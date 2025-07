Un ex intendente aliado del PRO criticó al Ejecutivo por la tensión con los gobernadores

Manuel Passaglia (Maximiliano Luna)

El ex intendente de San Nicolás y actual candidato a diputado en la provincia de Buenos Aires, Manuel Passaglia, apuntó contra el Ejecutivo por la relación con los gobernadores y señaló: “Es un disparate decir que los 24 quieren destruir al gobierno”.

La tensión entre la administración de Javier Milei y los mandatarios provinciales aumentó en las últimas semanas, después de que el presidente atribuyera a la totalidad gobernantes la intención de desestabilizar su gestión nacional. Estas declaraciones provocaron malestar en distintas jurisdicciones y motivaron respuestas públicas desde actores de diferentes espacios políticos, en medio de negociaciones por la coparticipación y la distribución de fondos federales.

En ese escenario, el dirigente aliado del PRO y candidato por el espacio Hechos cuestionó abiertamente en sus redes sociales el discurso presidencial, diferenciando entre la crítica política legítima y los señalamientos indiscriminados a todos los mandatarios provinciales. “Entiendo que Kicillof busca destruir todo y cumple con creces ese objetivo a diario en la Provincia. También que muchos otros de ese mismo signo político quieran que usted se vaya antes de tiempo. Pero no jodamos, Presidente: decir que es el deseo de los 24 es un verdadero disparate”, escribió Passaglia, en referencia al gobernador bonaerense y a la percepción sobre la oposición.

En su publicación, Passaglia remarcó la necesidad de autocrítica dentro de la Casa Rosada y sugirió una rectificación en las formas de vincularse institucionalmente con las provincias. “Estoy convencido que si lo piensa y lo razona por un instante lo va a notar. Debería pedir perdón a buena parte de esos gobernadores que han apoyado y acompañado a un gobierno en el que todos hemos puesto mucha expectativa”, expresó el candidato, marcando distancia de la confrontación y haciendo hincapié en la responsabilidad política compartida.

Santiago y Manuel Passaglia fundaron el espacio Hechos para competir en la provincia de Buenos Aires

Dentro del mismo mensaje, Passaglia criticó también la dinámica interna de la política bonaerense y calificó de “competencia de fortachones” a la pulseada entre distintos sectores. “Esta semana que termina nos dejó algo revelador. Conocimos que en la provincia de Buenos Aires van a competir entre los políticos para ver cuál tiene más fuerza. LAS FUERZAS DEL CIELO vs LA FUERZA DE LA PATRIA vs LA FUERZA DEL FRACASO (perdón, del CENTRO). Pero lamento informarles a todos ellos que lo que se juega el 7 de septiembre no es una competencia de fortachones. Por el contrario, lo que hay en juego es la posibilidad de ayudar a los más débiles, a los que la están pasando mal, a los que no tienen empleo”, indicó.

El fundador del espacio Hechos planteó además una reflexión sobre el distanciamiento entre la política y las problemáticas cotidianas de la comunidad. “Para mí la buena política funciona si le resuelve los problemas a la gente, si los ayuda a crecer, si es una herramienta para generar oportunidades. Hoy no tengo dudas que el foco está corrido. La grieta nefasta en la que nos han sumergido y también la patética y cómplice ancha avenida del fracaso están apuntándose unos a otros buscando identificar responsables cuando lo que necesitamos encontrar son soluciones para los argentinos”, manifestó Passaglia en su red social.

Los dirigentes son aliados del PRO y mantienen la gestión en su ciudad (Fuente)

El ex jefe comunal cuestionó la actitud del mandatario nacional y el riesgo de alimentar la confrontación como método de gestión. “Todo esto se potencia y se agrava cuando vemos a nuestro Presidente con actitudes dignas de un adolescente caprichoso. Que le preocupa más, vaya uno a saber por qué, no quedar como que ‘cedió’ en algo para no darle a la oposición la posibilidad de ‘ganar’ algo. Insólito. ¿Cómo se explica sino que, sin ponerse colorado, diga que los 24 gobernadores quieren destruir a su gobierno?”, apuntó Passaglia en su mensaje y subrayó la necesidad de distinguir entre diferencias políticas y el avance de políticas públicas en beneficio de la población.

Por último, el dirigente reafirmó su propósito de hacer campaña mostrando la gestión de San Nicolás como ejemplo y planteó que su espacio buscará replicar ese modelo en toda la provincia. “Mientras todos ellos se miden a ver quién tiene más fuerza, nosotros, con Hechos, vamos a mostrar lo que hicimos en San Nicolás y contarles cómo lo vamos a llevar a toda la provincia de Buenos Aires. No tengan dudas que la política que nosotros hacemos, no está alejada de la gente. Lo que nosotros hacemos, funciona”, completó el candidato.