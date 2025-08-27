Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro durante este jueves

El reclamo principal es la aplicación inmediata de la ley y el aumento de los recursos genuinos para salarios (RS Fotos)

El Hospital Garrahan se prepara para una nueva medida de fuerza por parte de los trabajadores del centro de salud para este jueves 28 de agosto, tras la reciente sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica. Los profesionales reclaman la aplicación inmediata de la norma y el incremento de los llamados Recursos Genuinos.

Según indicaron desde la Junta Interna ATE del hospital, este ítem salarial proveniente de la facturación a obras sociales y prepagas, congelado en 200.000 pesos desde hace más de un año.

El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, explicó que la aprobación parlamentaria de la ley representó un avance en la lucha por mejoras salariales y contra lo que califican como un vaciamiento del hospital.

“La sanción de la Ley, que incluye un aumento salarial de como mínimo un 70%, es sin dudas el resultado de una enorme lucha que estamos impulsando los trabajadores del hospital. Ahora necesitamos su aplicación ya; no podemos esperar más. Los salarios se siguen destruyendo, mientras el hospital continúa vaciándose. Todas las semanas renuncian trabajadores de distintos tramos y turnos. La situación es crítica”, sostuvo en declaraciones difundidas por los organizadores del paro.

En esa línea, Lipcovich advirtió sobre la existencia de recursos propios del hospital, cuya administración depende de autoridades designadas por el Gobierno. Según el dirigente, esos fondos deberían destinarse a recomponer los sueldos, al menos parcialmente.

“Los llamados ‘recursos genuinos’ están congelados en 200.000 pesos desde hace más de un año, al tiempo que los funcionarios se jactan de haber incrementado la recaudación. ¿Dónde está la diferencia? Ajustados por inflación desde la asunción de Milei deberían ser de no menos de 540.000 pesos”, señaló, y cuestionó lo que describió como opacidad en el manejo presupuestario.

Por su parte, el secretario adjunto, Gerardo Oroz, anticipó que el conflicto podría escalar en caso de que el Poder Ejecutivo decida vetar la ley.

“Probablemente, el presidente Milei vete la ley. Si lo hace vamos a profundizar la huelga. La fuerza de los trabajadores es lo que nos permitió que se sancione y la fuerza de los trabajadores es lo que permitirá su aplicación. Nos uniremos con los sectores universitarios en caso de que quieran vetar ambas leyes. Si ellos quieren desconocer un reclamo que adquirió un enorme apoyo popular, trabajaremos para poner esa fuerza del pueblo en la calle”, afirmó.

Oroz agregó que esperan rodear el Congreso con una multitud en defensa de la salud y la educación públicas, y pidió a las centrales sindicales sumarse a la convocatoria.

El plan de lucha incluye paro, protestas y actividades culturales bajo el lema "Garrahan de Puertas Abiertas", dijo el APyT del Garrahan (RS Fotos)

El plan de lucha contempla no solo el paro del jueves sino también una jornada de protestas durante el fin de semana. Los representantes de ATE Garrahan adelantaron que el sábado 30, a partir de las 7 de la mañana, se sumará el turno franquero con una serie de acciones en el hospital.

Además de la medida de fuerza, la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) difundió un cronograma de actividades culturales, sociales y políticas bajo el lema “Garrahan de Puertas Abiertas”. El programa incluye visitas, debates y expresiones artísticas en apoyo a los trabajadores.

La jornada del jueves comenzará a las 10 de la mañana con la presencia del Colectivo de Escritores, entre ellos la autora Claudia Piñeiro y el matemático y escritor Guillermo Martínez. A las 11:30 está previsto un diálogo sobre infancia, salud y derechos con Darío Sztajnszrajber y Soledad Barruti.

Al mediodía, a las 13, se organizará una movilización hacia la Dirección del hospital. Una hora más tarde, bajo el título “La Cultura Abraza al Garrahan”, participarán los actores Gerardo Romano, Cecilia Roth y Cristina Banegas, entre otros.

A las 16 se desarrollará un encuentro bajo la consigna Memoria, Verdad y Justicia, con la presencia del Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, la integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora Elia Espen y el presidente de la APDH, Eduardo Tavani.

Media hora después habrá música a micrófono abierto y, a las 18:30, se entregará el Premio Angelelli en la Casa de La Rioja, junto a Pablo Grillo y el doctor Carlos Trotta, integrante de la misión de Médicos Sin Fronteras en Gaza.

La jornada concluirá a las 21:30 con la proyección de la película “Puán”, protagonizada por Leonardo Sbaraglia, con la presencia de su director, Benjamín Naishtat, y trabajadores del INCAA. El evento será moderado por los periodistas Juan Di Natale, Tamara Bezares y Yami Segovia.