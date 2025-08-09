Política

Pese al escenario adverso en el Congreso, el Gobierno no cede ante los reclamos de las provincias por más fondos

Luego del revés en Diputados, en Casa Rosada persiste el malestar con los gobernadores. En unas semanas se trataría el proyecto para modificar el impuesto a los combustibles y el reparto de los ATN

Federico Galligani

Por Federico Galligani

Guardar
Reunión de los gobernadores con
Reunión de los gobernadores con miembros del equipo económico de la Nación

Esta semana el Gobierno sufrió una dura derrota en el Congreso, donde la oposición consiguió no solo aprobar un conjunto de normas que la administración libertaria advierte que ponen en riesgo el equilibrio fiscal, sino también rechazar en primera instancia una serie de decretos que fueron firmados en el último año por el presidente Javier Milei para implementar reformas administrativas en varios organismos del Estado.

La sesión en la Cámara de Diputados se dio en la antesala de las elecciones nacionales, que motivó el endurecimiento de varios espacios que competirán en unos meses contra La Libertad Avanza, pero también en el marco de una fuerte discusión entre la Casa Rosada y las provincias por el reparto de fondos.

De hecho, luego de varias negociaciones frustradas, los mandatarios de las 24 jurisdicciones del país firmaron dos proyectos de ley para modificar la distribución de los recursos obtenidos a través del impuesto a los combustibles líquidos y para forzar la entrega automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Esta iniciativa ingresó el mes pasado por el Senado, que ya le otorgó media sanción, por lo que ahora las miradas vuelven a estar en el recinto que preside Martín Menem, que podría tratarla a fines de este mes.

Continúa la tensión en el
Continúa la tensión en el Congreso (Jaime Olivos)

A pesar del escenario adverso para el oficialismo, Milei no tiene previsto hacerle ninguna nueva oferta a los gobernadores, a quienes calificó de “perversos” por no bajar el gasto público en sus territorios y los acusó de querer “romper el país”.

Las autoridades nacionales se mantienen firmes en su postura de que los ATN son fondos que deben estar reservados únicamente para hacer frente a diferentes situaciones de emergencia.

“Además, en lo que va del año, a muchas de estas provincias se les entregó más dinero del Tesoro de lo que recibirían en caso de que se aprobara el proyecto que plantean ellos, que solamente beneficia a algunos distritos, como Buenos Aires”, argumentó una fuente cerca a las negociaciones.

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que formó parte de las conversaciones junto al equipo económico de Luis “Toto” Caputo, finalmente no recibirá en la Casa Rosada a los gobernadores, como planteaban semanas atrás.

“Si llegara a haber una estrategia para retomar el diálogo, la misma todavía no se definió”, resumió una persona cercana a los funcionarios que están detrás del asunto.

Ante el inminente emplazamiento por parte de la oposición para tratar los dos proyectos impulsados por los mandatarios provinciales, La Libertad Avanza terminó convocando a dos reuniones para debatir las normas esta semana.

Guillermo Francos no tiene previsto
Guillermo Francos no tiene previsto recibir a los gobernadores para debatir sobre los fondos

De esta forma, el miércoles habrá un encuentro de la comisión de Presupuesto al mediodía para discutir la partida de los ATN, mientras que para las 16:00 lo hará el plenario de Presupuesto y Hacienda y Energía, para avanzar con los cambios en el impuesto a los combustibles.

El bloque de Unión por la Patria, que comanda Germán Martínez, espera que ambas medidas obtengan dictamen para poder solicitar una sesión lo antes posible. Incluso, pretende llevar el debate al recinto el próximo 20 de septiembre.

La semana pasada, diputados que responden al gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, uno de los más críticos con la gestión nacional, permitió el quórum que dio inició a la sesión en la que el oficialismo fue duramente derrotado.

Si bien no tomaron la misma actitud en esa oportunidad, los mandatarios de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Fe, Maximiliano Pullaro; de Jujuy, Carlos Sadir, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, también se endurecieron frente a la Casa Rosada y crearon recientemente un espacio junto al cordobés denominado “Provincias unidas”, que plantea posicionarse como una alternativa de centro a La Libertad Avanza.

