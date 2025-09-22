Política

Tras los anuncios de apoyo financiero, Milei partió a Estados Unidos para hablar en la ONU y reunirse con Trump

El Presidente despegó a las 20.30 hacia Nueva York. El viaje, que estaba previsto inicialmente para el domingo, contempla una exposición del jefe de Estado argentino en Naciones Unidas

Guardar
El mandatario argentino se verá
El mandatario argentino se verá con su par estadounidense (@JMilei/X)

El presidente Javier Milei despegó desde suelo argentino con rumbo a los Estados Unidos a última hora de este lunes 22 de septiembre. El vuelo partió a las 20.30 y tendrá como destino la ciudad de Nueva York. Allí, el jefe de Estado argentino tiene previsto exponer ante la asamblea de Naciones Unidas (ONU) que se realizará el día miércoles. El viaje también incluye una reunión de Estado con el presidente norteamericano Donald Trump.

El viaje de Milei estaba previsto inicialmente para el domingo. Sin embargo se pospuso un día. Durante la jornada del lunes, el presidente condujo una reunión de Gabinete y un nuevo encuentro de la mesa política de su gobierno. Las reuniones en Casa Rosada estuvieron atravesadas por el fuerte respaldo financiero que hizo público, en paralelo, el gobierno estadounidense a la gestión Milei.

Así, Trump ratificó que el libertario es un aliado estratégico en la región, y ese alineamiento geopolítico se traducirá, en breve, en un préstamo que le servirá al gobierno argentino para contener la presión cambiaria ante la demanda de dólares.

Si bien el crédito no se formalizó, la manifestación pública del secretario del tesoro estadounidense, Scott Bessent, y la reacción en el mismo sentido de la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, tuvieron un impacto inmediato que calmó a los mercados, hizo bajar el precio del dólar por debajo del techo de la banda cambiaria e impulsó los bonos argentinos al alza.

Milei reagendó la reunión con
Milei reagendó la reunión con la titular del FMI (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Así, el ánimo en Casa Rosada también experimentó un cambio positivo. Ese es el contexto en el que el presidente Milei emprendió su viaje hacia los Estados Unidos.

La comitiva estará integrada por la secretaria general, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el asesor, Santiago Caputo; el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el vocero, Manuel Adorni, quienes llegarán a Manhattan el martes por la mañana.

Según el cronograma inicial, el Presidente ocuparía la mañana viendo la intervención de Trump en el debate de la 80º Asamblea General de las Naciones Unidas y a las 12:45 tiene programada una bilateral con él.

A las 20:00, participaría de la habitual recepción ofrecida por el mandatario norteamericano a todos los invitados al encuentro de la ONU, por lo que volverían a cruzarse.

El miércoles, la jornada de Milei iniciaría a las 12:45, con su intervención en la Asamblea General, donde hablará una vez más ante los principales líderes mundiales.

El Presidente volverá a hablar
El Presidente volverá a hablar ante la ONU

A las 19:55, asistiría a la ceremonia de entrega del premio Ciudadano Global 2025 del Atlantic Council, donde recibirá el reconocimiento de la mano del Secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

El jueves, último día de Milei en Nueva York, según el primer itinerario, estaba previsto un encuentro con el Primer Ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para luego participar de la ceremonia de entrega del Premio de la organización B’nai B’rith.

A las 19:15 tenía agendada una reunión con el titular del Congreso Mundial Judío, Donald S. Lauder, y el director del Congreso Judío Latinoamericano, Claudio Epelman.

Finalmente, a las 22:00 de ese día el Presidente tomaría el vuelo especial que lo llevaría de regreso a Buenos Aires, en donde aterrizaría alrededor de las 8:30.

Equipos técnicos bajó las órdenes del ministro de Economía, Luis Caputo, y el secretario del Tesoro, Scott Bessent, negociaron durante las últimas 10 horas para cerrar un acuerdo bilateral que permita contar al gobierno con un amplio préstamo destinados a pagar vencimientos de la deuda y fortalecer las reservas del Banco Central, como adelantó en exclusiva ayer Infobae.

