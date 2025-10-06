Tras bajar la candidatura de Espert, Javier Milei hará hoy un acto en el Movistar Arena rodeado de ministros y aliados

El mandatario nacional volverá al Movistar Arena (Franco Fafasuli)

Tan solo unas horas después de aceptar la renuncia de José Luis Espert a la candidatura en la provincia de Buenos Aires, luego de una semana cargada de tensión política y versiones de todo tipo, el presidente Javier Milei encabezará este lunes un acto en el Movistar Arena, rodeado de sus ministros, dirigentes de La Libertad Avanza y aliados, en el que cantará, dará un discurso y tratará de mostrarse fortalecido de cara a las elecciones.

El mandatario regresará al mismo estadio en el que cerró la campaña en el 2023, tanto para las PASO como para las generales, cuando buscaba llegar a la Casa Rosada, aunque en esta oportunidad lo hará en un marco diferente.

En aquel año, el libertario era una figura que recién irrumpía en la política -tan solo contaba con dos años en la Cámara de Diputados- y era uno de los favoritos para ganar esos comicios, especialmente después de las primarias.

Sin embargo, en esta ocasión Milei llega en una situación completamente distinta, ya que tiene el desafío de recuperarse de la derrota que sufrió en la votación bonaerense, en la que perdió frente al kirchnerismo por más de 13 puntos.

En ese marco, el Presidente presentará su nuevo libro, llamado “La construcción del milagro”, en un evento que estará marcado por la cercanía de las elecciones nacionales y, sobre todo, por la renuncia de Espert a su candidatura.

Espert renunció a su candidatura

En los últimos días, el diputado quedó en el ojo de la tormenta por los vínculos que tuvo años atrás con Federico “Fred” Machado, un empresario investigado por la Justicia como presunto narcotraficante.

Este lunes, en la primera fila del Movistar Arena, estará Diego Santilli, el dirigente del PRO que ocupaba el tercer lugar en la lista del oficialismo pero que, tras la renuncia de “El Profe”, sería quien encabece la propuesta del espacio.

Así lo ordena el artículo 7 de la ley de paridad de género, que establece que cuando un candidato ya confirmado “falleciera, renunciara, se incapacitara permanentemente o fuera inhabilitado por cualquier circunstancia antes de la realización de las elecciones”, será reemplazado por la persona del mismo sexo “que le sigue”.

De hecho, según explicaron a Infobae fuentes del partido, las autoridades tienen previsto solicitarle a la Justicia Electoral que se reimpriman las papeletas para que no aparezca ni el nombre ni la foto del ahora ex candidato.

No obstante, tal como anticipó también este medio, el Juzgado Federal N° 1 de La Plata, a cargo de esto, avisó que “la instancia de impresión ya está precluida, no se puede retrotraer”.

Santilli encabezaría la boleta

Al tratarse de Boletas Únicas de Papel (BUP), que por primera vez se implementan en el país, se tendrían que destruir todas las listas ya hechas y elaborarlas nuevamente, no solamente las de La Libertad Avanza, debido a que ahora todos los partidos están juntos.

Además de Santilli, en el Movistar Arena estará también el jefe del bloque macrista en Diputados, Cristian Ritondo, uno de los principales aliados del Gobierno en el Congreso y artífice del acuerdo de su espacio con LLA para estos comicios.

Por parte del Gobierno, el Presidente se mostrará con varios de sus ministros, entre los cuales estarán Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Patricia Bullrich (Seguridad) y Luis Petri (Defensa). Los últimos dos, además, son candidatos.

Asimismo, el jefe de Estado dará un mensaje a la interna del oficialismo al ingresar al estadio escoltado por miembros de “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación referenciada en el asesor Santiago Caputo.

Según anticipó, el mandatario estará acompañado por dirigentes como Agustín Romo, Nahuel Sotelo, Daniel “El gordo Dan” Parisini, Santiago Santurio, Alejandro Álvarez y Lucas “Sagaz” Luna.

Antes de presentar su libro, Milei será protagonista de un apartado musical junto a “La banda presidencial”, un grupo musical integrado por varias personas de su entorno que comenzó con los ensayos días atrás.

En ese conjunto están el diputado Alberto “Bertie” Benegas Lynch, en batería; su hermano Joaquín Benegas Lynch, en guitarra, y en bajo Marcelo Duclos, quien escribió junto a Nicolás Márquez la biografía del líder libertario. La formación se completa con Hernán Scarfó, Fernando Mezzina, Ana Tamagno y Lilia Lemoine, que se sumó recientemente en voz.

Milei ensayando con su banda

El año pasado, el mandatario cantó solamente un tema: “Panic Show”, de La Renga, que es el mismo con el que entra a cada uno de los actos que encabeza desde mucho antes de llegar a la Casa Rosada. Sin embargo, ahora interpretará más temas. “Lo logramos convencer”, explicaron en su entorno.

Según trascendió, la apertura de las puertas el 6 de octubre será a las 18:00 y el evento iniciará con un video del recorrido del Presidente por diferentes provincias, en el marco de esta nueva campaña.

Posteriormente, otros autores presentarán sus propios libros, como es el caso de Duclos, que ese mismo día estará lanzando “101 argumentos contra la izquierda”. Cada escritor tendrá 10 minutos para hablar.

El jefe de Estado será el encargado de dar el discurso final, que se prevé que tenga un fuerte contenido político, un repaso por lo que hizo el Gobierno hasta el momento y un mensaje de cara al futuro.

En los pasillos del Movistar Arena, en tanto, se volverá a armar una pequeña feria con más de 3.500 libros sobre liberalismo, a precios accesibles, entre 10 mil y 15 mil pesos cada uno.

Tal como precisó este medio, “La construcción del milagro” es íntegramente de autoría del mandatario y, según fuentes involucradas en la redacción y presentación del libro, tiene una conexión con “Milei. La revolución que no vieron venir”, la biografía autorizada escrita por Duclos y Nicolás Márquez.

En este trabajo, amplía y profundiza sus discursos más emblemáticos en textos que adquieren forma de mini-ensayos, superando la lógica militante para plantear una declaración de principios filosófico-políticos.