Política

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro por 24 horas y habrá otra movilización

Los profesionales marcharán hacia la sede central de la obra social Unión Personal para exigir el fin de los cobros adicionales aplicados desde el 1 de agosto y reclamar aumento salarial inmediato

Los trabajadores del Hospital Garrahan reclaman aumento salarial y aplicación de la Ley de Emergencia Pediátrica (REUTERS/Agustin Marcarian)

Los trabajadores del Hospital Garrahan realizarán un nuevo paro total de actividades por 24 horas, desde las 7 de la mañana, en reclamo de la sanción urgente y aplicación efectiva de la Ley de Emergencia Pediátrica, con la implementación inmediata de un aumento salarial.

La medida, votada en asamblea por la Junta Interna de ATE, incluye una movilización que comenzará a las 10.30 hacia la sede central de la obra social Unión Personal, en Tucumán 949, para exigir el fin de los cobros adicionales que la entidad implementó desde el 1° de agosto.

Según explicó Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna, la jornada forma parte de la continuidad del plan de lucha que el personal del hospital viene sosteniendo en las últimas semanas. “Venimos de hacer una importante movilización en el marco de la media sanción de la Ley de Emergencia Pediátrica, que dispone aumentos del presupuesto y salariales. Sin embargo, los tiempos legislativos no se corresponden con las necesidades urgentes del Garrahan. Todavía no hay fecha para su tratamiento en el Senado", señaló

En tanto, afirmó: “Además, Milei anunció que prefiere morir antes que sumar recursos al Garrahan o las jubilaciones. Por eso, es imperioso reforzar el plan de lucha. Necesitamos un aumento salarial ya; se van profesionales todas las semanas. El hospital cuenta con recursos para incrementar inmediatamente el salario”.

El paro de 24 horas en el Garrahan incluye una movilización a la sede de la obra social Unión Personal (REUTERS/Alessia Maccioni)

El dirigente señaló que la rebaja salarial que atraviesan se profundiza con la política de copagos puesta en marcha por Unión Personal. “Desde el 1 de agosto empezaron cobros extra que obstaculizan el derecho a la salud, porque al descuento por ley le sumaron precio para cualquier cosa, desde una consulta hasta una placa, pasando por un laboratorio. La situación es desesperante: hay muchos compañeros y compañeras suspendiendo prácticas programadas por falta de recursos para afrontarlas. Andrés Rodríguez firma con Milei paritarias al 1% que nos rebajan el sueldo, y luego pretende pasarnos la factura de esa entrega en el desfinanciamiento de la obra social. Para reclamar por el fin de estos cobros extra nos movilizamos el mismo día del paro a la sede de Unión Personal. Llamamos a concurrir al conjunto de los estatales”, dijo.

Por su parte, Gerardo Oroz, secretario adjunto, calificó los nuevos cobros como “una práctica extorsiva” que discrimina entre afiliados a UPCN y quienes no lo son. “Rodríguez responde a la creciente desafiliación de su gremio con actos desesperados e ilegales. Nuestro plan de lucha se redobla en defensa del derecho a la salud de la población infantil que asiste al Garrahan y en defensa del derecho a la salud de los trabajadores y trabajadoras, que sufrimos el ataque a todo el sistema, hospitales públicos y obras sociales”, afirmó.

La medida de fuerza de este miércoles se suma a las protestas realizadas durante la sesión en la Cámara de Diputados que dio media sanción al proyecto de Ley de Emergencia Pediátrica. La iniciativa, que prevé incrementos presupuestarios y salariales para el hospital, aún no tiene fecha de tratamiento en el Senado.

El conflicto en el Garrahan
El conflicto en el Garrahan se agrava por la salida de profesionales y técnicos y la aplicación de nuevos copagos (RS Fotos)

Los delegados advirtieron que la situación en el Garrahan se agrava por la salida constante de médicos y técnicos, lo que impacta en el funcionamiento del centro de salud. Reclaman que el aumento salarial se concrete de inmediato y que se deje sin efecto la aplicación de copagos en la obra social.

En paralelo, la conducción de ATE Garrahan confirmó su participación el próximo sábado 16 en el Plenario Nacional de Sindicatos Combativos, movimientos piqueteros y agrupamientos de jubilados, que tendrá lugar a las 10.30 en la Facultad de Ciencias Sociales. El encuentro convocará a distintos sectores bajo consignas contra la “burocracia sindical” y en favor de “una nueva dirección en el movimiento obrero”.

Desde la Junta Interna subrayaron que el reclamo de hoy no solo busca mejorar las condiciones laborales y salariales en el hospital, sino también garantizar la atención de alta complejidad que el Garrahan brinda a la población infantil de todo el país.

La protesta frente a Unión Personal apuntó especialmente a frenar lo que los delegados describen como “un nuevo recorte” que golpea a quienes perciben los salarios más bajos y que, aseguran, ya está derivando en la suspensión de prácticas médicas habituales.

