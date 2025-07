Alianzas o competir solos: qué estrategias evalúa el Gobierno en las provincias clave para octubre

Javier Milei espera un Congreso más favorable a partir de diciembre

Quedan casi 100 días para que se celebren las elecciones generales, el momento más trascendental para el ámbito político nacional, donde se decidirá cómo será la composición del Congreso en los últimos dos años de la gestión de Javier Milei, y cuál será la correlación de fuerzas entre los distintos espacios políticos actuales.

Dado que son oficialismo, en La Libertad Avanza miran con especial énfasis todos los escenarios que se pueden abrir para el próximo Congreso. Milei necesita que ambas cámaras le aprueben las próximas reformas que cree necesarias para continuar impulsando su programa económico, en particular la impositiva y la laboral. Un buen resultado le garantiza mayores posibilidades.

Son 24 escenarios distintos, en el que cada uno responderá a una lógica provincial diferente. A modo de síntesis, el sector del Gobierno vinculado al asesor presidencial Santiago Caputo, cree que hay más escenarios de alianzas con otros espacios provinciales (ya sea del gobernador o de la oposición) que los que visualizan Martín y Eduardo “Lule” Menem, encargados por Karina Milei del armado del partido nacional.

Los pasos inmediatos del armado libertario

Luego de haber pasado el grueso de elecciones provinciales del año, hasta las nacionales solo quedan las de Corrientes (el 31 de agosto, que disputan hasta el cargo a gobernador) y las de Buenos Aires (el 7 de septiembre). En ambos distritos, La Libertad Avanza ya tiene una estrategia clara.

En ese primer distrito se optó por no competir junto al gobernador Gustavo Valdés, que llevará como su sucesor a su hermano Juan Pablo. A diferencia de lo que trascendió, ni los caputistas ni los Menem estaban de acuerdo con esa condición. Un consenso entre tantas versiones de internas en el Gobierno.

No facilitó que, según esgrimen desde La Libertad Avanza, Valdés no quisiera que abriera la fórmula para que el vicegobernador sea violeta. Tampoco les satisfizo la cantidad de legisladores provinciales que les ofrecía: de los ocho que podía conseguir esa eventual alianza, solo 3 podían ser libertarios.

El Congreso libertario en La Plata

El jueves por la tarde, el diputado Lisandro Almirón estuvo reunido durante casi dos horas en el despacho de Lule Menem. Se inicia su candidatura, aunque Valdés debería seguir oficiando como un eventual aliado de cara al año próximo.

Mucho se escribió sobre provincia de Buenos Aires, pero ayer el PRO terminó por oficializar la alianza con La Libertad Avanza. En tanto, la próxima frontera será el 19 de julio, que se dará el vencimiento de presentación de candidatos. El armador libertario Sebastián Pareja -quien responde a los Menem- debe determinar cuántos espacios relega en 135 distritos municipales y en los cargos a diputados y senadores provinciales. Toda una odisea.

A diferencia de lo que podían llegar a decir meses o semanas atrás, en el menemismo ahora creen que Las Fuerzas del Cielo -la agrupación integrada por alfiles digitales libertarios que responden a Santiago Caputo- deben tener puestos en las listas de la Provincia. “Que se queden tranquilos que van a tener algo”, dice una fuente de primera línea, a los fines de insonorizar el ruido que se produjo con ellos hasta estos días.

Los caputistas son escépticos y esperan a que haya “más claridad recién después del 10 de julio” porque “en la mayoría de los distritos siguen sin siquiera hablar” de cómo se podría componer la lista. Su próximo gran acto será el mes próximo en Mar del Plata. Sus organizadores tienen la idea de invitar a todos los que son referentes de ese distrito.

La estrategia de La Libertad Avanza

Un armador que está a cargo de una provincia con pocos habitantes afirma que las posibles alianzas deben definirse más temprano que tarde, y que no queda mucho margen para el misterio. Aunque parece trivial, la existencia de la feria judicial y las vacaciones de invierno son componentes que hacen mermar levemente la actividad política. “Esto se tiene que avanzar mucho ahora y llegar a la semana previa del cierre de alianzas”, afirma.

Todo eso será en agosto. El 7 vence el plazo para el reconocimiento de alianzas, mientras que el 17 para el de las candidaturas que irán en las listas.

A diferencia de lo que sucedió en 2023, cuando La Libertad Avanza no pudo competir en cargos legislativos en ciertos distritos por falta de estructura partidaria, este año habrá una boleta violeta en todo el país.

Dadas tiene tres opciones, la conducción del partido nacional puede optar:

Que La Libertad Avanza compita sola Formalizar una alianza electoral con el oficialismo provincial Formalizar una alianza electoral con espacios de la oposición provincial

Una fuente oficial opina que la estrategia más conveniente es “buscar un acuerdo en aquella provincia donde el gobernador no es K, y donde el resultado de la ecuación nos indique que podemos meter más diputados nacionales o senadores que si vamos separados”. Una suerte de win-win.

