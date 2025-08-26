Política

Condenaron a prisión a 3 representantes de UOCRA La Matanza por el bloqueo contra una pyme

La Justicia los consideró coautores del delito de turbación de la posesión por impedir la entrada y salida de camiones de la empresa. Deberán pagar las costas del juicio y tienen prohibido entrar a la firma

Ricardo Carpena

Por Ricardo Carpena

Guardar

Un dirigente de la Seccional La Matanza de la UOCRA y dos delegados sindicales fueron condenados a un año y seis meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, por el bloqueo realizado en marzo de 2023 contra la pyme Concrete.

La sentencia fue dictada por el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de La Matanza, Horacio Héctor Giusso, e involucra a Diego Oscar Oviedo, Norberto Alejandro Palavecino y Juan Emilio Flores como coautores del delito de turbación de la posesión, cometido en la planta de la pyme en Altos de Laferrere, partido de La Matanza.

Oviedo se desempeña como secretario de Actas de la UOCRA de La Matanza, que lidera Heraldo Cayuqueo, y Palavecino y Flores eran delegados de Concrete, que en sus tres plantas del Conurbano tiene 100 empleados.

En el bloqueo contra Concrete
En el bloqueo contra Concrete hubo unos 20 miembros de la UOCRA

En el fallo, el juez consideró probado que “el 7 de marzo de 2023, un grupo de unas 20 personas, portando banderas de la UOCRA, bloqueó el acceso principal de la fábrica con dos automóviles, impidiendo el ingreso y egreso de camiones de materia prima entre las 6.50 y las 12″ y menciona que “los videos aportados por la acusación mostraron la presencia de Oviedo y Palavecino en los vehículos que obstruyeron la entrada”.

El tribunal impuso a Oviedo, Palavecino y Flores la pena de un año y 6 meses de prisión de ejecución condicional, junto con el pago de las costas procesales, y estableció reglas de conducta: prohibición de contacto con Félix Sebastián Di Maio (dueño de la pyme), Germán Darío Arévalo y Luis Hernán Villavicencio, y prohibición de ingreso a la planta de Concrete por cuatro años. De todas formas, se afirma en el fallo que “la ejecución de la pena queda en suspenso bajo estas condiciones”.

En diálogo con Infobae, Sebastián Di Maio dijo: “Con este fallo siento alivio porque la justicia es lenta y uno está solo en un Conurbano que está difícil. Se hizo justicia y siento que puedo seguir apostando a este país".

Florencia Arietto, la abogada de
Florencia Arietto, la abogada de la pyme Concrete (Foto: Martín Rosenzveig)

Según el empresario, que se dedica a la producción de hormigón elaborado, sufrió “10 años de hostigamiento” por parte de los delegados desde que fueron elegidos porque le hacían exigencias desmedidas y le pedían una “colaboración” económica para el sindicato. “Cobraron el sueldo durante 10 años sin trabajar -dijo- y ante cualquier queja nuestra les metían presión a los empleados para que trabajaran a desgano o no hicieran horas extra”.

“Gente del sindicato llamaba a los empleados para que exigirles que no trabajen -relató-. En la empresa trabaja gente que vive en la zona y les decían: ‘Sé dónde mandás a los pibes del colegio y sé quién es tu mujer’. Era parte del hostigamiento para que no fueran a trabajar”.

Como las empresas del rubro suelen cerrar a fin de año por una baja del trabajo, y ante la actitud hostil de los representantes sindicales, Di Maio bajó las persianas de la planta de La Matanza durante dos meses y dejó abiertas las otras dos, en Avellaneda y en Tortuguitas, y despidió a los delegados y a 4 empleados.

El bloqueo contra Concrete impidió
El bloqueo contra Concrete impidió el ingreso y egreso de camiones y le hizo perder a la empresa unos $5 millones

En ese momento, el empresario se puso en contacto con la abogada Florencia Arietto, una experta en asesorar a pymes bloqueadas, que le recomendó reabrir la empresa, pero a la semana se produjo el bloqueo por parte de los dirigentes y activistas de la UOCRA La Matanza. Por eso Di Maio presentó una denuncia penal contra los delegados, en la que figura que la pyme “perdió aproximadamente 5 millones de pesos por la imposibilidad de despachar hormigón ese día” y que “los camiones de proveedores externos no pudieron ingresar hasta el mediodía, lo que afectó la producción y la entrega a clientes”.

