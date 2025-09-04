Política

Jubilados volvieron a marchar alrededor del Congreso pidiendo la mejora de sus ingresos

Como cada miércoles, trabajadores jubilados hicieron la ronda tradicional en el parlamento nacional, solicitando que la recomposición de sus haberes. Volvieron a reprochar el veto del presidente Javier Milei a la ley que les otorgaba aumentos

Guardar
El veto presidencial a la
El veto presidencial a la ley de aumento de haberes profundiza el malestar entre los jubilados (NA)

Una vez más trabajadores jubilados se concentraron esta tarde frente al Congreso Nacional, convocados a una nueva ronda semanal para exigir la recomposición de las jubilaciones y repudiar la política del presidente Javier Milei para el sector, como así también la decisión de vetar la reforma que preveía un aumento de los haberes. Como ya es habitual cada miércoles, la columna de manifestantes rodeó el edificio parlamentario entre cánticos y pancartas, en un contexto de profundización del reclamo social y creciente malestar por las condiciones de vida del sector.

Desde las primeras horas de la tarde, distintas organizaciones se sumaron a la movilización, que esta vez contó con la presencia de referentes de derechos humanos y agrupaciones políticas como la CTA Autónoma, la UTEP y el Frente de Izquierda. Los manifestantes elevaron un mismo pedido: que el Gobierno revierta las actuales políticas de ajuste sobre las jubilaciones, recupere los aumentos vetados y restituya insumos básicos suspendidos. Según expresaron durante el acto, la avanzada oficial sobre los ingresos de los jubilados afecta de manera directa a la subsistencia cotidiana de un sector históricamente vulnerable.

La movilización fue menos concurrida que en otros miércoles de marcha, aunque conservó al núcleo que sostiene desde hace años, incluso durante otras presidencias, el reclamo por una mejora en los haberes jubilatorios. Pese a que la movilización en este caso fue menor, el ministerio de Seguridad Nacional mantuvo un despliegue imponente, con vallas, camionetas, motos, camiones hidrantes y una importante cantidad de efectivos.

La marcha comenzó puntualmente a las 16, luego de una conferencia de prensa de las organizaciones de jubilados en la sede central del PAMI, en la que reiteraron la necesidad de restablecer los beneficios claves para el sector. Las consignas se centraron en el rechazo al recorte de medicamentos gratuitos, tratamientos y artículos como audífonos, anteojos, sillas de ruedas y pañales. Las organizaciones advirtieron sobre el impacto directo que esta situación genera en los afiliados más débiles del sistema previsional.

Durante el acto frente al Congreso Nacional, una de las voces más escuchadas fue la de Ana Valverde, referente de la Unión de Trabajadores de Jubilados en Lucha (UTJEL). En diálogo con la agencia Noticias Argentinas, Valverde aseguró que “el PAMI es una fuente de negociados entre los gobiernos, los prestadores y los proveedores”. Según la dirigente, “si hay menos para nosotros, es más plata para repartirse entre los funcionarios corruptos y las empresas proveedoras de La Libertad Avanza (LLA) en el PAMI. Porque plata para la corrupción hay y también hay para los acreedores del Estado y al FMI”, denunció.

Por su parte, los representantes de los organismos de Derechos Humanos hicieron público su acompañamiento al reclamo de los jubilados: “Acompañamos a las y los jubilados frente al ajuste, la represión y el abandono, y decimos ‘presente’ junto a quienes luchan por una vida digna después de haberlo dado todo”, afirmaron en un comunicado leído durante la manifestación.

Las rondas semanales frente al
Las rondas semanales frente al Congreso se consolidan como espacio de encuentro y articulación de estrategias para defender los derechos (NA)

La movilización de este miércoles fue también respaldada por dirigentes políticos. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, que figura como candidato a diputado nacional por Unión Federal, se sumó a la convocatoria en las inmediaciones del Congreso Nacional y subrayó la continuidad de la protesta: “Mientras muchos miran para otro lado, acá estamos nosotros, codo a codo con las jubiladas y los jubilados, siguiendo su ejemplo de perseverancia y de lucha. Hoy, como todos los miércoles, acompañando su marcha frente al Congreso”, declaró en sus redes sociales, según reprodujo la agencia.

