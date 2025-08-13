Política

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro por 24 horas y se movilizaron para exigir mejora salarial

Los profesionales marcharon hacia la sede central de la obra social Unión Personal para exigir el fin de los cobros adicionales aplicados desde el 1 de agosto

Guardar
Los trabajadores del Hospital Garrahan
Los trabajadores del Hospital Garrahan realizaron un paro por 24 horas (Foto: RS Fotos)

Los trabajadores del Hospital Garrahan iniciaron un nuevo paro total de actividades por 24 horas, desde las 7 de la mañana, en reclamo de la sanción urgente y aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica, con la implementación inmediata de un aumento salarial. Además, se movilizaron desde las 10.30 hacia la sede central de la obra social Unión Personal, en Tucumán 949, para exigir el fin de los cobros adicionales que la entidad implementó desde el 1° de agosto.

Según explicó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna, la jornada forma parte de la continuidad del plan de lucha que el personal del hospital viene sosteniendo en las últimas semanas. “Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado", señaló

En tanto, afirmó: “Además, Milei anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones. Por eso, es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya; se van profesionales todas las semanas. El hospital cuenta con recursos para incrementar inmediatamente el salario”.

La movilización se realizó a
La movilización se realizó a la sede central de la obra social Unión Personal

El dirigente señaló que la rebaja salarial que atraviesan se profundiza con la política de copagos puesta en marcha por Unión Personal. “Desde el 1 de agosto empezaron cobros extra que obstaculizan el derecho a la salud, porque al descuento por ley le sumaron precio para cualquier cosa, desde una consulta hasta una placa, pasando por un laboratorio. La situación es desesperante: hay muchos compañeros y compañeras suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas. Andrés Rodríguez firma con Milei paritarias al 1% que nos rebajan el sueldo, y luego pretende pasarnos la factura de esa entrega en el desfinanciamiento de la obra social. Para reclamar por el fin de estos cobros extra nos movilizamos el mismo día del paro a la sede de Unión Personal. Llamamos a concurrir al conjunto de los estatales”, dijo.

Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto, calificó los nuevos cobros como “una práctica extorsiva” que discrimina entre afiliados a UPCN y quienes no lo son. “Rodríguez responde a la creciente desafiliación de su gremio con actos desesperados e ilegales. Nuestro plan de lucha se redobla en defensa del derecho a la salud de la población infantil que asiste al Garrahan y en defensa del derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras, que sufrimos el ataque a todo el sistema, hospitales públicos y obras sociales”, afirmó.

La medida de fuerza de este miércoles se suma a las protestas realizadas durante la sesión en la Cámara de Diputados que dio media sanción al proyecto de Ley de Emergencia Pediátrica. La iniciativa, que prevé incrementos presupuestarios y salariales para el hospital, aún no tiene fecha de tratamiento en el Senado.

Fotografía: RS Fotos
Fotografía: RS Fotos

Los delegados advirtieron que la situación en el Garrahan se agrava por la salida constante de médicos y técnicos, lo que impacta en el funcionamiento del centro de salud. Reclaman que el aumento salarial se concrete de inmediato y que se deje sin efecto la aplicación de copagos en la obra social.

En paralelo, la conducción de ATE Garrahan confirmó su participación el próximo sábado 16 en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados, que tendrá lugar a las 10.30 en la Facultad de Ciencias Sociales. El encuentro convocará a distintos sectores bajo consignas contra la “burocracia sindical” y en favor de “una nueva dirección en el movimiento obrero”.

Desde la Junta Interna subrayaron que el reclamo de hoy no solo busca mejorar las condiciones laborales y salariales en el hospital, sino también garantizar la atención de alta complejidad que el Garrahan brinda a la población infantil de todo el país.

La protesta frente a Unión Personal apuntó especialmente a frenar lo que los delegados describen como “un nuevo recorte” que golpea a quienes perciben los salarios más bajos y que, aseguran, ya está derivando en la suspensión de prácticas médicas habituales.

Temas Relacionados

ParoHospital GarrahanUnión PersonalÚltimas noticias

Últimas Noticias

“La candidatura de Máximo Kirchner hay que discutirla”, afirmó un candidato cercano a Kicillof

Diego Nanni, intendente de Exaltación de la Cruz, planteó la necesidad de priorizar perfiles con gestión comprobada y sensibilidad social en la boleta bonaerense, mientras se profundiza la interna en el peronismo por el armado de listas

“La candidatura de Máximo Kirchner

Paso a paso, cómo será votar por primera vez con Boleta Única Papel en las elecciones nacionales del 26 de octubre

La periodista Maru Duffard analizó en Infobae en Vivo el impacto del nuevo sistema electoral, resaltando la transparencia y el ahorro económico, pero también advirtió sobre obstáculos para votantes con dificultades visuales y la necesidad de adaptarse al cambio

Paso a paso, cómo será

Renunció Antonio José Mauad a la dirección del Servicio Meteorológico Nacional

La salida deja nuevamente acéfalo al Servicio Meteorológico Nacional, mientras se aguarda la designación de un nuevo director por parte del Ministerio de Defensa

Renunció Antonio José Mauad a

Guillermo Francos descartó ser candidato a senador: “No lo sería por más que me lo pidieran”

A pocos días del cierre de listas nacionales, el jefe de Gabinete negó los rumores que planteaban la posibilidad de que su nombre esté incluido en la boleta de La Libertad Avanza

Guillermo Francos descartó ser candidato

Crearon un nuevo régimen que le permite al Estado disponer de los elementos secuestrados en operativos contra el crimen organizado

El Gobierno espera que sea una herramienta para debilitar al crimen organizado en el país

Crearon un nuevo régimen que
ÚLTIMAS NOTICIAS
Caso de Diego Fernández Lima,

Caso de Diego Fernández Lima, en vivo: las últimas noticias sobre el crimen de Coghlan hoy, 13 de agosto

Juicio contra el ex de Julieta Prandi, en vivo: Claudio Contardi ya llegó a los tribunales

Convocatoria de acreedores de Gol: inversores argentinos denuncian falta de transparencia de la aerolínea y posible perjuicio económico

Paso a paso, cómo será votar por primera vez con Boleta Única Papel en las elecciones nacionales del 26 de octubre

Revelaron los países con más habitantes que superan los 100 años: qué lugar ocupa Argentina

INFOBAE AMÉRICA
EE.UU. investigará a los museos

EE.UU. investigará a los museos Smithsonian para eliminar las “narrativas partidistas”

El ‘Juicio Final’ de Miguel Ángel se prepara para una restauración monumental en la Capilla Sixtina

Un mortero mató a dos niños y a su madre en el noroeste de Pakistán

El juego entre ballenas y delfines es más habitual de lo que se pensaba

Los líderes europeos se reúnen con Volodimir Zelensky antes de la cumbre con Donald Trump

TELESHOW
Julieta Prandi habló antes de

Julieta Prandi habló antes de salir para los tribunales: “Espero una sentencia ejemplificadora”

La China Suárez mostró su nueva casa en Turquía: vestidor de lujo, un jardín soñado y los looks del verano

Mariano Martínez contó el difícil problema de aprendizaje que tuvo en su infancia: “La pasé muy mal”

Yanina Latorre relató el violento robo que sufrió su hermana Maite: “La arrastraron una cuadra de los pelos”

Wanda Nara mostró el impactante look que usará para la segunda temporada de Love is Blind