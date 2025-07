La viceministra de Salud explicó el motivo de la creación del organismo que controlará cinco hospitales nacionales

El Gobierno nacional oficializó la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud que centralizará la gestión administrativa financiera y legal de cinco hospitales públicos

En el marco del nuevo esquema de gestión hospitalaria anunciado esta semana por el Gobierno, la viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, brindó una extensa explicación sobre los fundamentos detrás de la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES), el organismo descentralizado que a partir de ahora tendrá bajo su órbita a cinco hospitales públicos nacionales.

La medida fue oficializada a través del Decreto 459/2025, firmado por el presidente Javier Milei, y forma parte de un paquete de normativas difundidas en el Boletín Oficial. La ANES administrará de manera centralizada los hospitales Baldomero Sommer, Alejandro Posadas, Ramón Carrillo, Laura Bonaparte y el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS).

“Con esta decisión buscamos simplificar la gestión administrativa, financiera y legal de cinco hospitales nacionales”, explicó Loccisano en diálogo con Radio Rivadavia. La funcionaria señaló que la iniciativa se enmarca dentro del plan de reordenamiento que lleva adelante el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, con el objetivo de reducir la ineficiencia estructural detectada en varios de estos centros de atención. “Encontramos muchas cosas que estaban mal, irregularidades, curros, situaciones que se venían repitiendo año tras año”, detalló.

Según Loccisano, los problemas hallados abarcan desde compras de medicamentos con sobreprecios hasta la destrucción sistemática de vacunas por errores en la planificación de adquisiciones. Como ejemplo, mencionó que en los últimos cuatro años se descartaron dosis de vacunas antigripales por un valor equivalente a 14 millones de dólares. “Se compraba por las dudas, se repetía el histórico y se terminaba destruyendo”, afirmó.

La funcionaria explicó que tras revisar esos mecanismos, se logró bajar el costo de una compra de vacunas de 60 a 37 millones de dólares, a partir de una combinación de cálculo más preciso, nuevas normas de competencia y una mayor cantidad de oferentes. “Se ahorraron 23 millones. No solo porque se calculó mejor, sino porque también se mejoraron las normas de competencia”, sostuvo.

En ese sentido, la ANES permitirá realizar licitaciones conjuntas para los cinco hospitales, incluyendo no solo insumos médicos, sino también servicios como seguridad, limpieza y alimentación. La expectativa es que esta unificación permita negociar precios más bajos, ganar escala y reducir redundancias. “Planeamos que la licitación sea una para los cinco hospitales”, indicaron fuentes oficiales.

Loccisano insistió en que la creación del nuevo organismo no implicará la aparición de estructuras paralelas, sino que se apoyará en los equipos técnicos existentes en cada hospital. “Los hospitales van a seguir funcionando igual. Lo que hacemos es simplificar la administración con los mismos equipos técnicos que hoy trabajan”, remarcó.

La funcionaria también apuntó contra la gestión de los hospitales de financiamiento compartido con la provincia de Buenos Aires, asegurando que el Estado nacional sostiene en soledad varios de estos centros, pese a no corresponderle. “La provincia está ausente, no pone el financiamiento que le corresponde. La Nación los sostiene porque no podemos dejar a las personas sin prestaciones”, señaló.

Durante la entrevista, Loccisano se refirió a otro punto que generó controversias: la situación del Hospital Garrahan, cuya estructura jurídica como hospital SAMIC lo deja por fuera de la ANES, pero que también es parte del plan de eficiencia impulsado por el ministerio. “En el Garrahan hay más de 500 cargos de conducción por 580 camas. Prácticamente, hay un jefe por cama. En el Posadas, que tiene 500 camas, hay 55 cargos jerárquicos”, comparó. Según precisó, el objetivo es ordenar y evitar la proliferación de jefaturas innecesarias que desvían recursos.

Respecto a los cambios propuestos en el sistema de residencias médicas, defendió la implementación del esquema de “beca-institución”, el cual –según dijo– permite a los residentes optar por un sistema que aumenta sus ingresos de bolsillo y mejora las condiciones laborales, sin eliminar la opción vigente. “El que quiere quedarse en el sistema tal cual está, se puede quedar”, afirmó.

En cuanto a la absorción del Instituto Nacional del Cáncer (INC) dentro de la estructura del Ministerio, aseguró que no se verán afectadas ni las funciones ni los equipos profesionales. “La provisión de drogas oncológicas, la compra y distribución, siempre estuvo en manos del Ministerio de Salud. No hay ningún programa que se haya dado de baja”, aclaró.

Finalmente, al referirse a la situación del PAMI, Loccisano explicó que se encuentra bajo un proceso de reordenamiento con foco en eficiencia y acceso directo a los afiliados. Mencionó mejoras en la entrega domiciliaria de insumos como pañales y en la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias y medicamentos al vademécum. “Este gran comprador que es el Estado debe generar eficiencias que impacten en todos los organismos”, concluyó.