron luego de la bilateral, el estadounidense insistió con que una victoria del oficialismo argentino en los comicios del 26 de octubre “es muy importante” para su administración.

“Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión. Si (Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con la Argentina”, advirtió.

Estas declaraciones impactaron en el mercado, a punto tal de que las acciones locales retrocedieron y los bonos cayeron más de 5%, a la espera de la implementación del swap por 20.000 millones de dólares.

No es la primera vez que el republicano hace referencia al proceso electoral en la Argentina: a finales de septiembre, posteriormente a una reunión que ambos tuvieron en medio de la Asamblea General de la ONU, el estadounidense calificó en las redes sociales al libertario como “un muy buen amigo, luchador y ganador”, y remarco que cuenta con su “apoyo total y absoluto para su reelección como presidente”.

“El muy respetado presidente de Argentina ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo argentino, avanzando a una velocidad récord en todos los ámbitos. Heredó un ‘desastre total’ con una inflación horrible causada por el anterior presidente radical de izquierda (muy parecido al corrupto Joe Biden, el PEOR presidente de la historia de nuestra nación), pero ha devuelto la estabilidad a la economía argentina y la ha elevado a un nuevo nivel de prominencia y respeto”, sostuvo.

Tomás Figueroa, que encabeza la
Tomás Figueroa, que encabeza la lista a senadores en Santiago del Estero, junto a Martín Menem, vicepresidente de partido a nivel nacional

En este marco, Milei es consciente de la necesidad de La Libertad Avanza de tener un buen desempeño en la votación y, por esta razón, retomará la campaña con el objetivo de impulsar a los candidatos de su espacio en las provincias.

Si bien todavía se están ultimando los detalles de la actividad, la primera parada sería en Santiago del Estero, donde el Gobierno no solamente compite por tres bancas en Diputados, sino también por dos en el Senado.

El jefe de Estado se mostrará en la capital santiagueña con Tomás Figueroa, que encabeza la lista para la Cámara alta, y Laura Godoy, que hace lo propio para la baja.

Además, estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y por el ministro del Interior, Lisandro Catalán, que participará de la gira en su calidad de titular del partido en Tucumán.

Es que esta será la segunda provincia que visitarán el sábado, en este caso, para promover las candidaturas de Federico Pelli, María Soledad Molinuevo, Manuel Guisone y Celina María Moisa Terán.

Por otra parte, el mandatario también está analizando nuevas recorridas por el Conurbano bonaerense, aunque todavía no están definidos los lugares ni las fechas, ya que en paralelo se está preparando el cierre de campaña, que sería en Córdoba.

Lisandro Catalán, presidente de LLA
Lisandro Catalán, presidente de LLA en Tucumán, se sumará al viaje

De cara a los comicios nacionales, Milei solamente estuvo en ciudades del interior de Buenos Aires -San Nicolás y Mar del Plata-, pero hasta ahora no hizo actos ni caminatas por el AMBA.

Hasta hace algunas semanas, sí estaba previsto que hiciera algunas cuadras por San Isidro, pero esta jornada la iba a realizar acompañado de quien era hasta ese momento su cabeza de lista en esta provincia, José Luis Espert.

Sin embargo, a partir de las sospechas de financiación por parte del narcotráfico en anteriores elecciones, el dirigente libertario decidió bajar su candidatura, después de varios intentos para sostenerla, y la visita al conurbano se suspendió.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiElecciones 2025Elecciones Argentina 2025CampañaSantiago del EsteroTucumánÚltimas noticias

Últimas Noticias

El Gobierno vaticina un triunfo en siete provincias y trabaja para recortar la diferencia en Buenos Aires

En La Libertad Avanza se muestran optimistas y prometen una performance más abultada que la de Fuerza Patria

El Gobierno vaticina un triunfo

Juan Carlos Molina, en La Entrevista Informal: “¿Saben lo que transforma a un pibe delincuente? Un abrazo"

El sacerdote que compite por Fuerza Santacruceña participó del noveno episodio del ciclo de Infobae. El gesto que tuvo el Papa Francisco, la necesidad de reformar la Ley de Salud Mental y por qué no quería ser candidato

Juan Carlos Molina, en La

Hubo dardos internos en el Gobierno tras la reunión con Trump, pero creen que las aclaraciones sirvieron y miran los mercados

En el sector vinculado a Santiago Caputo cuestionaron las gestiones previas del canciller, Gerardo Werthein. Activaron un operativo de control de daños y contactos con el mundo financiero. Creen que las acciones y bonos argentinos repuntarán hoy, pero dejan lugar a las dudas

Hubo dardos internos en el

Sigue la pelea por la Corte en Santa Cruz: desplazaron a la presidenta designada por el kirchnerismo

Luego de la ampliación de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia impulsada por el Gobernador Claudio Vidal, la nueva mayoría designó como presidente del cuerpo a Daniel Mariani. La jueza desplazada, Reneé Fernández, busca anular la resolución

Sigue la pelea por la

Emilio Monzó: “Yo no me sumaría a un gabinete de este Gobierno por más que me llamen”

En una entrevista con Infobae en vivo, el candidato a diputado cuestionó la gestión de Javier Milei, aseguró que fracasó en lo económico y criticó el funcionamiento del bloque oficialista, al que calificó como un show de chimentos constante

Emilio Monzó: “Yo no me
ÚLTIMAS NOTICIAS
En medio de la tensión

En medio de la tensión financiera, el Gobierno enfrenta hoy una licitación para renovar vencimientos por $4 billones

Movimientos populares de todos los continentes se reunirán con León XIV para debatir las crisis globales

Martín Lousteau tendrá su foto de unidad con los gobernadores en la carrera por romper la polarización

Efecto Trump: bonos y acciones se derrumbaron, el riesgo país superó los 1.000 puntos y subieron los dólares financieros

Tras los dichos de Trump, el mercado anticipa un dólar más volátil y pone el foco en el resultado electoral

INFOBAE AMÉRICA
Israel reabrirá el cruce fronterizo

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

“Como dijo Sarlo”: del vacunatorio VIP al feminismo, las entrevistas con la pensadora más popular

Comienza la Feria de Frankfurt: un “jeepney” filipino, los desafíos de la IA y la literatura en tiempos polarizados

Memes, blogs y creatividad, el legado de los amateurs en la red

TELESHOW
Cómo es la nueva vida

Cómo es la nueva vida de Luisito Zerda, el histórico exparticipante de Cuestión de Peso

El error de Emilia Attias en MasterChef Celebrity que Donato de Santis no perdonó: “Le pusiste la lengua”

El divertido blooper de Evelyn von Brocke al confundir a Lourdes Sánchez con Lowrdez Fernández de Bandana

El reclamo de Wanda Nara a Maxi López, cara a cara en MasterChef: “Te encontraste una mujer más hermosa y más flaca que yo”

El presagio de Pampita sobre la futura relación entre Daniel Osvaldo y Gianinna Maradona