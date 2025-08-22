Fentanilo contaminado: exclusivo, qué declararon los detenidos en la causa vinculada a 96 muertes

Declararon 9 de los 10 detenidos. Hoy declara el dueño del laboratorio HLB Pharma

En los tribunales federal de La Plata se vivieron ayer 12 horas de afiebrada actividad. En ese lapso, ante el juez Ernesto Kreplak y la fiscal Laura Roteta, prestaron declaración indagatoria nueve de los diez imputados que el día anterior fueron detenidos bajo la sospecha de que “formaban parte del plantel de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorio Ramallo SA, mediante la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta, en la adulteración del lote 31202 de fentanilo”. Hoy tendrá su oportunidad de defenderse el dueño de esas sociedades, Ariel García Furfaro. Ayer fue beneficiada con prisión domiciliaria su madre Nilda Furfaro por cuestiones de salud y porque debe cuidar a su madre Olga Arena, de 88 años, también imputada en la causa por figurar como presidente de la sociedad.

La larga jornada dejó en evidencia las graves fallas que existían en los establecimientos de elaboración de medicamentos según las pruebas reunidas en el expediente. No solo eso: el magistrado y el Ministerio Público Fiscal sorprendieron al mostrar fotos de algunos descubrimientos que realizó la Policía de Seguridad Aeroportuaria y Gendarmería durante los allanamientos y aprehensiones, del miércoles 20 de agosto a la noche, por ejemplo, sellos oficiales de la autoridad sanitaria (ANMAT) dentro del vehículo Peugeot AF225RU utilizado por Horacio Antonio Tallarico, un gasista jubilado.

El hombre, de 71 años se mostró extrañado cuando el juez Kreplak le preguntó “sobre los hallazgos de sellos que rezan ‘Lic. Roberto D. Sierras director de Gestión de Información Técnica ANMAT’, ‘Es copia fiel del original Departamento de Registros Buenos Aires’”, secuestradas en el auto que estaba en su propiedad. Nervioso, el gasista respondió: “Ni idea. Porque el auto ese era de Alfarma (droguería propiedad de Ariel García Furfaro), mi hija después lo compró y lo usaba yo desde hace 3 años. Además, el auto estaba lleno de medicamentos. Capaz quedó de Alfarma. Yo agarraba medicamentos o venían y me los ponían en el auto’”, respondió.

En el auto de uno de los imputados se encontraron sellos de la ANMAT y otras reparticiones oficiales

En la página oficial de la ANMAT el licenciado Roberto Daniel Sierras figura efectivamente como “director de Gestión de Información Técnica ANMAT”. La instrucción deberá acreditar si se trata de un sello original o una réplica. Y para qué utilizaban esa firma los responsables de las sociedades vinculadas a la familia García Furfaro.

El jubilado, que quedó en libertad, pero sigue bajo proceso, es una muestra de la forma en que la familia García Furfaro conducía las empresas que facturaban miles de millones de pesos a las administraciones públicas de casi todo el país y efectores de salud privada. “Preste mi firma como presidente de Laboratorios Ramallo SA a pedido de Ariel García”. También aseguró “hacer trámites menores, comprar repuestos, llevar insumos, realizar depósitos bancarios y acompañar camiones”. También expresó: “En ocasiones firmaba cheques, multas u otros documentos que me pedían los responsables del laboratorio”.

Horacio Antonio Tallarico reconoció que “cobraba un sueldo informal por estas actividades, catalogadas como ‘de calle’”. El gasista, comprensiblemente nervioso aclaró que: “No tomaba decisiones en la gestión ni tenía poder de firma para operaciones relevantes. No emitía órdenes ni estaba involucrado en la gestión técnica, científica ni administrativa de la fabricación o comercialización de medicamentos”.

El gasista también le contó al juez y a la fiscal: “Le presté mi firma como una ‘gauchada’, soy humilde, vivo con lo mínimo, tengo a mi señora con un tumor en el intestino con tratamiento oncológico y estoy con ella, llevándola al oncólogo a aplicarse la quimio una vez por mes. Y con ellos relación de amistad, pero de trabajo nada y de plata menos... la verdad no tengo un peso, esa es la pura verdad. De laboratorio nada, pero estoy en la calle todos los días. Me dicen que vaya al banco o cargue algún medicamento en el auto. En la pandemia salimos con los reactivos... esos para el COVID llegué ahí a Mar del Plata con los permisos todo en auto. Le digo la verdad doctor de medicamentos nada”.