Aunque la defensa de los acusados argumentó que el bloqueo se encuadró en el ejercicio legítimo del derecho de huelga, protegido por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el juez Giusso citó en su fallo jurisprudencia de la Corte Suprema que establece que el derecho de huelga no ampara conductas que excedan el ejercicio pacífico ni justifica la comisión de delitos comunes durante conflictos laborales.

Arietto afirmó que la condena a los 3 representantes de la UOCRA no tiene cumplimiento efectivo, pero resaltó: ”Es un antecedente que nos sirve para replicar en otros casos porque es de manual, es el típico bloqueo".

Temas Relacionados

Bloqueos sindicalesUOCRAPymesLa MatanzaSindicalismoFlorencia AriettoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Kicillof prepara el tramo final de la campaña y el PJ busca sostener en la agenda el caso de las coimas

Por cronograma electoral, el mandatario provincial no puede hacer inauguraciones. Prepara distintas actividades militantes y enfocando el discurso en la elección del 7 de septiembre. A la par, Fuerza Patria se sube a los audios sobre presuntos retornos en la ANDIS

Kicillof prepara el tramo final

Francos se prepara para responder por las presuntas coimas y el Gobierno busca resolver sus internas

El jefe de Gabinete dará un nuevo informe de gestión en la Cámara de Diputados, donde la oposición le consultará sobre los presuntos hechos de corrupción. Mientras, un sector de la Casa Rosada defiende al ministro Lugones y apunta contra los Menem

Francos se prepara para responder

En el kirchnerismo sorprendió la acusación del Gobierno por las coimas y hay dudas sobre el impacto electoral

En el kirchnerismo sorprendió la

El Gobierno no logra contener la crisis por las presuntas coimas y preocupa la estrategia de Spagnuolo

En la cúpula libertaria hay inquietud por lo que pueda decir el ex titular de la ANDIS en la Justicia. Contactos infructuosos. El escándalo se cuela en el tramo final de la campaña bonaerense. Los nexos de la familia Kovalivker

El Gobierno no logra contener

Golpes, corridas y empujones en Junín: militantes del peronismo local se enfrentaron con los libertarios en la previa del acto de Milei

Un grupo de militantes de La Libertad Avanza fue agredido en las inmediaciones del Teatro San Carlos, donde el Presidente presentó a los candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires

Golpes, corridas y empujones en
ÚLTIMAS NOTICIAS
La industria alimenticia exigió una

La industria alimenticia exigió una reforma tributaria urgente y reclamó respuestas a la política luego de las elecciones

“Vas a terminar muerta en una zanja”: condenaron a un hombre por “amenazas coactivas” contra su ex pareja

Kicillof prepara el tramo final de la campaña y el PJ busca sostener en la agenda el caso de las coimas

Mercados en rojo: fuertes caídas en la Bolsa, bonos en baja y suba del dólar en medio del escándalo por los audios

El Gobierno consideró “entendible” la reacción del mercado y culpó a la tensión en el Congreso

INFOBAE AMÉRICA
Un tribunal de Bolivia suspendió

Un tribunal de Bolivia suspendió las medidas cautelares contra la ex presidenta Jeanine Añez y ordenó su liberación

Brasil exigió mayor control sobre Bolsonaro y advirtió sobre posible fuga antes del veredicto por intento de golpe de Estado

Australia expulsó al embajador de Irán y suspendió su misión diplomática tras vincular a Teherán con ataques antisemitas

“Bring It On”: 25 años de la película de animadoras que se convirtió en un clásico de culto

Literatura gastronómica: novelas que se cocinan a fuego lento

TELESHOW
La deslumbrante actuación de Alan

La deslumbrante actuación de Alan Lez en La Voz Argentina con un hit de Michael Jackson: “Lo transformaste en magia”

Quiénes fueron los participantes de La Voz Argentina salvados por Lali Espósito y quiénes esperan la definición del público

Adabel Guerrero adelantó cómo será su jugada participación en En el barro: “No quiero que mi marido me vea”

El lujoso collar de diamantes que Nicki Nicole usó en su cumpleaños ¿regalo de Lamine Yamal?

Quién es Martín Migueles, el polémico vecino de Wanda Nara con el que estaría saliendo: “Tiene una puntería para los tipos”