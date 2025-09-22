Argentina sumó la desaparición forzada del gendarme Nahuel Gallo al demoledor informe de la ONU por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela

La declaración de Argentina sobre Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU

El gobierno argentino sumó hoy el caso de la desaparición forzada ejecutada por la narcodictadura venezolana del gendarme Nahuel Gallo al demoledor informe que elaboró el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tras comprobar graves delitos de lesa humanidad perpetrados por el régimen de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello contra su población, incluso jóvenes y niños.

El embajador Carlos Foradori expuso en Ginebra un fuerte discurso de condena, en el marco de la presentación de las conclusiones de la Misión Internacional de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas que documentó detenciones arbitrarias, torturas y muertes bajo custodia en ese país durante el periodo posterior a las elecciones presidenciales de 2024.

Los jefes de la narcodictadura venezolana, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro (foto EFE)

Ese documento detalló la represión intensificada contra opositores, periodistas y manifestantes por parte del régimen chavista. Y también la persecución sistemática contra extranjeros. Los casos fueron tan graves que se denunciaron ejecuciones sumarias, hasta de jóvenes y niños.

En ese contexto, Foradori advirtió que “como un ritual sin misa, la voz de Argentina se levanta nuevamente, como lo hemos realizado desde hace muchos años desde esta misma banca, para denunciar la violación sistemática de derechos humanos en Venezuela, que ya se ha convertido en un hábito y práctica muy penosa, casi la materia prima de su política”.

El embajador resaltó que “ni siquiera es necesario apelar al pasado para observarlo, ya que esta situación es parte de nuestro propio presente. Y el presente, señor Presidente, no necesita memoria. Como una máquina caprichosa del tiempo, en Venezuela no solo se ha logrado generar incertidumbre sobre el futuro, sino también sobre el pasado”.

La última imagen con vida que mostró el régimen de Maduro y Cabello

“El gendarme argentino Nahuel Gallo, quien desde que llegó a Venezuela en diciembre del 2024, ha quedado preso en cautiverio e invisible. Invisible en lo material, víctima de desaparición forzada y detención arbitraria, pero presente no solo en el informe de la misión, sino en los corazones de todos los argentinos”, afirmó Foradori.

El embajador advirtió que “su vida y su libertad ya forma parte del catálogo completo y permanente de nuestros deseos más preciados. Estamos en temporada alta de las denuncias por las violaciones a los derechos humanos en Venezuela”.

Nahuel Gallo es un gendarme argentino víctima de desaparición forzada por parte del régimen de Maduro y Cabello. Fue detenido de manera arbitraria cuando intentaba ingresar de manera legal y con todos los papeles en orden en un puesto de frontera oficial. Había viajado para encontrarse con su mujer, María Alexandra Gómez, y el hijito de ambos, que hoy tiene dos años.

Desde ese momento, y sin respetarse las garantías del debido proceso, ni acceder a los derechos de defensa en juicio, las garantías consulares, ni los mínimos estándares de derechos humanos, fue secuestrado y permanece con paradero desconocido.

Su familia y el gobierno argentino exigieron desde ese momento y hasta ahora su liberación inmediata, pero la narcodictadura venezolana desoyó los reclamos y tiene de rehén a Gallo. La situación es tan grave que ni siquiera se conoce su lugar de detención ni las condiciones en las que se encuentra.

El gobierno de Javier Milei mantiene un duro enfrentamiento con los cabecillas del régimen y fue uno de los primeros en el mundo que rechazaron el masivo fraude que se cometió en las últimas elecciones presidenciales.

“Cambiamos de escenario, pero nada conmueve a Venezuela. La situación parece condenada a perpetuidad. No obstante, esperamos, quizá ingenuamente, que Venezuela nos escuche, que tenga un poco más de humanidad, que piense en su gente, en su pueblo, un pueblo que toda América Latina lo cuida más que en su propio territorio. También deseamos que Venezuela muy pronto se contagie de un virus maravilloso, el de la democracia, del respeto a la vida y de la libertad”, concluyó Foradori.