El paso de Tallarico por el juzgado federal se pareció a otros casos: empresarios poderosos, políticos encumbrados que utilizan el nombre prestado de necesitados para ponerlos al frente de sus sociedades.

Varios responsables de controlar la calidad de los medicamentos que se elaboraban se negaron a declarar. Lo que sigue es una síntesis de las declaraciones indagatorias a las que este medio accedió de forma exclusiva.

Nilda Furfaro, madre de Ariel García Furfaro y sus hermanos, también imputados y detenidos Diego y Damián.

“Quiero decir que soy la vicepresidenta de HLB y me dijo mi hijo Ariel que es el dueño, que me anotaba si quería y yo le dije que sí, que no tenía ningún problema, nosotros trabajamos en familia siempre. Tuvimos verdulería, restaurante. No cumplo ninguna función laboral en la firma HLB. Tengo a mi mamá a cargo (Olga Arena) para cuidarla, que tiene 90 años, tiene problemas cardiacos, tuvo varios ACV, camina con andador, hay que cuidarla, está a mi cargo y de mi hermana, ayer la dejé llorando. Yo también estoy medicada por la presión y la tiroides, también colesterol y tomo vitaminas porque tengo by-pass gástrico hecho, tomo un flebonoide por la circulación también”.

Cuando se le preguntó sobre sus funciones concretas y las firmas de documentos dijo que: “No cumplía ninguna función y que tenga memoria no firmé nada”.

Consultada sobre si su hijo Ariel o alguien le llevó documentación para firmar, respondió: “no, no recuerdo”.

Al preguntársele si reconoce escritos firmados en la causa afirmó: “Yo no firmé papeles de HLB. Yo tengo confianza con mi hijo, y firmé papeles, pero no sé qué es, firmar firmé papeles. No recuerdo haber firmado papeles”.

Acerca del reconocimiento de sus firmas al exhibírsele documentación firmada por ella tuvo una salida que generó sonrisas: “No tengo los lentes. No estoy segura de que estas sean mis firmas, puede ser pero no lo sé. Yo así no firmo, no sé, estoy muy nerviosa”.

Diego Hernán García.

“Soy comerciante. Tengo una verdulería desde hace 22 años”.

Sobre sus tareas en el laboratorio declaró: “Tres veces por semana iba a Ramallo para llevar pagos que me daba mi hermano Ariel que es el dueño. Para pagar a los proveedores del laboratorio, los gastos del laboratorio. Después me encargaba de comprar insumos en mantenimiento.”

“Quería decir que mi hermano Damián hace cinco o seis años no va al laboratorio. Horacio Tallarico (el jubilado de 71 años) se encargaba de hacer mandados, buscar repuestos. Estoy destruido de verdad. Somos trabajadores, no somos delincuentes. Lo único que me enseñó mi mamá es a ser trabajador. Esto que estoy pasando no se lo deseo a nadie, de verdad se lo digo.”

“Hace 100 días que no duermo, no vivo. Ni la pude llevar a mi hija de vacaciones porque tenía miedo de que piensen que me quería ir (fugarse). Pido perdón, pero somos trabajadores de verdad. Mi papá me enseñó a trabajar nada más. Hoy extraño que esté al lado mío. Las cosas que dicen de mi hermano (por Ariel) en la tele me destruyen, que le digan asesino. Nada más tengo que decir, pido perdón por todo, yo no hice nada y mis hermanos no hicieron nada tampoco. Estoy destruido. Nunca pensé que iba a tener una esposa en la mano. Es muy doloroso. Ayer de los nervios dije que tenía 47 años, pero tengo 46”. Ante la consulta del tribunal, respondió que no iba a responder preguntas.

Declaración de Nilda Furfaro, madre de Ariel García Furfaro

Víctor Pablo Boccaccio, farmacéutico.

Se desempeñó como director técnico de Laboratorio Ramallo S.A. Declaró que comenzó como co-director técnico del laboratorio en 2018 y que hasta 2020 permaneció en ese cargo. El 6 de febrero de 2020 asumió como director técnico de Laboratorio Ramallo S.A. Presentó su renuncia en marzo de 2023, aunque le pidieron que continuara hasta encontrar reemplazo. Finalmente, dejó el cargo el 26 de junio de 2023, fecha en la que se designó a Carolina Ansaldi como nueva directora técnica de la firma.

