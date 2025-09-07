Política

Los principales dirigentes de Fuerza Patria comenzaron a llegar al búnker en La Plata

Los organizadores están montando un gran escenario en la calle. Fuerte expectativa y optimismo por los resultados

22:13 hsHoy

Dirigentes y funcionarios comenzaron a llegar al búnker

Pasadas las 19, el gobernador Axel Kicillof todavía no había llegado al comando de campaña. Tampoco estaban Sergio Massa ni Juan Grabois.

Sin embargo, entre las primeras figuras relevantes en acercarse se destacó la senadora provincial Teresa García, dirigente de máxima confianza de Cristina Kirchner. El ministro de Salud provincial Nicolás Kreplak fue otro de los primeros en llegar.

21:19 hsHoy

Carlos Bianco aseguró que la votación se llevó adelante sin ningún contratiempo

Carlos Bianco: "Fue una elección tranquila"

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, informó que la jornada electoral transcurrió sin inconvenientes y confirmó que los primeros resultados se publicarán a las 21, siempre y cuando estén cargados más del 30% de los datos de cada Sección electoral.

Hoy es un día realmente histórico, es la primera vez que hacemos unas elecciones desdobladas de las nacionales. Y nunca una provincia hizo una elección con más de 14 millones de electores”, dijo el funcionario de Kicillof.

Y agregó: “La jornada ha transcurrido con total normalidad en los casi 7 mil locales de votación. Hubo algunas demoras usuales pero a las 10 ya teníamos todas las mesas abiertas y la gente pudo votar con tranquilidad. No hubo largas filas, fue un proceso rápido y bien organizado”.

21:00 hsHoy

Los organizadores comenzaron a montar un escenario en la puerta del búnker

A pocos minutos del cierre de la votación, los principales dirigentes de Fuerza Patria todavía no habían llegado el búnker en el Hotel Grand Brizo, en pleno centro de La Plata, frente al Teatro Argentino.

Sin embargo, en la calle los organizadores comenzaron a montar un gran escenario desde donde se espera que habler los candidatos y el gobernador.

Escenario en el búnker de Fuerza Patria, en La Plata
20:53 hsHoy

Axel Kicillof votó en La Plata, habló de una elección “muy importante” y dijo que ganará “quien tuvo más votos”

El gobernador se emocionó al contar que su hijo mayor, León, vota por primera vez y aseguró que “17 millones de bonaerenses se juegan hoy cómo sigue la historia”

Kicillof votó esta mañana en la Escuela Superior de Sanidad “Floreal Ferrera” de La Plata (REUTERS/Tomas Cuesta)

“La provincia no es la madre de todas las batallas, es la madre de la democracia”, aseguró el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el Teatro Metro durante una conferencia de prensa organizada minutos después de que el mandatario emitiera su voto en una escuela de La Plata. Se refería a la importancia a nivel nacional que tiene, para él, esta elección legislativa en Buenos Aires.

20:52 hsHoy

Una hora antes del cierre había votado más del 50% del padrón

Según pudo saber Infobae de parte de fuentes oficiales, a una hora del cierre de los comicios en la provincia de Buenos Aires ya votó el 50,5% del padrón, según la Junta Electoral.

El último dato oficial del día había arrojado que apenas el 30% de las personas que estaban habilitadas para votar lo habían hecho.

El grupo terrorista Hamas aceptó

