Los mensajes de los dirigentes del PRO y LLA tras el acuerdo para las elecciones en la provincia de Buenos Aires

El acuerdo busca terminar con el populismo y unir fuerzas en las elecciones del 7 de septiembre (Jaime Olivos)

Tras meses de negociación entre el PRO y LLA, finalmente alcanzaron un acuerdo para juntar fuerzas de cara a las elecciones en la Provincia de Buenos Aires el próximo 7 de septiembre. Bajo el sello de “La Libertad Avanza” y con el color violeta en las boletas, ahora se definirán los candidatos para las listas.

El acuerdo quedó sellado con un anuncio formal que llevaron a cabo este mediodía en el centro porteño entre ambos bloques, según apuntaron, para “terminar con el populismo”. La alianza se confirmó con la presencia de Karina Milei, Cristian Ritondi, presidente del PRO en PBA, y Sebastián Pareja, su par de LLA. Además, estuvieron Martín Menem, Diego Santilli y Guillermo Montenegro.

Tras el pacto, desde las distintas partes celebraron en sus redes sociales el haber llegado a un acuerdo; así como también apuntaron contra el kirchnerismo.

El mensaje de Karina Milei, titular de La Libertad Avanza

Karina Milei, en su cuenta de X, posteó: “El kirchnerismo llevó a la Argentina a la decadencia absoluta y hoy se encuentra atrincherado en la provincia de Buenos Aires. Junto con el PRO entendimos que no hay lugar para especulaciones: unimos fuerzas para terminar con el populismo, de una vez y para siempre”.

“No es un acuerdo electoral. Es un acuerdo ideológico”, concluyó en su comunicado.

La cuenta oficial de LLA publicó un mensaje similar: “ESTO ES KIRCHNERISMO O LIBERTAD. Firmamos la alianza con el PRO en la provincia de Buenos Aires. Este 7 de septiembre vamos contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo que está atrincherado en la Provincia. Le vamos a dar batalla. VIVA LA LIBERTAD CARAJO!!!”.

Ritondo, por su parte, también realizó una publicación en su cuenta de X. “Hoy unimos fuerzas con La Libertad Avanza para derrotar al populismo y empezar a reconstruir la provincia. Aprendimos de los errores del pasado. No venimos a repetir el 2023, venimos a corregirlo. Porque entendimos algo que la gente nos repite en cada encuentro: vayan juntos. Basta de dividir el cambio. Basta de especulaciones”, comenzó.

La publicación de Ritondo, presidente del PRO en Provincia de Buenos Aires

“El PRO bonaerense eligió la unidad. No por conveniencia, sino por responsabilidad. Porque nuestro para qué está por encima de cualquier diferencia. Este es un paso firme, valiente y necesario. Un punto de partida para algo mucho más grande. Ahora vamos con todo para arrasar en las urnas el 7 de septiembre y abrir, de una vez por todas, la puerta a una nueva era en la provincia”, continuó en su comunicado.

Además, pidió a sus seguidores que apoyen la alianza: “Convocamos a todos los que creen en el cambio de verdad. A los que no se resignan. A los que sueñan con una provincia distinta. Es hora de involucrarse, de fiscalizar, de cuidar cada voto como si fuera propio. Se viene una batalla dura. Pero no tengan dudas: la fuerza del cambio es imparable. Cuando la gente decide cambiar, no hay quien lo detenga”.

“Nos une un propósito. Nos mueve una convicción. Terminemos con el populismo”, cerró el presidente del PRO.

A su vez, la cuenta oficial del bloque por la provincia bonaerense publicó: “Nuestro presidente Cristian Ritondo, y su par de La Libertad Avanza, Sebastián Pareja acaban de firmar el acuerdo para ponerle fin al populismo en la provincia de Buenos Aires”.

Luego, en otro comunicado también compartido por la plataforma X, confirmaron: “El PRO de la provincia de Buenos Aires confirma la decisión de conformar un frente electoral junto a La Libertad Avanza, con vistas a las próximas elecciones legislativas, y que los 13 intendentes del partido serán integrantes del mismo”.

La alianza llevará el nombre y los colores de LLA, pero integra a los 13 intendentes del PRO bonaerense

Por parte de LLA, más dirigentes celebraron el acuerdo. Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados de Nación, también escribió en su cuenta de X.

“El kirchnerismo empobreció a la Argentina y se atrincheró en su último bastión: la provincia de Buenos Aires. Junto al PRO, unimos fuerzas para terminar con el último reducto del kirchnerismo. El rumbo no se negocia”, publicó.

Gabriel Bornoroni, diputado nacional por Córdoba, también se mostró contento, en un gesto que busca tener un efecto similar en aquella provincia con un posible acuerdo con otra fuerza en un futuro. “Uniendo fuerzas para terminar con el kirchnerismo en PBA. Golazo de Karina Milei. Argentina será libre gracias a Javier Milei”.

En tanto, el presidente Milei estuvo atento a los acontecimientos y, si bien no publicó nada en su cuenta personal de X, sí apoyó las publicaciones de los políticos asociados a LLA.