El descontento de los jubilados escaló desde que el Gobierno decidió recortar la actualización automática de las jubilaciones y eliminó beneficios claves como la cobertura total de medicamentos y la provisión de elementos de asistencia. El reciente veto presidencial a la ley que preveía un aumento de los haberes incrementó el malestar en el sector, cuyos representantes insisten en que los haberes mínimos están por debajo de la línea de pobreza y no alcanzan a garantizar una canasta básica de consumos esenciales.

Temas Relacionados

JubiladosCongreso NacionalJavier MileiPAMIBuenos AiresPlaza de MayoSistema previsionalDerechos humanosUTJELNoticias Argentinas

Últimas Noticias

Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

Simpatizantes libertarios y opositores generaron un clima tenso antes y después de la participación de Javier Milei en el cierre de la campaña bonaerense de su fuerza política

Incidentes en el acto de

Wado de Pedro recorrió fábricas y le respondió al “nunca más” libertario: “Kirchnerismo más que nunca”

En el marco del Día de la Industria, el senador nacional pasó por Lomas de Zamora y Merlo y criticó la política económica del gobierno de Javier Milei

Wado de Pedro recorrió fábricas

Cuánto durarán los mandatos de las autoridades ejecutivas en Santa Fe tras los cambios en la constitución provincial

En la octava sesión de la Convención Constituyente se definió que los intendentes de la provincia tendrán períodos de cuatro años con posibilidad de una sola reelección consecutiva y que los electos en 2029 ejercerán por seis años

Cuánto durarán los mandatos de

Visa para argentinos: el portal de EEUU que dio la información sobre la pausa en el acuerdo le respondió a Homeland Security

El periodista Marc Caputo, corresponsal de la Casa Blanca, afirmó que el departamento de seguridad norteamericano modificó su respuesta tras la nota de Axios, que reveló la suspensión de un acuerdo clave con Argentina

Visa para argentinos: el portal

Con elogios a Sergio Massa, Axel Kicillof cerró la campaña de la primera sección en Tigre y volvió a criticar a Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires le agradeció al ex candidato presidencial por la unidad dentro de Fuerza Patria. También estuvieron presentes Malena Galmarini, Gabriel Katopodis y Sebastián Galmarini

Con elogios a Sergio Massa,
ÚLTIMAS NOTICIAS
Alertan que el almacenamiento subterráneo

Alertan que el almacenamiento subterráneo de carbono tiene un límite menor al estimado: las consecuencias

Quién es Cristian Mercatante, el ex participante de El Bar herido en el acto de Milei en Moreno

Un grupo de jóvenes arrojaron una botella de vidrio contra un colectivo en Guernica y una pasajera resultó herida

Un sospechoso muerto en un allanamiento por contrabando de cigarrillos en Formosa: los videos

Incidentes en el acto de LLA en Moreno: peleas entre militantes, un botellazo a un periodista y piedras al auto presidencial

INFOBAE AMÉRICA
Bolivia confirmó la deportación desde

Bolivia confirmó la deportación desde Estados Unidos de un ex ministro del Gobierno de Jeanine Áñez

Cómo 18 países lograron frenar delitos digitales masivos gracias a la innovación tecnológica

Cómo las palabras y los gestos de los padres potencian la atención de los bebés, según la ciencia

Asesinato de Fernando Villavicencio en Ecuador: dictaron prisión preventiva para un ex legislador correísta y un empresario

Detuvieron en Chile a ocho funcionarios públicos por diversos delitos de corrupción y asociación ilícita

TELESHOW
La publicación de Mauro Icardi

La publicación de Mauro Icardi que encendió las alarmas por un detalle que lo vincula con Wanda Nara

El desmayo al aire de una mujer que acusa a la madre de Ayelén Paleo de estafarla: “Me quitaba el 70% de lo que ganaba”

Marta Fort mostró los avances de su flamante departamento de soltera: “Lo primero que instalé”

Camilota fulminó a Charlotte Caniggia y la dejó expuesta en vivo: “Pensé que era copada”

Gladys Florimonte recordó su mala experiencia con Javier Mascherano: “El tipo estaba agrandado”