Para analizar las provincias hay que poner la lupa en aquellas que, además de diputados nacionales, ponen en juego senadores, el lugar donde más números necesita sumar el Gobierno dada su hiperminoría de seis bancas: la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Salta y Tierra del Fuego.

Patricia Bullrich en el congreso de La Libertad Avanza en PBA

La Libertad Avanza quiere jugar en soledad en la Ciudad y quedarse con dos senadores. Creen que el peronismo y el PRO -que está dispuesto a acordar con los libertarios y a hacer una suerte de tabula rasa- se disputan el otro que queda. Los violetas quieren perforar bien nuevamente y pondrán la carne al asador con un candidato de alto calibre: siempre en el ámbito de las especulaciones, quien más suena es Patricia Bullrich. No sumarán a ningún espacio político externo por el momento. “Será como en mayo”, dice una fuente inobjetable.

Tanto en Chaco como en Entre Ríos hay coincidencia entre todos los estrategas del Gobierno: hay que ir hacia un acuerdo con el gobernador de turno, ergo Leandro Zdero y Rogelio Frigerio. Desde esas provincias muestran una voluntad recíproca y quieren avanzarlo para evitar que el peronismo se quede con el primer puesto. Milei se verá con Zdero este fin de semana, reiteración del buen clima que impera.

Neuquén configura un caso particular. El gobernador Rolando Figueroa tiene una relación privilegiada con la Casa Rosada, al punto que esto es admitido por los libertarios que arman en esa provincia. “Hay un buen diálogo, pero la idea es competir con lista propia”. La semana pasada, LLA consiguió constituir autoridades partidarias en esa provincia y podrán competir. “El peronismo en ese distrito está muy deteriorado. La Libertad Avanza y Comunidad [la fuerza del gobernador] son las que más votos tienen, cuenta un analista de esa provincia a Infobae. Ambos tienen una base de votantes de similar raigambre.

Rogelio Frigerio junto a Karina Milei

La Libertad Avanza podría estar pensando en competir con el gobernador de Río Negro para que las dos fuerzas se queden con la totalidad de los senadores, una acción que precisa coordinación. “Hay que evaluar si conviene un acuerdo o competir por separado”, afirma una fuente a este medio.

En Santiago del Estero ya se sabe que buscarán acordar con sectores del PRO y la UCR para ganarle a la lista colectora que tiene Gerardo Zamora -que es un caso único en el país, al tener a tres senadores que le son afines-, además de su fuerza propia: así esperan a “rascar” un senador.

No habrá posibilidad de acuerdo con Gustavo Sáenz en Salta. “Fue muy verde lo nuestro de salir a gritarle el gol en la cara”, se sincera un funcionario al recordar las elecciones provinciales de mayo, cuando La Libertad Avanza ganó en la capital provincial. Sáenz se había mostrado como uno de los gobernadores que mejor se había portado con el oficialismo, y aquello fue un detonante que no gustó. “Muchos porteños de acá no entienden que al gobernador en las provincias se lo respeta”, criticaba un operador libertario a quienes festejaron efusivamente ese día.

Por último, Tierra del Fuego es un distrito más fácil de dilucidar. Se disputan tres senadores y dos diputados y los libertarios prevén salir en segundo lugar, ganando un senador y un diputado. Quien lidere la boleta a la cámara alta será el legislador fueguino Agustín Coto, que esta semana impulsará una ley para permitir la salmonicultura en ciertos sectores de la provincia. El PRO y la UCR quedaron disminuidos después de la incursión provincial libertaria, por lo que se podría prometer que todos los candidatos sean libertarios y que en 2027, con más cargos provinciales en juego, se hagan concesiones.

Javier Milei junto a Cornejo

¿Qué pasa en el resto de distritos? Por decir casos concretos, todos los sectores del Gobierno coinciden en que hay que acordar con los jefes provinciales Alfredo Cornejo (Mendoza). También ven con buenos ojos la de hacer un pacto con Raúl Jalil (Catamarca).

La relación de la Casa Rosada con otros gobernadores también es impecable.

Es el caso del puntano Claudio Poggi, quien prometió devolver para las nacionales el gran favor que le hicieron los libertarios en las elecciones locales de mayo, al retirar la boleta libertaria para que se le allanara el camino para ganar en su provincia y consolidar su liderazgo. Esa misma fluidez se marca con el sanjuanino Marcelo Orrego, uno de los más hábiles en su juego con el oficialismo.

En algunos casos esto puede implicar hacer una alianza electoral con el oficialismo de turno. Pero los acuerdos pueden ser también para pactar, competir y quedarse ambas fuerzas políticas con todo lo que está en juego.

Para el caso de Córdoba se piensa hacer algo parecido al modelo bonaerense: pactar con el PRO y la UCR y que la alianza se llame La Libertad Avanza. En Santa Fe se espera competir con su propio partido, al igual que en la CABA.