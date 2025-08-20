Política

Quién es Laura Soldano, la campeona de Bikini Fitness que será candidata de Milei en las elecciones nacionales

Alejada de los perfiles habituales en la política, Soldano combina su historial deportivo y empresarial con relatos místicos y una militancia a tiempo completo, apostando a movilizar nuevos votantes desde la provincia de Córdoba y para todo el país

Guardar
Laura Soldano, una de las
Laura Soldano, una de las apuestas de La Libertad Avanza para la Cámara de Diputados (Instagram).

La figura de Laura Soldano se define por la ruptura de moldes y la multiplicidad de facetas que componen su trayectoria. Próxima a competir como segunda candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Córdoba, y a sus 44 años, Soldano se perfila como una de las representantes peculiares del partido libertario, con un recorrido que abarca desde el alto rendimiento deportivo hasta la intervención en espacios de autoayuda, espiritualidad y liderazgo político.

El inicio de su exposición pública estuvo ligado al mundo del fitness, donde cosechó reconocimientos de alcance nacional e internacional. Su disciplina la llevó a consagrarse campeona de Bikini Fitness, en 2015, en escenarios de Estados Unidos, como Las Vegas y Nueva York, y a consolidar una comunidad de seguidores atraídos por la coherencia entre sus resultados deportivos y su mensaje sobre la autosuperación.

Soldano tiene un pasado en
Soldano tiene un pasado en el mundo fitness (Instagram).

Esta etapa le permitió desarrollar su método de entrenamiento FIIT, así como publicar el libro “Sé tu mejor versión”, dirigido a quienes buscan incorporar hábitos saludables y rutinas de ejercicio como herramientas para el cambio personal.

Su presencia digital en redes sociales reforzó su posición de referente, exhibiendo rutinas, recetas y consignas motivacionales. En este primer ciclo, el relato de Soldano giraba en torno a la disciplina del cuerpo y el rendimiento físico como vehículos de éxito y bienestar.

El viaje hacia la espiritualidad

Sin embargo, ese eje se resquebrajó debido a una crisis vital que la llevó a replantear su rumbo. Según sus propias palabras, la cima del reconocimiento en el ámbito fitness ocultaba un sentimiento de vacío interior y la sensación de estar atrapada en un personaje. Ese quiebre la impulsó a explorar la espiritualidad, la introspección y el autodescubrimiento como respuestas frente a la exigencia constante.

La espiritualidad y el autodescubrimiento
La espiritualidad y el autodescubrimiento es parte de las múltiples facetas de la candidata (Instagram).

El giro implicó un proceso de formación en meditación y disciplinas místicas, a partir del cual Soldano comenzó a articular un discurso más amplio, en el que la salud física y el equilibrio espiritual se combinan como aspectos indisociables. En entrevistas y publicaciones, relató experiencias de transformación introspectiva y la aceptación de dimensiones personales antes negadas, como su “lado oscuro”, una idea que la llevó incluso a identificarse con el arquetipo de la “bruja interior”. Desde este lugar, su propuesta pública pasó de la exhibición corporal a convertirse en guía espiritual para otros, posicionándose como puente entre tradición, autoconocimiento y aspiraciones colectivas.

La revelación y su compromiso político

El cambio personal se trasladó luego al plano político, en un recorrido que ella describió como consecuencia de una visión reveladora. Durante una meditación, Soldano confesó haber visualizado a Javier Milei como futuro presidente del país y a Argentina como un “faro de luz” en el mundo. Decidida a militar por ese ideal, abandonó sus iniciativas empresariales y se abocó a tiempo completo al armado de La Libertad Avanza.

Esto tuvo impacto directo en Río Cuarto, donde la dirigente emergió como referente local bajo la presentación del diputado Gabriel Bornoroni. Su salto a la política estuvo marcado por la misma intensidad y compromiso que la caracterizó como atleta, buscando trasladar su liderazgo carismático a la arena electoral.

Soldano, junto a militantes de
Soldano, junto a militantes de La Libertad Avanza en Córdoba.

El perfil público de Soldano resultó llamativo, incluso dentro del espacio que representa. Su discurso no se limita a argumentos técnicos ni a consignas económicas: interpela desde el lenguaje de la autoayuda, la espiritualidad y la defensa rotunda de la libertad individual. Temas como la energía positiva, la conexión entre opuestos –luz y oscuridad, yin y yang– y la idea de misión personal se mezclan con referencias constantes a la “batalla cultural” y la necesidad de cambiar estructuras que, según ella, operan contra el interés de la sociedad.

