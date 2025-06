Emoción, marcha peronista y pedidos de unidad: cómo vivió la militancia el discurso de CFK desde Plaza de Mayo

Así vivió la militancia el discurso de CFK desde Plaza de Mayo

Desde temprano, la Plaza de Mayo comenzó a poblarse. Columnas de militantes peronistas, agrupaciones sindicales y organizaciones sociales fueron ingresando en forma ordenada, coreando consignas, portando banderas y marcando presencia tras la decisión de la Corte Suprema que dejó firme la condena contra Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad.

Aunque en principio se había previsto una movilización a Comodoro Py, el otorgamiento de la prisión domiciliaria cambió el eje del acto: sin necesidad de que la expresidenta se trasladara, la cita quedó fijada frente a la Casa Rosada.

La militancia se acomodó alrededor del escenario montado en la histórica plaza. Al costado de la Avenida Hipólito Yrigoyen se ubicó La Cámpora, mientras otras agrupaciones como el Partido Comunista Revolucionario, el MAS, gremios y columnas con leyendas de intendencias del conurbano bonaerense ocuparon distintos espacios.

Detrás del escenario, en una especie de área reservada, se concentraron dirigentes del Partido Justicialista, entre ellos Axel Kicillof, que llegó cuando el discurso ya había comenzado, y Sergio Massa, que arribó minutos después de las 14.

La militancia coreó consignas y canciones entre ellas Todo preso es político y Vamos a volver en distintos tramos del acto

La espera de una aparición pública fue reemplazada por la reproducción, a través de parlantes, de un mensaje grabado por Cristina Kirchner desde su domicilio en el barrio de Constitución. La ex mandataria, que cumple arresto domiciliario con tobillera electrónica, habló directamente a los presentes.

El audio comenzó a escucharse y el silencio se apoderó de la plaza: “Me gustó escuchar el ‘vamos a volver’”, expresó CFK, generando una respuesta inmediata. Al instante, los manifestantes retomaron el cántico que había estado latente desde el inicio: “Ohh, vamos a volver”, retumbó con fuerza entre los presentes.

Al terminar la frase “vamos a volver con más sabiduría”, un aplauso generalizado estalló entre las columnas. Algunos agitaron banderas, otros alzaron los brazos. Hubo quienes grabaron con sus celulares el momento. La conexión emocional fue clara.

“Gracias de corazón. Los he escuchado cantar consignas, la marcha, el himno. Lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo escuchaba hace mucho”, se oyó en la voz de la expresidenta, mientras en la plaza se multiplicaban los vítores.

La respuesta fue coral. En otro momento del acto, se escuchó la canción “Todo preso es político” de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. El tema fue entonado por amplios sectores de la militancia, transformando la manifestación en una suerte de ritual colectivo. La escena quedó marcada por esa combinación de consignas políticas, canciones de lucha y referencias culturales compartidas.

Cristina Kirchner, en su mensaje, también apuntó contra el gobierno actual y criticó las medidas económicas del ministro Luis Caputo. “Alquila dólares para simular que tiene reservas”, afirmó. “Pueden encerrarme a mí, pero no van a poder encerrar al pueblo argentino”. La frase también encontró eco en la multitud, que respondió con gritos de aliento y nuevos cánticos.

Además, criticó la medida de la Justicia que prohíbe que salga al balcón a saludar a la militancia: “Dios, que cachivaches que son”. En tanto, agradeció a los militantes que se acercaron a su domicilio en el barrio porteño de Constitución.

La Plaza de Mayo fue el escenario central de la manifestación tras el fallo que confirmó la condena a Cristina Kirchner

El operativo de seguridad desplegado por la Policía de la Ciudad incluyó un tercer anillo alrededor de la plaza. Hubo controles en los accesos y retenes que revisaron colectivos provenientes del interior. A pesar de eso, la concentración transcurrió sin incidentes, según confirmaron fuentes oficiales.

Mientras tanto, desde el gobierno, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich insistía en pedir que la movilización se desarrollara “sin violencia” y con el menor impacto posible en la actividad cotidiana.

Con el correr de las horas, la plaza comenzó a descongestionarse. Las columnas se retiraron por las veredas, y el tránsito en el centro porteño se normalizó de forma gradual.