La intención del Gobierno era anunciar este acuerdo antes de la llegada de Milei a New York para cumplir una exhaustiva agenda que incluye bilaterales con Donald Trump y Benjamín Netanyahu, y su participación en la Asamblea de la ONU.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiEstados UnidosONUNueva YorkFMIKristalina GeorgievaDonald TrumpAgendaÚltimas noticias

Últimas Noticias

De Loredo: “El escenario posible es que el Gobierno oscile entre el 35% y el 42% en octubre; menos sería una crisis”

El presidente del bloque de la UCR en Diputados analizó el rumbo electoral del oficialismo, sobre el que afirmó que ya no hay margen para cambiar el escenario y planteó que algunas correcciones podrían ejecutarse después de los comicios

De Loredo: “El escenario posible

Defensor del Niño: el PJ y la UCR impusieron una terna gracias a una diputada que fue candidata libertaria

Para llegar a los dos tercios necesarios apareció María Sotolano, de la bancada macrista y segunda en la lista bonaerense de septiembre pasado, que la Casa Rosada encabezó con el ex comisario Maximiliano Bondarenko. La propuesta ahora debe ser aprobada por ambos recintos

Defensor del Niño: el PJ

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

A través de un comunicado, el directorio del centro médico otorgó un incremento para la planta de profesionales. “La plata para el personal estaba, pero mal distribuida”, aseguró Mario Lugones

El Gobierno anunció un bono

Kicillof cerró un acto de referentes sindicales: Taiana pidió “liberar a la proscripta Cristina”

El gobernador planteó que “en octubre empezamos a construir futuro”. La gente le cantó “Axel presidente”. Confianza hacia la elección legislativa

Kicillof cerró un acto de

Con el debut de Pilar Ramírez y Santiago Caputo, la mesa bonaerense diseña la campaña en Casa Rosada

Los principales dirigentes de La Libertad Avanza y sus aliados del PRO mantuvieron un encuentro para analizar los pasos a seguir de cara a las elecciones de octubre

Con el debut de Pilar
ÚLTIMAS NOTICIAS
Científicos proponen una nueva hipótesis

Científicos proponen una nueva hipótesis sobre la formación de Mercurio

De Loredo: “El escenario posible es que el Gobierno oscile entre el 35% y el 42% en octubre; menos sería una crisis”

Defensor del Niño: el PJ y la UCR impusieron una terna gracias a una diputada que fue candidata libertaria

Desarticularon en Santa Fe una banda que robaba granos de trenes y los vendía en el mercado negro

El Gobierno anunció un bono para el personal del Hospital Garrahan en medio de la tensión por los reclamos salariales

INFOBAE AMÉRICA
Von der Leyen anunció un

Von der Leyen anunció un “instrumento específico” europeo para la reconstrucción de Gaza

ExxonMobil invertirá 6.800 millones de dólares en un nuevo proyecto petrolero en Guyana

Estados Unidos prometió defender “cada centímetro” de la OTAN frente a la escalada de incursiones rusas

Nvidia invertirá USD 100.000 millones en OpenAI para desarrollar centro de datos

La Fiscalía de Brasil imputó a Eduardo Bolsonaro por “amenazar” al Tribunal Supremo durante el juicio contra su padre

TELESHOW
Las fotos de Muna, la

Las fotos de Muna, la hija de Agustina Cherri y Gastón Pauls, en su primera campaña como modelo

Juana Repetto habló de si se reconciliaría con su expareja tras conocer su embarazo: “Es el peor error del planeta Tierra”

El romántico mensaje de Nicki Nicole a Lamine Yamal tras la gala del Balón de Oro: “Te amo”

Pampita contó las medidas de seguridad que tiene su casa: “Vidrios blindados y cámaras de seguridad”

Daniela Celis pide cadena de oraciones por el estado de Thiago Medina: “Sé que los milagros existen”