Entre otras respuestas Boccaccio destacó: “Las firmas allí insertas (en documentos que se le mostró) son mías, con mis firmas avalé las bases sobre las cuales se plasmarán los datos cuando se realice el ensayo, la producción o lo que el formulario refiera. Avalo el formulario, el contenido que posteriormente es firmado en las fechas en las cuales se realizan los análisis correspondientes. Las fechas de emisión de los formularios indican la fecha de puesta en vigencia del correspondiente protocolo”.

“Los directores técnicos no recibimos órdenes de nadie, ANMAT es el órgano que regula la actividad. El laboratorio establece cuál va a ser la producción. Quien estaba a cargo del laboratorio cuando yo ingresé era Damián García (por el hermano de Ariel) y luego quedó Diego García. Con ellos tenía trato asiduo, eran la cara visible del laboratorio. Damián dejó de venir aproximadamente en el año 2019 y luego comenzó a venir Diego casi todos los días. Ariel García lo vi esporádicamente, ni saludaba. Mientras yo estaba en el laboratorio recuerdo que estaba Wilson Pons como jefe de control de calidad y Adriana Ludica como subjefa de control de calidad. El gerente de producción era Edgardo Sclafani y el gerente de la línea productiva ampollas era Eduardo Darchuck”.

Sobre las inspecciones de ANMAT dijo: “Recuerdo dos o tres inspecciones por recorrida rutinaria, no recuerdo bien. Después por algún defecto particular de algún (medicamento), no han sido más de cuatro o cinco inspecciones. Por otro lado, no es costumbre avisar que iban a venir, cuando venían era aleatorio. Por lo menos a mí no me consta que hayan avisado de las inspecciones y si lo hicieron yo no tomé conocimiento de ello”.

El jjez Ernesto Kreplak indagó durante 12 horas a los detenidos por el fentanilo mortal

Carolina Ansaldi. Farmacéutica.

Era la directora técnica de Laboratorio Ramallo S.A. cuando el 18 de diciembre de 2024 se elaboraron las partidas de fentanilo contaminadas.

“Me voy a abstener de declarar”, enfatizó al inicio de la audiencia. Su defensa informó que la imputada va a prestar declaración y contestar preguntas cuando se encuentre en condiciones físicas de hacerlo y solicitó su excarcelación, argumentando que está a cargo del sostenimiento y crianza de dos hijos menores y que se encuentra en tratamiento psiquiátrico y psicológico. Quedó detenida.

José Antonio Maiorano. Farmacéutico.

Se desempeñaba como director técnico de HLB Pharma Group S.A. Intervenía, según la imputación, en la toma de decisiones relativas a la fabricación, distribución, venta y omisión de recupero farmacéutico de medicamentos, en coordinación con otros miembros del plantel de HLB Pharma y Laboratorio Ramallo.

Manifestó estar desempleado desde el 16 de mayo del año en curso y declaró no haber sido procesado anteriormente. Al momento de la audiencia. Como Ansaldi, ejerció su derecho a no prestar declaración indagatoria.

Javier Martín Tchukran.

Consultor de gestión. Declaró que no era empleado de HLB Pharma ni gerente ni director, sino consultor externo contratado para gestionar el traslado del Laboratorio HLB de San Isidro a Ramallo.

“Yo ingresé en los laboratorios HLB para hacer una consultoría integral. Yo soy consultor, no empleado de HLB. Tengo muchos años en la industria química, farmacéutica. Lo que estaba haciendo era relevamientos para poder trasladar el Laboratorio HLB que está en San Isidro hacia el Laboratorio que está en Ramallo. Yo estaba a cargo de esa gestión.”

“No era director de HLB Pharma Group ni de Ramallo. Lo que sí pasó es que cuando fue ANMAT a inspeccionarnos, me presenté como consultor de gestión, jefe de gestión, gerente de gestión. Es indistinto ello, yo era un consultor externo. Que aparezca eso de director general tiene que ver con dos auditorías de ANMAT, fue por requerimiento de ellos al solicitarme que figure con un rol. En realidad, el director general era Jorge Dimopulos y el CEO era Andrés Quinteros.”

“A Ramallo llegué en noviembre del año pasado. Entiendo que esa producción fue en diciembre de 2024. No estoy bajo ningún concepto vinculado a esa producción en nada. Si te fijas en los batch record no vas a ver una firma mía, no tengo nada que ver con la producción de ese laboratorio.”

“La aclaración es que el tema de director fue meramente por reuniones con ANMAT, que necesitaban que tenga algún rol en la organización. Cuando les conté eso, salió ese nombre, pero yo ni siquiera soy empleado del laboratorio. Tampoco tenía un sueldo”.

