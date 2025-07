Nicolás Pino valoró la reunión del campo con Javier Milei y anticipó un posible anuncio en La Rural: “No me cabe duda de que algo va a decir”

Nicolás Pino se mostró expectante de un posible anuncio en la presentación de Milei del próximo sábado

El titular de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, se mostró expectante ante un posible anuncio del presidente Javier Milei en la inauguración oficial de la Exposición Rural de Palermo, que será el próximo sábado 26.

“No sabemos qué anuncio puede haber, pero no me cabe duda que el presidente vendrá y algo va a decir. Después, cada uno se puede sentir satisfecho o no, pero seguramente haya algo”, sostuvo el dirigente del agro.

La expectativa se generó tras la reunión que el mandatario mantuvo este martes con la Mesa de Enlace en el predio de La Rural. Acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezó un encuentro con Carlos Castagnani (CRA), Andrea Sarnari (FAA), Lucas Magnano (Coninagro) y Pino, anfitrión de la jornada.

Fue el primer encuentro a solas de Milei con la agrupación que nuclea a las principales entidades agropecuarias.

“Yo quedo conforme por el gesto. El contenido... Alguno puede haber esperado algo más. Yo nunca esperé que el presidente iba a venir a tomar un café con la mesa y hacer un anuncio", opinó el presidente de la SRA sobre el encuentro, que duró casi dos horas.

Sin embargo, el dirigente sí se mostró confiado respecto a la posibilidad de contar con alguna definición el próximo sábado, cuando el presidente encabece el acto oficial en el predio.

“Todos los presidentes que han venido a hablar acá, a la gran caja de resonancia que es la Exposición Rural, todos han dicho algún anuncio, Se usó y se usa esta tribuna justamente en gran parte para eso”, aseguró, y agregó que el Ejecutivo “va a ser bien recibido”.

En diálogo con Radio Mitre, detalló que los ejes de la conversación fueron el derecho de exportación y las problemáticas de infraestructura que afectan al sector, en particular las condiciones de las rutas.

“Realmente la infraestructura genera un aumento de costos. ¿Y por qué digo esto? Bueno, fletes, las condiciones en que uno trabaja, en que uno carga su producido. El costo del flete va de la mano de lo que es la posible rotura de todo lo que sucede", sostuvo Pino, quien lamentó el estado de los caminos nivel nacional, provincial y municipal.

En ese sentido, advirtió sobre un deterioro en la infraestructura vial, que calificó como “notable y peligroso”, y se mostró preocupado por el riesgo de accidentes.

“Más allá de que si yo puedo cargar en el camión de vacas o el del grano, para la vida nuestra y de la familia es realmente grave. Todos lamentablemente en los últimos tiempos, hemos tenido que transcurrir un accidente o fallecimiento de algún familiar o algún amigo por el estado deplorable de la ruta", aseguró.

Y concluyó, al respecto: “Alguien paga todo ese déficit, productores, la sociedad toda. Todos pagamos la falta de inversión”.

Pino destacó que Milei considera al campo como el sector más competitivo del país.

Según pudo saber este medio, Milei prometió a la Mesa de Enlace que las retenciones serán el próximo impuesto que bajará el Gobierno, aunque no precisó cuándo sucederá.

Los referentes del sector agropecuario recibieron la confirmación adicional de que la próxima rebaja de retenciones será “definitiva y no transitoria, como ha sucedido hasta ahora”, de acuerdo con los términos expresados por el jefe de Estado. “Ese compromiso se llevó”, confirmó Pino después de la reunión.

El dirigente destacó que Milei considera al campo como el sector más competitivo del país y valoró especialmente el aporte “permanente” del agro a la economía nacional. En sus palabras, el apoyo del sector no se orienta a “ningún tipo de partido”, sino al país en su conjunto.

Además de los tributos a la exportación, la agenda incluyó el análisis de la falta de rentabilidad en las economías regionales, la infraestructura nacional —con especial énfasis en los caminos rurales— y la problemática de la barrera patagónica, que incide en la movilidad de productos agropecuarios hacia y desde el sur del país. Los dirigentes rurales plantearon sus reclamos en materia de logística y competitividad, señalando que la deficiente infraestructura impacta de forma directa en los costos y las posibilidades de expansión del sector.