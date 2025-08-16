Política

Milei elogió la nueva película de Francella y aseguró que es un espejo de la “oscura e hipócrita agenda de los progres caviar”

El presidente de la Nación publicó un posteo en X donde se suma a la polémica sobre el retrato que hace Homo Argentum, dirigida por Mariano Cohn y Gastón Duprat, de los argentinos

El presidente argentino Javier Milei,
El presidente argentino Javier Milei, con un casco de polo, saluda a sus seguidores durante la ceremonia inaugural de la exposición anual de la Sociedad Rural en Buenos Aires, Argentina, el sábado 26 de julio de 2025. (Foto AP/Gustavo Garello)

Después de conocerse que el presidente de la Nación, Javier Gerardo Milei, había proyectado para diputados e integrantes de su Gabinete la película Homo Argentum, protagonizada y producida por Guillermo Francella, ahora el mandatario se expresó al respecto en su cuenta de la red social X, donde resaltó que el film “evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)“.

Bajo el título “Homo Argentum: disonancia cognitiva en el corazón woke”, Milei escribió en tres párrafos una particular crítica política y social inspirada en el retrato de lo que podría interpretarse como “argentinidad” que hace la película dirigida por la dupla Mariano Cohn-Gastón Duprat.

“La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke)”, escribió el Presidente y explicó que “cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste (SIC) ejército de zombies (termos cabezas de pulpos)”.

Francella compone 16 personajes en
Francella compone 16 personajes en Homo Argentum (Star Distribution)

“Woke”, “zombies” o “progre” fueron términos que Milei utilizó para refererir a los personajes retratados en 16 historias independientes dentro de la película por el protagonista Francella y los actores de reparto, entre los que destacan Dalma Maradona, Eva De Dominici o Miguel Granados. Sobre este tipo de personas, el presidente argentino remarcó que los “aspectos salientes de su existencia es (SIC) ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía)”.

El film de Cohn-Duprat-Francella generó críticas especialmente en redes sociales, donde usuarios -en algunos casos críticos de cine- remarcaron que los personajes centrales sintetizan en un argentino “garca, estafador, ventajero, chorro, chanta”.

En ese sentido, Milei aseguró que “les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos”.

Ayer viernes el presidente reunió a todo su Gabinete en Casa Rosada durante cuatro horas para hablar de Economía pero también proyectó Homo Argentum para explicar por dónde dar la batalla cultural. Lo mismo había hecho días antes con diputados en Olivos.

Mariano Cohn, Guillermo Francella y
Mariano Cohn, Guillermo Francella y Gastón Duprat (Crédito: Star Distribution)

La propuesta de Homo Argentum se distingue por su estructura: 165 historias independientes, cada una con una duración de entre uno y doce minutos, en las que Francella asume papeles radicalmente distintos, desde un director de cine internacional hasta un vendedor callejero de dólares en la calle Florida, un padre de familia de clase media y un multimillonario, un cura villero y un presidente.

El texto completo de Milei

HOMO ARGENTUM: DISONANCIA COGNITIVA EN EL CORAZÓN WOKE

La película de Guillermo Francella deja en evidencia muchos de los aspectos de la oscura e hipócrita agenda de los progres caviar (woke).

A su vez, cuanto mayor la cantidad de parásitos mentales dentro de la cabeza del progre, mucho mayor es el odio y los alaridos quejosos de éste ejército de zombies (termos cabezas de pulpos) cuyas aspectos salientes de su existencia es ser envidiosos, resentidos, mentirosos, hipócritas y sobre todas las cosas ignorantes (al menos en economía).

Les duele mucho la película porque les presenta un espejo en el cual sale a la luz todo lo que son... casi está de más decir lo que les duele el éxito en una película sin financiamiento del Estado, ya que muestra a muchos del rubro (y aledaños) como fracasados totales y absolutos.

VLLC!

PD: no se enojen con la realidad y los datos, traten de salir de la miserable vida que viven con altura...

Las pruebas, los tropiezos y el salto a la fama de Raúl Lavié: “Me dejé llevar por lo que me trazaba el destino”