Los dirigentes les van a pedir a sus diputados que apoyen los dos proyectos que firmaron para empezar a recibir más fondos, pero además podrían influir en otros temas que están en la agenda del Congreso, como el tratamiento de los vetos presidenciales. Sin negociaciones en el horizonte, todo indica que la relación con Milei seguirá tensa.

Temas Relacionados

GobiernoJavier MileiGobernadoresCongresoVetosATNImpuesto a los combustiblesÚltimas noticias

Últimas Noticias

Milei, camino a octubre: desafío de campaña por el revés en el Congreso y limitaciones del propio discurso

Las últimas derrotas legislativas impactaron por la amplitud de las votaciones. Inquietan como antecedente para el capítulo de los vetos y los proyectos de los gobernadores. El Presidente utilizó la cadena nacional para responder: síntoma político y tono de batalla electoral

Milei, camino a octubre: desafío

Comienza la cuenta regresiva para elegir la nueva CGT: cuál es el primer punto que se discutirá y que ya genera tensiones

La semana próxima comenzarán las negociaciones para conformar el futuro secretariado cegetista. Qué nombres se barajan. ¿Seguirá un triunvirato? La atomización sindical será protagonista

Comienza la cuenta regresiva para

Negociaciones entre los espacios de centro: Monzó se acerca a los gobernadores y Carrió asoma como candidata

La alianza anti extremos ya bendijo a Florencio Randazzo para encabezar la lista. Lo acompañará una aliada de Lousteau. La interna radical y los planes de la Coalición Cívica

Negociaciones entre los espacios de

El regreso de los ex gobernadores: el PJ edifica un armado anti-Milei con figuras de peso en las provincias

Varios dirigentes de renombre formarán parte de las próximas elecciones. Los dos ex mandatarios clave para la unidad peronista en el interior. El camino a las presidenciales del 2027

El regreso de los ex

Francisco Adorni: “El huracán kirchnerista arrasó todo y la forma de transformarlo es con las ideas de Milei”

El candidato a diputado provincial por la Octava Sección habla por primera vez sobre su incursión en la política, de su vínculo con su hermano Manuel y de sus propuestas para PBA

Francisco Adorni: “El huracán kirchnerista
ÚLTIMAS NOTICIAS
La producción de crudo creció

La producción de crudo creció 10,7% en el primer semestre y rompió otro récord histórico

En los primeros 7 meses del año, el aumento de la base monetaria duplicó la tasa de inflación

La Tierra se derrite: una misión científica al Ártico fue a buscar nieve y se encontró con flores

Cuáles son los países con más sentido del humor del mundo, según un ranking internacional

De la ciencia ficción a la vida real: cómo son los nuevos algoritmos que los investigadores tienen en la mira

INFOBAE AMÉRICA
Crisis en Cuba: la cosecha

Crisis en Cuba: la cosecha de azúcar no alcanzó las 150.000 toneladas y se convirtió en la peor en más de un siglo

Zelensky advirtió que Putin continúa “ignorando” la petición generalizada de alto el fuego pese al ultimátum planteado por Trump

El cadáver de Hitler: una investigación discute el suicidio y dice que el cuerpo está en Paraguay

Jimena Travaglio, un viaje a lo profundo de la vida digital

César González: “Mi vida es un golpe bajo, constante y latente”

TELESHOW
El gran regreso de Pablo

El gran regreso de Pablo Alarcón a los escenarios después de su internación: “El dolor está para enseñarnos”

Emily Lucius: “Cuando me cancelaron en el Hotel de los Famosos estuve casi un mes sin dormir y sin comer”

Abel Pintos canta para y con su público, como en el living de casa

Halit Ergenç, el galán de Las mil y una noches y El sultán, con Susana y Marley: “El amor de la gente es lo más valioso”

La razón por la que Nico Vázquez suspendió sus funciones de Rocky: “El dolor se volvió insoportable”