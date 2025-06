Los mensajes del arco político tras la confirmación de la condena a Cristina Kirchner

La Corte Suprema confirmó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad (Jaime Olivos)

La Corte Suprema ratificó la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad. La ex presidenta deberá ir presa y fue inhibida de por vida para ocupar cargos públicos.

Ante la decisión, desde el oficialismo y afines se mostraron a favor, mientras que el kirchnerismo, el peronismo y sus alas se mostraron en contra.

De los primeros en pronunciarse fueron dos personalidades fuertes del gobierno: el mismo presidente Javier Milei y Manuel Adorni.

“Justicia. Fin”, escribió en su cuenta de X Milei. “PD: la República funciona y todos los periodi$ta$ corrupto$, cómplices de político$ mentiro$o$, han quedado expuesto en sus opereta$ sobre el supuesto pacto de impunidad”, agregó en su publicación.

Javier Milei, Patricia Bullrich y otros referentes del gobierno respaldaron el fallo contra Cristina Kirchner

Por su parte, Adorni publicó, en la misma red social: “Muy extraño resultó el ‘pacto de impunidad’. Fin”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, también se pronunció a favor de la decisión que tomó la Corte Suprema. “Cristina Kirchner, condenada por corrupción. Tres instancias, cientos de pruebas y todas las garantías del debido proceso. Hubo justicia. El que las hace, las paga”, escribió en su cuenta personal de X.

Elisa Carrió, ex diputada nacional, lanzó una publicación. Tras la ratificación de la condena, publicó una foto de Jorge Lanata y escribió: “Hoy me hace falta Jorge”.

María Eugenia Vidal, una de las figuras más resonantes del PRO, también dejó en claro su postura. “Nos contaron la plata en la cara, revolearon bolsos, compraron estancias, departamentos y hoteles. Se la afanaron toda”, comenzó en su publicación.

“Nos querían hacer creer que era persecución, pero es JUSTICIA. La impunidad se termina. Nadie es intocable”, cerró la diputada nacional, junto a una foto de CFK.

José Luis Espert fue otro de los nombres del ala del oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), se manifestó en su cuenta de X.

“Años esperamos los argentinos que se confirme lo que ya sabíamos: CFK sos chorra. Justicia divina sería que devuelvas todo lo que te robaste, todo lo que se robaron”, comenzó en su publicación.

“Mis respetos a todos los que te padecimos, los que se expusieron, denunciaron, investigaron, murieron, mostraron pruebas y persistieron para no dejar impune tanta maldad”, continuó el integrante de la Cámara de Diputados de Nación.

“El kirchnerismo es, fue y será lo peor que le pasó a nuestro país. Vamos a seguir luchando hasta que no quede un corrupto con poder en la Provincia de Buenos Aires”, cerró, también junto a una foto de Cristina.

Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, también se manifestó: “Fin de la impunidad. Con el fallo de la Corte Suprema queda confirmado que Cristina Fernández de Kirchner usó el poder para saquear al Estado y garantizar su propia impunidad. Como dijo el fiscal Luciani: ‘Es corrupción o Justicia’”

Los mensajes a favor de Cristina

Una de las personalidades más fuertes en mostrar su respaldo a Cristina Kirchner fue Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires, que dejó de lado las diferencias con la ex presidenta en el último tiempo.

“Hoy condenan a Cristina, un final anunciado tras años de perversa persecución política, mediática y judicial. Esta condena termina de consagrar una auténtica infamia”, comenzó en su publicación.

axel kicillof condena a cfk causa vialidad

“Se trata de un nuevo capítulo en la larga historia de ataques al peronismo y a quienes, como ella, se atrevieron a transformar la Argentina en favor de las mayorías”, continuó en su descargo.

“Tanto Macri como Milei desprecian la democracia con la misma intensidad con la que desprecian la dignidad del pueblo. Y por eso, hoy celebran”, sentenció en otra parte de su publicación en X.

Osvaldo Jaldo, gobernador peronista de la provincia de Tucumán y vicepresidente del Partido Justicialista en el distrito provincial, también se manifestó.

“Quiero expresar mi solidaridad con la expresidenta Cristina, presidenta del PJ Nacional, en este momento difícil que le toca atravesar, en lo personal y en lo político”, dijo en su publicación.

“Estamos convencidos de que estos tiempos tan complejos exigen unidad, organización y autocrítica dentro del movimiento nacional y popular más importante de la Argentina: el Partido Justicialista. Es en estos momentos cuando el peronismo debe dejar de lado toda diferencia y actuar con responsabilidad, coherencia y compromiso con el pueblo”, recalcó el dirigente político.

A su vez, Andrés Larroque, el ministro de Desarrollo de la Provincia de Buenos Aires también entendió que la condena a Cristina es un golpe a la democracia.

“Hoy es un día de luto para la democracia argentina. La decisión de la Corte es la culminación del proceso de persecución y hostigamiento a Cristina. El odio y el revanchismo contra el peronismo no es algo nuevo. Frente a esto tenemos que estar más organizados y movilizados que nunca”, escribió en su cuenta personal de X.

Juan Grabois también se pronunció en la misma línea: “Se consumó el golpe judicial. La democracia degrada en la dictadura del poder real”.

“El golpe se descarga nuevamente sobre el cuerpo de una mujer con el mismo odio que ejercieron sobre Evita. El pueblo privado de elegir a la mejor presidenta después de Perón y el camino allanado para la destrucción de nuestro país. Yendo ahora en caravana hasta San José y Humberto 1° a profundizar la resistencia. Los pueblos siempre vuelven”, sentenció al comparar a CFK con Evita.

Por su parte, hubo quienes no quedaron conformes con la ratificación de la condena. Gustavo Melella, gobernador de Tierra del Fuego, se mostró en contra de la decisión de la Corte Suprema.

En una serie de publicaciones en X, remarcó: “La Justicia, las autoridades y toda la dirigencia política tenemos la responsabilidad de estar a la altura: es tiempo de enviar señales claras de institucionalidad, convivencia democrática y respeto profundo por los valores republicanos”.

Gustavo Melella, gobrenador de Tierra del Fuego, criticó la sentencia y la calificaron de antidemocrática

“Fallo infame. Claro avance antidemocrático. Hay que repudiarlo”, publicó en su cuenta de X Myriam Bregman, la ex diputada y parte del Frente de Izquierda.

Alejandra Rodenas, diputada de Santa Fe y ex vicegobernadora de la misma provincia, mostró su apoyo a la ex presidenta. “Nacerán mil flores. El peronismo no se rinde. Fuerza compañera Cristina”, escribió en X.

Por otra parte, Juan Carlos Giordano, dirigente del Frente de Izquierda, también mostró su postura.

“El fallo se da justo en un año electoral y a días de que Cristina anuncie su candidatura. Estamos en contra de toda decisión judicial o política que se use para intentar cercenar a alguien en sus derechos democráticos o en una contienda electoral”, sentenció.

Daniel Filmus, ex ministro de Ciencia y Tecnología, y ex ministro de Educación, escribió en su cuenta de X: “El pueblo argentino no va a aceptar la persecución y la proscripción de Cristina”.

“Nuestra historia está plagada de acciones que intentan callar a los dirigentes que defienden los intereses del pueblo. Pero también los argentinos ya hemos mostrado que estos proyectos nunca tuvieron éxito. No a la persecución y proscripción a Cristina”, cerró.