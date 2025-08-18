Así quedaron las listas de candidatos de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones nacionales 2025

Este domingo terminó el plazo para presentar a los candidatos de cara a las elecciones de octubre y el mapa nacional quedó definido. Tras semanas de negociaciones, La Libertad Avanza y el PRO llegaron a un acuerdo e irán juntos en más de 10 provincias.

En total, se elegirán 127 diputados nacionales provenientes de todos los distritos subnacionales del país y 24 senadores nacionales correspondientes a las provincias de Río Negro, Salta, Neuquén, Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El próximo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas a nivel nacional y estas son las listas en conjunto del macrismo y los libertarios.

Ciudad de Buenos Aires

Diputados

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolas Emma

Sabrina Ajmechet

Fernando De Andreis

Antonela Giampieri

Andrés Leone

Valeria Rodrigues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Guadalupe Baulos

Roberto Andrés Campos

Daiana Bravo Ckacka

Héctor Francisco Aguirre

Cristina Liliana Ballesteros

Alberto Arco

María Vildoza

Arturo García Rams

Senadores

Patricia Bullrich

Agustin Monteverde

Suplentes: Pilar Ramirez y Carlos Torrendell

La Libertad Avanza ya tiene candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán las listas para senadores y diputados

Provincia de Buenos Aires

Diputados

José Luis Espert

Karen Reichardt

Diego Santilli

Gladys Humenuk

Sebastian Pareja

Johana Longo

Alejandro Carrancio

Miriam Niveyro

Alejandro Finocchiaro

Giselle Castelnuovo

Sergio ‘Tronco’ Figliuolo

Florencia De Sensi

Miguel Smuckler

María Luisa González

Álvaro García

José Luis Espert encabezará la lista de diputados de LLA en la provincia de Buenos Aires

Entre Ríos

Diputados

Andres Laumann

Alicia Fregonese

Darío Schneider

Marina Petroff

Andres Laumann encabeza la lista de diputados de LLA en Entre Ríos

Senadores

Joaquín Benegas Lynch

Romina Almeida

Chaco

Diputados

Mercedes del Rosario Goitía

Guillermo Agüero

Glenda Seifert

Marcos Pastori

Mercedes del Rosario Goitía encabeza la lista de diputados en Chaco en LLA

Senadores

Juan Cruz Godoy

Silvana Schneider

Sebastián Lazzarini

Lorena Mercado

Juan Cruz Godoy encabeza la lista de senadores en Chaco

Misiones

Diputados

Diego Hartfield

Maura Gruber

Martín Borzi Cholles

San Luis

Diputados

Mónica Becerra

Carlos Almena

Dalma Guinda

La Pampa

Diputados

Adrián Ravier

Adriana García

Martín Matzkin

Tierra del Fuego

Diputados

Miguel Rodríguez

Analía Fernández

Miguel Rodríguez encabeza la lista de diputados de LLA en Tierra del Fuego

Senadores

Agustín Coto

Belén Monte de Oca

Agustín Coto encabeza la lista de senadores de LLA en Tierra del Fuego

Catamarca

Diputados

Adrián Brizuelal

Myriam Juárez

Tucumán

Diputados

Federico Pelli

Soledad Molinuevo

Manuel Guisone

Celina Moisá

Federico Pelli encabeza la lista de diputados nacionales de LLA en Tucumán

Salta

Senadores

María Emilia Orozco

Gonzalo Guzmán Coraita

Diputados

Gabriela Flores

Carlos Zapata

Paola Mielñik

Los candidatos de La Libertad Avanza

Además del acuerdo con el PRO en CABA, la Provincia de Buenos Aires y otras 9 provincias, La Libertad Avanza determinó quiénes serán los otros candidatos que encabezarán la boleta violeta a lo largo y ancho del país en estas elecciones.

El control de cada uno de los postulantes pasó por la titular nacional de La Libertad Avanza, Karina Milei, y del armador nacional Eduardo “Lule” Menem.

Para Chubut se decidió que la principal referente para Diputados sea la abogada Maira Frías, quien es la titular de ANSES en Comodoro Rivadavia.

En Córdoba se especulaba que pudiera ir el jefe de bloque, Gabriel Bornoroni, pero finalmente se decidió que no existan candidatos que deban renunciar a la cámara para volver a asumir. El primer postulante a Diputado finalmente es Gonzalo Roca, un hombre del armado provincial que responde directamente a Bornoroni.

La actriz Virginia Gallardo será una de las postulantes más resonantes de todo el plano nacional. Irá como primera candidata a diputada nacional por Corrientes. El anuncio de su candidatura fue muy festejado por las bases libertarias en redes, quienes recuerdan muy bien el momento en el cual “apuró” al gobernador Axel Kicillof con conceptos libertarios durante una mesa en Polémica en el Bar.

Aunque todavía no se anunció, es prácticamente una certeza de que el primer postulante a diputado por Formosa será el intendente de Las Lomitas, Atilio Basualdo. Es uno de los principales políticos que tienen los libertarios en la provincia y fue candidato a convencional constituyente meses atrás.

Jujuy encabezará la boleta a diputados el presidente de la Cámara de Expendedores provincial, Alfredo González. “Él viene dando una pelea grande contra las tasas municipales”, justificaron la elección en su entorno.

En La Rioja -territorio por antonomasia de los Menem- se decidió que el primer candidato a la Cámara Baja sea Gino Visconti, a quienes los libertarios lo describen como “joven y emprendedor de la capital provincial”. Al igual que en otros distritos, buscan posicionarlo como un perfil por fuera de la política y con capacidad técnica.

El ministro de Defensa, Luis Petri, dio una de las principales sorpresas de este cierre de listas cuando confirmó ayer su candidatura a diputado nacional por Mendoza. Incluso, ni los radicales del gobernador Alfredo Cornejo (con quien Milei se alió en ese distrito) se lo esperaban. Petri, que hasta hace horas seguía afiliado a la UCR oficializó su pase a La Libertad Avanza con una foto con Karina Milei y otras autoridades. Va derecho a disputar la gobernación en 2027 y no dejará un heredero en el ministerio que comanda actualmente.

Nadia Márquez es una de las diputadas nacionales que darán el salto al Senado. La actual legisladora por Neuquén es una de las piezas clave del equipo que comanda Martín Menem, pero optaron por tener a una referente de mayor conocimiento político en la provincia y darle sustentación al bloque libertario en el recinto senatorial. En Diputados irá Gastón Riesco, que tuvo un cargo como funcionario del exintendente Horacio “Pechi” Quiroga, aunque también está dedicado al rubro inmobiliario.

En Río Negro se da otro ejemplo de una diputada y presidenta del partido provincial que se presenta para el Senado. Es el caso de Lorena Villaverde, quien negoció una alianza con el PRO en su provincia, dándole a cambio la primera candidatura a diputado nacional a Aníbal Tortoriello, que buscará renovar su banca.

En San Juan, el armador José Peluc postuló al exvicepresidente del Instituto Nacional Vitivinícola, Abel Chiconi, como primer candidato a diputado nacional.

En Santa Cruz irá como primer candidato a diputado nacional el presidente provincial de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán. Mientras que en Santa Fe se oficializó que la titular del partido provincial, Romina Diez, no se presentará, sino que impulsaron la primera candidatura para Agustín Pellegrini, que forma parte de la juventud karinista de La Libertad Avanza. Tiene 25 años y es el más joven de toda la nómina libertaria.

El responsable del partido en Santiago del Estero, Tomás Figueroa, irá en la primera candidatura a senador, mientras que la abogada y apoderada Laura Godoy será quien vaya en como cabeza de lista para Diputados.