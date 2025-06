Juan Manuel López: “Los próximos cuatro años de Cristina Kirchner serán de peregrinar por Comodoro Py”

Juan Manuel Lopez: "Los proximos cuatro anos de Cristina seran de peregrinar por Comodoro Py

Juan Manuel López, diputado nacional por la Coalición Cívica, afirmó que el futuro inmediato de Cristina Fernández de Kirchner estará marcado por su paso constante por los tribunales federales: “Los próximos cuatro años de Cristina serán de peregrinar por Comodoro Py y lo digo con todo el respeto del mundo”. Con esa frase, el legislador resumió su visión sobre el escenario judicial que enfrenta la expresidenta, luego de la manifestación en su apoyo realizada hoy en Plaza de Mayo, tras conocerse que deberá cumplir prisión domiciliaria por la causa Vialidad.

En este contexto, en diálogo con Infobae en Vivo, López detalló el entramado judicial que, según su visión, se agravará en los próximos meses: “Después tiene otros frentes como cuadernos, Los Sauces y Hotesur… van a ocurrir más temprano que tarde”, advirtió. También recordó que “ella está elevada a juicio” y anticipó que el memorándum con Irán podría “abrirse a un debate oral y público” dado el nuevo contexto político y judicial.

El diputado trazó una crítica directa a la estrategia política de Cristina Kirchner para enfrentar las causas en su contra. A su juicio, “ella fue vicepresidenta para disipar las causas y fracasó”. Además, consideró que la líder del kirchnerismo ha señalado culpables externos sin asumir responsabilidades dentro de su propio espacio: “Ella culpa a distintos medios, a Macri, y tendría que mirar mucho más adentro de su fuerza política, porque hasta donde yo sé, Comodoro Py lo maneja más el peronismo que otro sector”.

En una comparación histórica, López evocó a Carlos Menem para mostrar la magnitud de las causas que rodean a Cristina Fernández: “Lo único más o menos comparable fue Menem, que tuvo dos causas. Cristina podría tener al menos tres condenas”. También enfatizó la firmeza del proceso por el que ya fue condenada: “Este juicio por el que está condenada duró dos años… la revisión duró dos años más y la Cámara de Casación Penal lo confirmó por unanimidad.”

López aseguró que los próximos años de Cristina estarán marcados por presentaciones judiciales

López proyectó una cronología judicial intensa para la expresidenta: “Las otras causas pueden durar un año, dos, y después va a tener dos más, de revisión”. A su entender, en otras investigaciones “hay pruebas mucho más duras que en la causa Vialidad”, aunque reconoció que en esta última “hay pruebas muy obvias de robo”. En ese marco, acusó a Cristina de haber realizado “maniobras de lavado para disfrutar de ese dinero sucio”, y ejemplificó con el manejo de sus hoteles: “No se hospedaba nadie, fue una locura. Puso a sus hijos en el directorio de sus hoteles”.

En cuanto a la relación de Cristina con los fueros parlamentarios, López reflexionó: “Nunca fue candidata para tener fueros… no sé si hay que reconocérselo o sí”. Y añadió: “Ella podría haber sido candidata en 2015 a senadora o ahora, y yo entiendo que no busca fueros porque esta forma de enfrentar tiene que ver con su estrategia política”.

Respecto a su desempeño en el gobierno, el diputado fue contundente: “En 2019 delegó y fue un profundo fracaso”. Detalló que Cristina buscaba “la reforma judicial, crear decenas de nuevos juzgados, ampliar la corte, iniciarle un juicio político a la corte y no le salió ninguna”. Y explicó que esas iniciativas no prosperaron por varios factores: “Existía Cambiemos y en el Congreso luchábamos bastante. La otra es que ni Massa ni Alberto la terminaron de ayudar.”

El legislador también denunció carencias estructurales del sistema judicial argentino, que a su entender no solo afectan a las causas de alto perfil: “Este poder judicial debe mejorar mucho, pero no por las condenas, sino por lo que no hace”. En ese sentido, mencionó que en el pasado hubo “jueces que cerraron los ojos muchas veces” y sostuvo que “por la trascendencia pública” de la figura de Cristina Kirchner, “era muy costoso para los jueces hacerse los distraídos”.

El diputado también acusó a la exmandataria de intentar subvertir el sistema judicial: “Cristina cambió el nivel de enfrentamiento con el nivel judicial”. Aseguró que como dirigente, “cometió delitos en una escala muy grande, sobre todo en Santa Cruz, e intentó que no exista un poder judicial independiente en el país”.

Finalmente, planteó su visión sobre una reforma necesaria para sanear el sistema: “Creo que tenemos que hacer una reforma en el poder judicial. Quiero un poder judicial independiente, que sea contramayoritario y controle al poder, quiero que sea más idóneo y más transparente. Quiero que tengan auditorías, solo en 2016 se hicieron”.

López cerró con una advertencia sobre el impacto institucional del accionar del kirchnerismo: “Lo que hizo el kirchnerismo fue tratar el sistema constitucional que conocemos y tuvieron la desgracia de perder todas las intermedias. Argentina estuvo a punto de ser Venezuela”.

