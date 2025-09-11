Política

Juan González, ex asesor de Joe Biden, destacó que Sergio Massa es el político argentino “con mayor acceso a EEUU”

El colaborador del expresidente norteamericano resaltó la llegada que el líder del Frente Renovador tiene en la política norteamericana. “Hablaba con los demócratas, pero también con Marco Rubio y Bob Menéndez”, dijo el ex funcionario

El ex asesor presidencial de Joe Biden, Juan Sebastián González, habló sobre Milei y destacó a Sergio Massa

Juan Sebastián González, un estrecho asesor del expresidente Joe Biden durante más de 11 años, destacó que Sergio Massa es el político argentino con “mayor acceso” a Estados Unidos, y lo calificó como alguien que “se sabe mover en Washington”. Incluso, deslizó que tiene llegada a Marco Rubio, secretario de Estado de la gestión de Donald Trump.

González fue el principal funcionario encargado de asesorar a la Casa Blanca sobre América Latina y el Caribe, y director senior para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional (NSC). Desde ese rol, fue uno de los interlocutores de Argentina durante el gobierno del Frente de Todos de Alberto Fernández y la gestión demócrata.

El exasesor remarcó la influencia política del líder del Frente Renovador, ante la consulta de quienes son los dirigentes con “mayor acceso” a los Estados Unidos. “Eso es fácil, es Sergio Massa. Él hablaba con los demócratas, pero también hablaba con (los republicanos) Marco Rubio, hablaba con (el ex senador) Bob Menéndez. Él se sabe mover en Washington“, respondió en diálogo con A24.

En un balance sobre la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos, González señaló que el vínculo con el kirchnerismo fue muy negativo”, algo que se vincula -sostuvo- con “lo que pasó con el Fondo Monetario”, al referirse s la postura confrontativa de los gobiernos kirchneristas con el organismo multilateral. “Nosotros, bajo la administración (George W.) Bush, la preferencia fue ayudar a Uruguay y no a Argentina. Creo que eso llevó a una ruptura que duró casi dos décadas”, consideró.

También apuntó que “hay mucho de criticar de las políticas económicas” del gobierno de Alberto Fernández, y reconoció que “el Departamento del Tesoro no es un gran fan de Argentina”. “El riesgo político aquí disuade inversiones políticas y económicas a largo plazo”, sostuvo.

También analizó el historial reciente del país ante organismos financieros. González sostuvo que el FMI aprobó la cantidad de ayuda económica más grande de la historia, desde la gestión de Mauricio Macri -y que se amplió con el gobierno de Javier Milei-, lo que configura “una suma que nunca se va a poder pagar”. “Eso es un peso económico que está frenando la recuperación económica”, lamentó.

La pregunta aquí no es si van a devaluar sino cuándo van a devaluar”, agregó González, advirtiendo sobre las presiones cambiarias en el país. Al referirse a la situación social, planteó las dificultades con una metáfora: “Los argentinos hoy están comiendo mortadela y no jamón. ¿Cuánto tiempo le vamos a pedir que hagan eso?”. González insistió en la necesidad de consensos amplios: “Argentina va a otro precipicio si no trabajan todos los partidos políticos”.

El exfuncionario de la administración Biden se refirió también al rol relevante de Argentina en la competencia global entre las grandes potencias. “En el juego de ajedrez entre Estados Unidos y China, Argentina es una torre. Más allá de Brasil, para nosotros es importante darle una oportunidad a la Argentina”, analizó.

Desde su punto de vista, Juan González remarcó la influencia “enorme” de la “personalidad” a la hora de hacer política, y diferenció los liderazgos de Javier Milei y de Donald Trump. “Aunque Milei es un fan de Donald Trump, son personas muy diferentes. Milei ha sido alguien que se mete en peleas públicas y ataca a la oposición, pero ha respetado las instituciones democráticas de Argentina”, sostuvo.

González renunció a sus cargos en el gobierno de Joe Biden en marzo de 2024. Fue reemplazado por Daniel Erikson, quien se desempeñaba como subsecretario adjunto de Defensa para el Hemisferio Occidental.

González y Erikson tenían un extenso vínculo con Biden. Habían sido asesores durante la vicepresidencia, en el mandato de Barack Obama, y participaron en distintos procesos políticos de América Latina, como el Entendimiento Bicentenario entre Estados Unidos y México para profundizar la seguridad bilateral y combatir el tráfico de armas y el narcotráfico. También fue una figura clave en los intentos de persuadir al régimen de Nicolás Maduro para la celebración de elecciones libres y justas en Venezuela.