Frente a las críticas, Soldano insiste en su método: la entrega absoluta al proyecto libertario, que expresa en la fórmula “estoy 24/7 con este proyecto”. Su discurso descansa en la idea de que la legitimidad surge del compromiso vital, del hecho de “dar todo”.

La candidatura nacional la enfrentará a un terreno diferente, donde deberá demostrar si el magnetismo de su historia y su capacidad de comunicar ideales se traducen en aportes efectivos para el debate legislativo y el diseño de políticas públicas. La campaña de 2025 pondrá a prueba su tránsito de la autoexploración y la motivación colectiva a la práctica de la representación política en el Congreso nacional.

Temas Relacionados

Últimas NoticiasLaura SoldanoElecciones Argentina 2025Elecciones 2025La Libertad Avanza

Últimas Noticias

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

El actor forma parte de la lista de Santiago Cúneo. En diálogo con Infobae en Vivo anticipó que será opositor a las políticas de Javier Milei. “Sin justicia social no se puede mejorar”, dijo

Larry De Clay, candidato a

El pronóstico de un influencer libertario sobre el rumbo económico: “Hay rubros que no van a sobrevivir la estabilización”

Iñaki Gutiérrez, el libertario que maneja la cuenta de TikTok del presidente Javier Milei, señaló que la estrategia oficial para controlar la inflación implica una reestructuración y que algunas ramas productivas deberán adaptarse

El pronóstico de un influencer

Juan Manuel Urtubey: “En el 2027 tenemos que ir en un frente en el que estén desde Cristina hasta Carrió”

El candidato de Fuerza Patria advierte sobre el avance del individualismo y reclama una nueva agenda de unidad nacional

Juan Manuel Urtubey: “En el

El informe de la Corte refuerza la responsabilidad penal por las muertes del fentanilo contaminado, aseguró una de las abogadas de las víctimas

Adriana Francese, letrada y familiar de una persona que murió por una ampolla contaminada, afirmó que la pericia permitió establecer el nexo entre el fentanilo de HLB Pharma y los fallecimientos: “Contribuyó de manera significativa al desenlace fatal”

El informe de la Corte

“El Partido Comunista Chino busca exportar su modelo autoritario”, advirtió el jefe del Comando Sur en Buenos Aires

El almirante Alvin Holsey expresó su inquietud por el desembarco del régimen asiático en Latinoamérica. Lo hizo durante una cumbre de seguridad que se desarrolla en Argentina, en la que también participaron el ministro de Defensa, Luis Petri, y otros líderes militares

“El Partido Comunista Chino busca
ÚLTIMAS NOTICIAS
Un muerto por un choque

Un muerto por un choque entre un camión y un auto en el ramal Campana de la Panamericana

Diego Fernández Lima: el juez rechazó el pedido de indagatoria a Cristian Graf

Dólar hoy: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este miércoles 20 de agosto

Larry De Clay, candidato a diputado nacional: “Perón y Boca van de la mano”

Turismo de compras: qué ciudades fronterizas le compiten a Chile con precios hasta 75% más bajos que en la Argentina

INFOBAE AMÉRICA
“Data Week”: anuncian descuentos en

“Data Week”: anuncian descuentos en cursos y programas de Excel, Power BI, SQL y Python

Crisis sin fin en Haití: miles de vidas están atrapadas entre la violencia y el abandono

La Cámara de Diputados de Paraguay destituyó al alcalde de Ciudad del Este

El cambio climático y la propagación de enfermedades de cultivos generan una escasez global de una de las frutas más consumidas

Zelensky denunció un nuevo ataque masivo de Rusia contra Ucrania: “Necesitamos presionar a Moscú”

TELESHOW
El primer encuentro de Pampita

El primer encuentro de Pampita y Martín Pepa con Roberto García Moritán y su novia: miradas, caricias y looks de gala

“Te elijo cada día”: la carta íntima de Marina Borensztein a Oscar Martínez para celebrar 19 años de amor

Eva Bargiela y Gianluca Simeone se preparan para la llegada de Faustino con entrenamiento en pareja

Cande Vetrano y Andrés Gil: de un amor que nació en Italia a formar una familia y enfrentar la crisis en silencio

La pregunta de Cazzu que incomodó a un participante de La Voz Argentina