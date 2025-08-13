Milei hablará por teléfono con Zelensky antes de la cumbre entre Trump y Putin por la guerra en Ucrania

Milei y Zelensky en una reunión bilateral (@ZelenskyyUa)

El presidente Javier Milei se comunicará por teléfono este jueves con su par de Ucrania, Volodimir Zelensky, para conversar sobre la guerra que su país mantiene con Rusia, de la cual el libertario ya fue muy crítico en varias oportunidades.

El diálogo entre los mandatarios se dará en medio de las presiones que lleva adelante los Estados Unidos para lograr un alto el fuego en medio del conflicto bélico que ya lleva más de tres años.

De hecho, el viernes, Donald Trump se reunirá con el líder del Kremlin, Vladimir Putin, en la base militar Elmendorf-Richardson, en Alaska, para negociar una hoja de ruta con el objetivo final un armisticio entre los países enfrentados.

Los dos dirigentes mundiales tuvieron en las últimas horas una videollamada con el presidente ucraniano y varios europeos, quienes coinciden en no cederle a Rusia las regiones que están en disputa como condición para lograr la paz.

Donald Trump se reunirá con Putin en Alaska (AP Foto/Alex Brandon)

La relación entre Milei y Zelensky fue muy cercana al comienzo del gobierno del argentino, que lo recibió en la Casa Rosada para su asunción y le regaló en esa ocasión una “Januquiá” o Menorá de Jánuca, el tradicional candelabro judío de nueve brazos que se enciende durante la celebración de esa festividad.

Unos meses más tarde, después de participar del G7 por invitación de la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, el titular de la Casa Rosada se trasladó a Suiza para asistir a la Cumbre Global por la Paz.

En la ciudad de Bürgenstock, donde se realizó el evento, estuvieron más de 50 mandatarios de distintos países, entre ellos Rishi Sunak (Reino Unido), Emmanuel Macron (Francia), Olaf Scholz (Alemania), Fumio Kishida (Japón), Mark Rutte (Países Bajos), Pedro Sánchez (España), Marcelo Rebelo de Sousa (Portugal), Ulf Kristersson (Suecia), Alexander De Croo (Bélgica), Justin Trudeau (Canadá) y Mette Frederiksen (Dinamarca).

“Quiero expresar en nombre del pueblo argentino nuestro máximo apoyo al pueblo de Ucrania, a nuestro amigo el presidente Zelensky, ya que como defensores de la idea de la libertad repudiamos cualquier forma de violencia, ya sea entre individuos, pero en particular repudiamos la guerra como mecanismo ilegítimo para dirimir los conflictos entre naciones”, manifestó Milei en ese momento.

Lo hizo, además, frente a los titulares de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; del Consejo Europeo, Charles Michel; del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, entre muchos otros representantes y ministros de relaciones exteriores.

Milei en la Cumbre Global por la Paz

Sin embargo, en sintonía con lo que hicieron los Estados Unidos, en febrero de este año el libertario modificó su postura al abstenerse de votar en la ONU una resolución que reclamaba la salida “de inmediato y sin condiciones” de las tropas rusas del territorio ucraniano.

En ese entonces, fuentes diplomáticas explicaron que haber apoyado ea medida hubiera sido un acto “muy fuerte” y, por lo tanto, optaron por mantenerse neutrales, con el objetivo de “equilibrar” las relaciones entre las partes.

Para esa fecha, Trump mostraba una postura muy dura contra Zelensky, al que acusaba de no lograr avances en la guerra y le reclamaba “que se moviera rápido o no le iba a quedar país” para defender.

Ahora, el presidente norteamericano volvió a virar y recientemente le advirtió a Putin que impondrá “consecuencias muy graves” si no detiene la guerra, algo que le reiteraría en la reunión que mantendrán en Alaska.

La guerra en Ucrania comenzó en el 2022 (EFE/ Zelenski via Telegram)

Tal como precisó este medio, Zelensky fue excluido de ese encuentro, aunque en sucesivas apariciones públicas rechazó la exigencia de Rusia de anexar las regiones de Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia y la península de Crimea, como condición ineludible para lograr la paz.

Esta posición es respaldada por los principales líderes europeos, Emmanuel Macron, de Francia, Ken Starmer, del Reino Unido, Georgia Meloni, de Italia, y Friedrich Merz, de Alemania.

El encuentro en la base militar Elmendorf-Richardson permitirá a Putin quebrar su aislamiento global, mientras que para Trump es la oportunidad de escuchar sin intermediarios hasta adónde alcanzan las exigencias del presidente ruso para sellar un acuerdo que permita terminar con las hostilidades.