Elecciones Catamarca 2025: qué se vota el 26 de octubre

Catamarca implementa por primera vez dos sistemas de votación en las elecciones de 2025 (AP Photo/Gustavo Garello)

El 26 de octubre de 2025, Catamarca vivirá una elección inédita en su historia política. Por primera vez, quienes acudan a votar deberán hacerlo en dos urnas distintas, combinando la boleta única de papel (BUP) para cargos nacionales con el clásico sistema de boletas partidarias en sobre para cargos provinciales y municipales.

La implementación de ambos sistemas de votación y la cantidad de cargos en disputa implican un desafío logístico y organizativo para la provincia. Las autoridades electorales, los partidos y la ciudadanía estarán involucrados en un proceso que requerirá una adecuada coordinación para el desarrollo de los comicios.

Los cargos nacionales que vota Catamarca el 26 de octubre

En el plano nacional, Catamarca renovará tres bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, correspondientes a los lugares de Francisco Monti (UCR), Dante López Rodríguez (Frente de Todos) y Silvana Ginocchio (Frente de Todos). La elección se realizará mediante boleta única de papel, con listas completas y asignación proporcional de bancas mediante el sistema D’Hondt.

El 26 de octubre se elegirán diputados nacionales, provinciales, senadores y cargos municipales en Catamarca (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

La Cámara de Diputados de la Nación cuenta con 257 miembros, renovando la mitad de sus bancas cada dos años. En 2025, se elegirán 127 diputados en total, distribuyéndose la cantidad asignada a cada distrito según su población, con un piso mínimo de cinco diputados para las provincias menos pobladas.

Catamarca no renueva senadores nacionales en este ciclo. Cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires designan tres senadores: dos para la fuerza más votada y uno para la segunda. Este año, Catamarca no participa de esa renovación.

Qué vota Catamarca a nivel provincial el 26 de octubre

Además de los cargos nacionales, se renovarán 21 bancas de la Cámara de Diputados provincial y ocho bancas del Senado provincial. El oficialismo pone en juego 12 de sus 23 lugares en Diputados; la UCR deberá defender siete de los diez que posee.

Se habilitarán 30 escuelas y 400 mesas adicionales para facilitar el proceso electoral en Catamarca (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

En el Senado provincial, se renuevan ocho bancas: seis del Frente de Todos y dos de la UCR. También se elegirán intendentes en Mutquín (Pomán) y Los Altos (Santa Rosa), y concejales en 22 municipios, sumando un total de 48 cargos que completan el mapa electoral local.

Cómo se vota en Catamarca el 26 de octubre

En 2025 se implementará una modalidad mixta de votación. Para los cargos nacionales se usará la boleta única de papel, mientras que para los provinciales y municipales se mantendrá el sistema de boletas partidarias en sobre.

Para facilitar la votación, se habilitarán 30 escuelas nuevas y 400 mesas adicionales, lo que reducirá la cantidad de electores por mesa de 350 a 250. Esto puede implicar que algunas personas deban acudir a escuelas distintas respecto a elecciones previas.

A nivel provincial, se renovarán 21 bancas de Diputados y ocho de Senadores en Catamarca (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Habrá capacitaciones para autoridades de mesa y ciudadanos con el objetivo de minimizar errores y garantizar el normal desarrollo de la elección, a pesar de la complejidad de utilizar ambos sistemas de manera simultánea.

Cómo consultar el padrón electoral para las elecciones 2025 en Catamarca

Se recomienda revisar el padrón electoral antes del día de la elección. La consulta puede realizarse:

En el sitio oficial de la Justicia Nacional Electoral: www.padron.gob.ar

En la web del Tribunal Electoral de Catamarca

En espacios físicos habilitados o por vía telefónica, según disponga la Justicia Electoral

Esto permite conocer el establecimiento, mesa y orden para emitir el voto, y así evitar demoras o confusiones.

La consulta del padrón electoral puede realizarse online, por teléfono o en espacios físicos habilitadosb(EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

Quiénes pueden votar en los comicios nacionales y provinciales de Catamarca

Es obligatorio para ciudadanos argentinos de 18 a 70 años .

Es optativo para jóvenes de 16 y 17 años y personas mayores de 70 años .

En elecciones municipales, los residentes extranjeros pueden votar si cumplen los requisitos provinciales o locales.

En todos los casos, es indispensable figurar en el padrón actualizado para ejercer el sufragio.

Innovación en el procedimiento electoral, la cantidad de cargos y la convivencia de dos sistemas marcan la singularidad de los comicios en Catamarca este año.