Pablo Javier Schapiro. Mecánico.

“Estoy pasando el peor momento de mi vida. Me agarra angustia. Yo aparezco acá porque soy amigo de ellos y fui a laburar de mantenimiento en el laboratorio y Ariel en un momento me dijo necesito alguien de confianza, yo después te saco. Le respondí está bien te firmo.”

“Laburé 3 años y por cosas familiares me volví a Buenos Aires. Tengo 5 hijos, trabajo en un taller. Me levanto, laburo todo el día. Hace 7 años que me fui de ahí del laboratorio y hace 7 años que soy mecánico, laburo desde los 14 años. Con Ariel hablé una vez sola desde que me fui del laboratorio en estos años y nada más”.

Sobre las circunstancias en las que firmó los documentos del laboratorio indica que: “Ariel me pidió como favor para que firmara y como es una buena persona lo hice. Nunca pensé todo lo que iba a pasar”. No recuerda en qué lugar fue que firmó.

También aseguró que: “No recibía sueldo en blanco, todo era en negro, no tenía recibos.”

La PSA y Gendarmería detuvo el miércoles a 10 personas vinculadas a la causa que instruye el juez Ernesto Kreplak

Declaró no haber tenido intervención técnica, administrativa ni de gestión en el laboratorio, y que su tarea era exclusivamente de mantenimiento. No recuerda el lugar ni la fecha en que firmó dichos documentos (no se mencionan cuáles en el escrito judicial) y aclaró que lo hizo “por confianza personal”, sin conocer detalles del material que rubricaba.

A todos se les imputó haber intervenido junto con al menos otras 16 personas que formaban parte del plantel de los laboratorios HLB Pharma Group SA y Laboratorio Ramallo SA, mediante la toma de distintas decisiones relativas a la fabricación, distribución y venta, en la adulteración del lote 31202 de la sustancia medicinal Fentanilo HLB/Citrato de fentanilo (concentración 0,05mg/ml, solución inyectable, frasco ampolla por 5 ml, compuesto por 154.530 ampollas) destinado al uso público sanitario. Este producto, con orden de producción emitida el 16 de diciembre de 2024, fabricado entre el 18 y el 19 de diciembre y liberado el 4 de enero de 2025, habría causado la muerte de al menos veinte personas tras su suministro en quirófanos y salas de cuidados intensivos a partir de marzo de 2025 en distintos establecimientos de salud del país.

Bajo sospecha la elaboración de medicamentos de HLB Pharma

En la documentación presentada el magistrado presentó las primeras 20 historias clínicas a las que, según se afirma en el documento judicial se las vincula con su muerte después de haber sido tratados con el fentanilo de los laboratorios de Ariel García Furfaro que hoy declarará ante el magistrado asistido, como el resto de su familia por el abogado defensor Gastón Matías Marano.

Ariel García Furfaro declararó hoy en los trubunales federales de La Plata

En la documentación judicial analizada y presentada como prueba ante los imputados destacan, además de las historias clinicas de pacientes fallecidos, los movimientos no convalidados oficialmente aluden principalmente a situaciones como:

Transferencias de certificados de inscripción de especialidades medicinales tramitadas de modo inconsistente o con recursos de reconsideración sin resolución firme.

Correspondencia y presentaciones internas con firmas de personas que niegan su intervención, o que afirman haber firmado papeles sin conocer su contenido ni finalidad.

Omisión de movimientos de recupero farmacéutico o retiro de mercado, pese a la orden expresa de ANMAT.

Existencia de actas, autorizaciones, batch records y registros internos de lotes (como 31201, 31244 y 31245) donde figuran validaciones, pasos de procesos y autorizaciones a nombre de directores técnicos o administradores que no reconocen esas actuaciones como legítimas ni recuerdan haberlas gestionado personalmente.

Documentación ANMAT sobre listados de productos inscriptos y recursos interpuestos por HLB Pharma Group relativos a esas transferencias de certificados, sin resolución autorizada ni evidencia clara de fiscalización posterior.

Estos “movimientos no convalidados” refieren tanto a la formalización de documentos, firmas y pasos de procesos sin respaldo técnico real, como a la circulación y registro de lotes y certificados en circunstancias que no fueron acreditadas formal ni operativamente por aquellos que debían hacerlo. Esta irregularidad surge de los informes y actas incorporados por la ANMAT, INAME y los informes surgidos de las inspecciones y análisis documentales realizados sobre el flujo y la gestión administrativa interna y comercial de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo.