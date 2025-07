Corrientes: Valdés armó un frente para retener la gobernación ante el debut libertario y una oposición fragmentada

Gustavo Valdés celebra durante un acto partidario

Corrientes será una de las dos provincias que definirá sus autoridades provinciales en 2025. Santiago del Estero es la otra. En el distrito litoraleño se cerró el primer round de la puja electoral: el armado de frentes.

Este paso es importante para los comicios del domingo 31 de agosto, cuando además se renovará parcialmente la Legislatura y votarán gobiernos locales. Es que, en el sistema correntino, tener más partidos es garantizar más presencia en el cuarto oscuro.

La legislación electoral de la provincia establece que las alianzas no tendrán una boleta única: habrá una por cada uno de los sellos que la integran. Sin embargo, los frentes se cerraron con partidos y espacios que no tienen personería para participar de la elección.

“Vamos Corrientes”, el armado de Valdés, está sostenido por 33 fuerzas pero sólo 23 integran el frente reconocido por la Junta Electoral Provincial. Lo mismo ocurre con “Limpiar Corrientes”, el bloque que armó el PJ. Está avalado por 24 espacios políticos y gremiales. Sin embargo, apenas 9 tienen personería.

Cuando el elector entre al cuarto oscuro el día del comicio deberá enfrentar una mesa donde habrá 23 boletas de Vamos Corrientes. Junto a ellas estarán 13 de Encuentro por Corrientes (ECo), que responde al ex gobernador radical Ricardo Colombi. También se ubicarán las 6 de LLA, las 9 del frente justicialista y dos de Cambia Corrientes, el ensamble del Partido Comunista y Convocatoria Popular.

En Corrientes rige para la elección del Gobernador el mismo sistema que para la Presidencia. Para ganar, se necesita sumar, al menos, el 45% de los votos; en su defecto, alcanzar el 40% y sacar una diferencia de 10 puntos con el segundo.

De no lograrse, habrá balotaje el 21 de septiembre. Ese día se enfrentarían las dos candidaturas más votadas. Aunque el oficialismo espera vencer en primera vuelta, las posibilidades de que sea necesaria una segunda están. A eso aspiran los partidos opositores. La creencia es que en ese escenario se formaría un “antivaldesismo” que aglutinaría todos los votos contra el candidato oficialista.

El próximo hito del proceso electoral será el sábado 12 de julio. Ese día vencerá el plazo para registrar las candidaturas.

Por la continuidad

El misterio sobre quién será el candidato a gobernador de Vamos Corrientes se revelará el próximo viernes 11 de julio. Lo confirmaron a Infobae fuentes del frente oficialista. Una de las alternativas que se barajan es que sea Juan Pablo Valdés. Se trata del hermano del mandatario, quien en la actualidad está al frente de la intendencia de Ituzaingó.

El intendente de Corrientes Capital, Eduardo Tassani, también figura en la danza de nombres. Lo mismo ocurre con Eduardo “Peteco” Vischi, presidente de la bancada de la UCR en el Senado de la Nación.

A la hora de evaluar lo que viene, en Vamos Corrientes sostienen que las perspectivas son “claramente muy positivas”, según indicó un estrecho colaborador de Valdés consultado por este medio.

Valdés no pude competir por un nuevo mandato, pero es la cara de Vamos Corrientes

Como principal fortaleza del armado está la estructura de territorio. De 75 localidades donde habrá elecciones junto con las provinciales el 31 de agosto, 64 intendentes están dentro de “Vamos”.

“Allí hay una fortaleza territorial enorme. Muchos de estos mandatarios locales pueden ser reelectos. Y hoy tienen una imagen positiva muy alta”, agregó este colaborador que camina a diario junto a Valdés.

En paralelo, la Justicia aceptó el planteo del oficialismo para evitar los pegados múltiples que hubieran permitido a un postulante a la intendencia unir su boleta con el cuerpo provincial del PJ y de LLA en simultáneo.

Por otro lado, destacó la imagen de la gestión como un pilar de las chances electorales. Según los datos que manejan en la Gobernación, la valoración positiva está por encima del 60%. Lo negativo “es que Gustavo no puede ser candidato a gobernador”, lamentó. El dirigente cumplirá en diciembre su segundo mandato y está imposibilitado de buscar un tercero de manera consecutiva.

El lunes pasado, tras oficializar el frente, Valdés afirmó: “Acabamos de firmar la alianza más importante de los últimos tiempos. Hicimos una alianza entre los correntinos, para los correntinos y por los correntinos”.

“Es inclusiva. Convocamos a sectores de distintas visiones políticas, pero que ante todo pone los intereses de los correntinos”, agregó.

En el armado, Valdés sumó a último momento al senador nacional Mauricio “Camau” Espínola. El legislador fue electo por el peronismo pero rompió el bloque durante el mandato de Alberto Fernández. Luego se acercó a LLA. Incluso participó en actividades del espacio libertario, donde se rumoreaba que podía ser candidato a gobernador. Pero luego la fuerza del presidente decidió ir con candidatos propios. Y “Camau” dio el salto.

En Vamos Corrientes ya hay espacios y armados peronistas que no se plegaron al proceso de normalización partidaria que encabezó el kirchnerismo. Allí se cuentan dirigentes como Alejandro Karlen. Y sellos como Unión Popular, Forja y Acción Popular de los Trabajadores, entre otros.

El espacio oficialista

Los partidos que llevarán el sello Vamos Corrientes en la elección de agosto serán:

Unión Cívica Radical

Partido Popular

Partido Liberal

Coalición Cívica ARI

Partido Autonomista

Partido Nuevo

Ciudadanos Comprometidos (CiCo)

Movimiento de Integración y Desarrollo (MID)

UCD

Socialista

Pro (Propuesta Republicana)

Acción Popular de los Trabajadores

Ladrilleros Unidos

Unión Popular

Encuentro Correligionario

Vamos Corrientes

Unión para el Desarrollo

Conservador Popular

Demócrata Progresista

Forja

Integración Correntina (Inco)

Revolución Ciudadana

Acción por La República.

El Frente Violeta

Recién el lunes quedó definido que LLA iría con sello propio a los comicios para autoridades provinciales. Fue a través de un mensaje partidario en el que indicaron: “Hemos resistido operaciones hasta el último día del cierre de alianzas y oficializamos nuestro deseo de competir por una provincia que siga el mismo sendero que Argentina empezó a recorrer el 10 de diciembre de 2023. La Libertad Avanza ahora es la Lista 196 en Corrientes”.

Lisandro Almirón se toma una selfie junto a jóvenes de La Libertad Avanza como Iñaki Gutiérrez y Mariano Pérez

Anulada la posibilidad de un acuerdo con Valdés, corrido de escena de “Camau” Espínola, el diputado nacional Lisandro Almirón fue el único candidato a la gobernación que quedó en pie en el espacio violeta. El legislador, al igual que hiciera en su momento el presidente Javier Milei, sortea su sueldo todos los meses y es un libertario de línea dura.

El referente de LLA está muy ligado a Karina Milei. “El Jefe”, como la llama su hermano, es la presidenta de LLA a nivel nacional. Y ha tallado, de manera directa o vía Eduardo “Lule” Menem, en los armados provinciales. “Si hemos llegado tan lejos en muchos aspectos es por la visión que tiene y la confianza que genera en nosotros”, graficó Almirón en un posteo donde se lo ve abrazándola.

Además de LLA integrarán el frente homónimo: Encuentro Liberal (ELI); Unidos por Corrientes; Partido Fe; Partido Federal y Unión Celeste y Blanco.

Por la cuarta

Ricardo Colombi buscará ser electo gobernador otra vez. Ya ocupó el cargo en el período 2001 - 2005 y luego entre 2009 y 2017. Ese año entregó el bastón y la banda a Valdés. Sus esperanzas de que su exministro le devolviera los atributos del mando en 2025 se fueron esfumando hasta desaparecer en diciembre del año, cuando quedó fuera de la estructura de la UCR.

Ricardo Colombi, ex gobernador de Corrientes, en campaña

Ahora rearmó ECo, el sello que lo vio ganador en instancias anteriores. El frente estará integrado por los partidos Acción por Corrientes; Agrario y Social; Cambio Austeridad y Progreso y Cambio Popular. También lo compondrán Ciudadanos a Gobernar; De la Cultura, la Educación y el Trabajo; Instrumento Electoral por la Unidad Popular y el Movimiento Libres del Sur. A ellos se sumarán Nuevo Encuentro por la Democracia y la Equidad; Nuevo País; Proyecto Corrientes; Proyecto Popular y Unión Correntina.

Los principales basamentos de las aspiraciones de Colombi son su historia y su trayectoria, explicó a Infobae uno de los dirigentes más cercanos al exmandatario. Además, entendió que ECo, como marca política, tiene más peso y valor que Vamos Corrientes. Con la denominación ECo, el radicalismo y sus aliados vienen ganando la provincia desde principios de siglo.

En el búnker de Colombi reconocen que Gustavo Valdés “mide bien, pero no su partido”. Además, descuentan que irá como primer candidato a diputado provincial. De esta manera, su nombre estará en las boletas de toda la provincia.

Asimismo, no temen a la estructura que montó el actual mandatario. “Repartir cargos no garantiza ganar las elecciones”, entendió este estrecho colaborador de Colombi. “El chupamedias es el primer traidor”, acotó. “Ricardo estará en segundo lugar. En el balotaje (el valdesismo) no tiene posibilidad”, evaluó.

Con la bendición de CFK

El último acto público partidario en el que participó Cristina Kirchner antes de quedar detenida fue en Paso de los Libres. Hasta allí llegó para apoyar al intendente Martín “Tincho” Ascúa como postulante peronista a la gobernación.

Cristina Kirchner sonríe junto a Martín "Tincho" Ascúa, el candidato del peronismo

Tras un largo proceso de intervención, el PJ se normalizó a principios de año. El dirigente fue el candidato de consenso. Y su camino quedó allanado para pujar por llegar a la primera magistratura correntina.

En el justicialismo local observan el fraccionamiento en tres del oficialismo como una ventaja a aprovechar para colarse en la disputa. Al quiebre entre Valdés y Colombi suman el pase de Pedro “Perucho” Cassani, presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, al mileísmo.

Al igual que otros espacios opositores, no ven posible una definición en primera vuelta. Y entienden que la discusión es quién irá al balotaje para competir contra Vamos Corrientes. Por los números que manejan, se ven peleando en segunda vuelta. Un piso elevado por el núcleo duro peronista en un escenario de cuartos lo asegura, razonan.

Un as en la manga que guarda Ascúa es la elección de su vice. La definición será al límite del plazo para registrar candidaturas.