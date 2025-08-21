Tras calificar de “barbarie” los incidentes en Independiente, el ministro del Interior de Chile será recibido por Bullrich

El ministro del Interior de Chile, Álvaro Elizalde, viaja a la Argentina tras los incidentes en Independiente-Universidad de Chile.

En medio de la conmoción que provocaron los graves incidentes ocurridos anoche en el estadio Libertadores de América, donde más de una decena de hinchas de Universidad de Chile resultaron heridos tras ser atacados por parte de la parcialidad de Independiente, luego de que los simpatizantes chilenos arrojaran un sinfín de proyectiles hacia la parcialidad local durante el entretiempo del partido, el presidente del país trasandino, Gabriel Boric, ordenó a su ministro del Interior, Álvaro Elizalde, a que viaje de inmediato a la Argentina para acompañar a los damnificados y las personas que aún continúan detenidas.

El ministro Elizalde, quien según pudo averiguar Infobae despegó desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez minutos antes del mediodía -hora de Chile-, será recibido por la ministra Patricia Bullrich, con el objetivo de dialogar y analizar los actos violentos ocurridos anoche en Avellaneda, según comunicaron desde Cancillería.

“Nosotros condenamos toda forma de violencia, y particularmente la violencia en el fútbol”, subrayó este jueves el ministro Elizalde, quien ofreció una breve rueda de prensa desde la Casa de la Moneda, minutos antes de despegar rumbo a la ciudad de Buenos Aires.

Los serios incidentes entre las barras de U de Chile e Independiente.

No obstante, aclaró: “Pero acá hay que distinguir dos situaciones: si un hincha está cometiendo actos de violencia, lo que precede es que la fuerza pública lo detenga y lo ponga a disposición de la Justicia. Eso es estado de derecho. Pero algo muy distinto es que una persona, cualquiera sea la circunstancia, sea víctima de un linchamiento”.

En esa línea, el funcionario trasandino calificó a lo sucedido como una “barbarie”.

“El objetivo de esta visita es dejar en claro el compromiso del Estado de Chile con todos nuestros compatriotas, y, por tanto, está siendo coordinada por el Servicio del Exterior chileno y la Embajada, con el objeto de poder acompañar a quienes resultaron heridos y están hospitalizados, además de conocer la situación de los detenidos”, expresó Elizalde sobre el eje central de su estadía en Argentina.

El ministro añadió que en el viaje será acompañado por el coronel Rodrigo Álvarez, del Departamento de Control y Orden Público, y por Fernando Cabezas, jefe de la Dirección de Comunidades en el Exterior.

La situación de los heridos

Una imagen del descontrol en el estadio Libertadores de América. (EFE)

Menos de 24 horas después de lo que fueron las violentas imágenes acontecidas en Avellaneda con motivo del partido Independiente-Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, la entidad trasandina publicó un nuevo parte médico en el que hizo referencia al estado de salud de los fanáticos que fueron hospitalizados en distintos centros médicos aledaños al estadio situado en la provincia de Buenos Aires.

“El presidente Michael Clark se reunió esta mañana con el director ejecutivo del Hospital Fiorito, Dr. Luis López, y con el director asociado, Dr. Emilio Macía, para conocer el estado de los 12 heridos que se encuentran en el centro médico. Se nos informó que ocho de ellos fueron dados de alta durante la jornada y cuatro se mantienen hospitalizados: uno en terapia intensiva y dos con probabilidad de ser dados de alta hoy“, detallaron.

Este medio tuvo acceso a un parte médico oficial publicado a las 13 horas de este jueves 21 de agosto por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires en el que se informó que dos hombres de nacionalidad chilena fueron intervenidos en la madrugada: uno de 56 años permanece estable y presenta traumatismo de cráneo con fractura cervical; el otro tiene 33 años, sufrió un traumatismo de cráneo y permanece con pronóstico reservado. En tanto, se mencionó que otros dos chilenos fueron internados en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda (uno de ellos, con traumatismo de cráneo, con pronóstico reservado).

Clark visitó a los internados en el Hospital Fiorito y llevó tranquilidad a los familiares de los heridos más graves. “Vienen evolucionando bien. Le van a dar de alta la semana que viene. De las 12 personas van quedando cuatro internadas y, seguro, al final del día, quedarán dos. Tenemos que estar muy contentos”, afirmó el pope de la U, según recogieron medios chilenos como Emol y Bío Bío.

Los hechos

Los violentos incidentes que derivaron en la suspensión de Independiente-Universidad de Chile en la Copa Sudamericana

El informe policial difundido este jueves por el Ministerio de Seguridad bonaerense describe que el enfrentamiento se intensificó alrededor de las 22:05, cuando el partido estaba igualado 1-1 y el resultado global favorecía al equipo chileno. Simpatizantes visitantes causaron daños en baños y otras instalaciones, además de arrojar objetos contundentes a los sectores inferiores. Estas acciones provocaron la reacción de hinchas locales, quienes rompieron dos cristales del micro que transportaba a la delegación chilena. Al mismo tiempo, desde la popular Norte, se observó el desplazamiento de grupos hacia la tribuna Sur, lo que motivó un refuerzo del dispositivo de Infantería.

Durante la sucesión de incidentes, representantes de Conmebol, directivos de ambos clubes y autoridades de seguridad mantuvieron una reunión de urgencia. Tanto la Policía como la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (APreViDe) insistieron reiteradamente en suspender el partido para preservar la integridad de los presentes. Según el parte policial, la recomendación oficial fue desestimada por los delegados de Conmebol, quienes priorizaron el desalojo de la parcialidad visitante antes de evaluar la suspensión.

La intervención policial en la tribuna Sur Alta se mantuvo bajo estrictas medidas para evitar un enfrentamiento mayor, aunque continuó el lanzamiento de objetos y varios hinchas locales lograron acceder a la zona de los visitantes, lo que derivó en enfrentamientos directos. Finalmente, las autoridades decidieron suspender el encuentro y activar el operativo de desalojo, según el parte policial.

De acuerdo a fuentes judiciales consultadas por Infobae, 135 personas fueron detenidas bajo los cargos de “atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, lesiones graves y daños”. El saldo de los incidentes incluyó daños severos en sanitarios, caños y estructuras de la tribuna, así como la evacuación de simpatizantes en condiciones de vulnerabilidad física y emocional.