El primer video de Cristina Kirchner desde la prisión domiciliaria: un almuerzo de huevos revueltos y palta “buenos para la salud”

Cristina Kirchner mientras sirve un plato de huevos revueltos y palta y sostiene un breve diálogo con su hijo, el diputado Máximo Kirchner en el departamento de San José 1111

El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, compartió por primera vez un video de su madre, Cristina Fernández de Kirchner, desde que fue condenada a prisión domiciliaria.

En una escena breve de corte íntimo y familiar, se la puede ver a la dos veces ex presidenta en la cocina de su departamento en San José 1111 de la Ciudad de Buenos Aires, mientras sirve un plato con huevos revueltos y palta para el desayuno.

En el video, filmado por Máximo, se observa siempre de espaldas a su madre mientras sostienen un diálogo breve sobre las virtudes nutricionales del plato y el contexto de la interna entre el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel.

El diálogo en el video comienza con ese dato: “Se están peleando ahí Villarruel y coso”, dice el diputado nacional de Unión por la Patria y luego se da el siguiente diálogo:

- Máximo: Qué rico que está, ¿te hacés vos el huevo revuelto?

- Cristina Kirchner: Sí.

- MK: Mirá vos. ¿Con palta?

- CFK: Sí.

- MK: ¿Proteína?

- CFK: Sí.

Luego su hijo le pregunta si las proteínas “¿son buenas para la pelea?”, lo que genera un breve silencio de duda de la ex vicepresidenta, recientemente condenada a seis años de prisión por la causa conocida como “Vialidad”.

Cristina Kirchner aseguró los huevos revueltos son "buenos para la salud" y que "con eso me alcanza y me sobra"

Entonces, tras un breve instante en el que ella parece no entender la pregunta, reflexiona: “Ehhh, no sé si son buenas para la pelea. Son buenas para la salud y con eso me alcanza y me sobra”. Y su hijo concluye: “Y sí, con salud”, a lo que Cristina agrega, encima: “Y claro”.

En pocos minutos, el posteo de Máximo Kirchner en su cuenta oficial de Instagram, que llevó como título “Sábado al mediodía”, obtuvo decenas de miles de “me gusta” y superó las 200 mil reproducciones, además de cientos de comentarios.

Entre las respuestas de militantes y seguidores enseguida se destacaron las de la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, que escribió: “Los queremos mucho” y la diputada cordobesa Gabriela Estévez, con el mensaje: “Los amamos”.

El video se conoció horas después de que la Cámara Federal de Casación Penal decidiera mantenerle las restricciones de visitas y el monitoreo electrónico (tobillera).

El tribunal, compuesto por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, evaluó los planteos de la defensa respecto de dos condiciones impuestas en la modalidad de prisión domiciliaria: la exigencia de autorización previa para visitas no incluidas en una nómina y la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónica. También se pronunció sobre el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal, que había solicitado inicialmente la revocación de la prisión domiciliaria.

CFK y Lula

La mayoría conformada por Hornos y Barroetaveña sostuvo la validez de la restricción de visitas y del uso de tobillera, argumentando que permiten un control judicial efectivo y una protección jurídica tanto frente a riesgos procesales como a la seguridad personal de la ex mandataria.

Borinsky votó en disidencia sobre la necesidad de la tobillera electrónica y las autorizaciones para visitas, al considerar que la ex presidenta cuenta con custodia permanente de la Policía Federal Argentina y que los dispositivos electrónicos son recursos penitenciarios limitados.

Una semana atrás, la expresidenta recibió en el departamento de San José 1111 al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, después de que la Justicia autorizara al mandatario a ingresar al domicilio fijado como lugar de residencia para transitar la prisión.

La visita de Lula duró casi una hora. Al concluir, Cristina Kirchner escribió un posteo en X y publicó una serie de fotos con el jefe de Estado brasileño. “Lula también fue perseguido, también le hicieron lawfare hasta meterlo preso, también intentaron callarlo. No pudieron. Volvió con el voto del pueblo brasileño y la frente en alto”, dice el texto.