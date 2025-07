Debatirán la expulsión del concejal de Salta denunciado por pedir favores sexuales

Si los expedientes de la causa contra López son remitidos al Concejo Deliberante, este viernes se realizaría una sesión especial

Luego de que rechazaran la renuncia de Pablo López, el concejal salteño que representaba a La Libertad Avanza (LLA) en Salta y que fue denunciado por pedir favores sexuales, este viernes la situación sería sometida a un debate en el Concejo Deliberante salteño. “No se trata solo de una salida institucional, sino de una exigencia ética”, señaló el concejal e integrante de la Comisión de Disciplina y Juicio Político, Gustavo Farquharson.

Después de que una mujer acusara a López de exigirle sexo oral a cambio de que le devuelva parte del salario que le había retenido, el hecho escaló hasta el Poder Legislativo municipal. Hasta el momento, el ex libertario había presentado su renuncia y evadió comparecer ante sus pares. Sin embargo, su dimisión fue rechazada, por lo que se espera que su caso sea resuelto por el resto de los integrantes del concejo.

A una semana de que se mediatizaran las acusaciones, se confirmó que este viernes se realizará una sesión especial en el Concejo Deliberante de Salta para tratar el tema. Aunque la definición se conocerá ese mismo día, trascendió la posibilidad de que el concejal fuera expulsado del cuerpo legislativo.

De acuerdo con la información publicada por El Tribuno, López fue denunciado penalmente por extorsión sexual, retención de haberes y violencia de género. Ante el inicio del proceso judicial, el Concejo activó una comisión de juicio político.

López había obtenido el apoyo de la comunidad para renovar su banca en diciembre

De hecho, el martes pasado había sido citado por dicha comisión, pero no se presentó. “Lamentamos que el concejal no haya asistido a la comisión. Se le dio la posibilidad de presentarse, de ejercer su defensa, de explicar su posición y aportar pruebas”, expresó el miembro del cuerpo Farquharson.

En medio de un diálogo con Radio Salta, el integrante de la comisión de Disciplina y Juicio Político apuntó que “cualquier persona que se considera inocente utiliza estas instancias”. Asimismo, explicó los motivos por los que fue rechazada su renuncia la semana pasada, en donde alegó haber sido víctima de hostigamiento y persecución político.

“No queremos que se vaya por la puerta de atrás. Este proceso permite que el Concejo acceda al expediente judicial, y también que el denunciado se exprese”, destacó el concejal al hacer mención de la apertura del procedimiento legal correspondiente para analizar posibles sanciones.

En este sentido, Farquharson sostuvo que “no se trata solo de una salida institucional, sino de una exigencia ética”. No obstante, comunicó que todavía están a la espera de que la Fiscalía envié la documentación correspondiente a la causa contra López.

“En la medida en que eso llegue, y si la comisión así lo decide, se convocaría a una sesión especial este viernes para tratar el dictamen que se emita”, explicó el concejal, tras indicar que la decisión sería tomada este martes por la comisión. Asimismo, apuntó que “lo que se ha conocido es muy grave. Y no se puede ejercer una representación institucional bajo estas circunstancias”.

La denuncia por pedir favores sexuales contra el concejal salteño

Concejal de Salta LLA Pablo Emmanuel López extorsión sexual

El caso salió a la luz el miércoles 23 de julio, cuando el periodista Daniel Murillo difundió en FM Infinito 96.5 parte la conversación que López mantuvo con la denunciante, quien fue identificada como una convencional municipal que formaría parte del espacio libertario.

En la grabación se escucha como la mujer le recrimina: ”Querés hacer caja con 500 mil pesos al mes, porque mi sueldo era de 500, pero te quedás con 200 de una deuda y me quedan 300″. A lo que el concejal le respondió: “No me forrees, dejá de forrearme y te voy a escuchar. Yo te ofrecí una solución para todos tus problemas y vos no aceptaste. Por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos”.

Antes de que se conociera la denuncia, López había sido el concejal más votado en las elecciones municipales que se celebraron en mayo de este año. Por este motivo, el acusado se encuentra habilitado a reasumir la banca, si jura en diciembre.

“Nosotros no tenemos facultades para impedirle asumir. Eso depende de la Justicia. Si el proceso penal avanza y se lo inhabilita, recién ahí podría quedar impedido”, indicó Farquharson. En paralelo, explicó que debería formarse otra comisión de Juicio Político para tratar el caso nuevamente.