Garrahan: Diputados dictaminó proyectos de emergencia pediátrica y la oposición presiona para tratarlos

El Hospital Garrahan está conflicto hace varios días (Adrián Escandar)

La oposición en Diputados avanzó, en comisión, con el dictamen de seis proyectos destinados a declarar la emergencia en pediatría y garantizar el sostenimiento financiero del Hospital Juan P. Garrahan ante el conflicto que atraviesa el centro médico.

Legisladores de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia, la Coalición Cívica e Izquierda rubricaron los dos proyectos de ley y los cuatro de resolución vinculados al hospital. Las firmas se concretaron mientras médicos, residentes y personal administrativo exponían sus testimonios.

La comisión contó también con integrantes del PRO, la UCR, el MID y LLA. En cuanto al bloque amarillo, los diputados Gabriel Besana, Sofía Brambilla, Silvia Lospennato, Martín Maquieyra y María Sotolano no concurrieron. Lo mismo ocurrió con las radicales Soledad Carrizo y Natalia Sarapura, quienes tampoco participaron del debate.

Los dos proyectos de ley y los cuatro de resolución obtuvieron dictamen con 21 firmas de los 25 diputados presentes en la comisión.

El presidente de la comisión, Pablo Yedlin (UP), adelantó que, dado que los proyectos de ley fueron girados a otras comisiones, mañana en la sesión solicitarán su emplazamiento. “Mañana en la sesión se pedirá el emplazamiento para que Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario José Luis Espert, y Familia, que depende de la radical Roxana Reyes, los dictaminen para llevar el tema al recinto la próxima semana. Por eso mañana es fundamental estar presentes y dar quórum”.

Los médicos del Garrahan explicaron la situación actual del hospital y detallaron las consecuencias que, a su criterio, provoca el desfinanciamiento que sufren.

Santiago Wllwer, jefe de clínica del servicio de urología, destacó el papel esencial del Garrahan en el tratamiento de enfermedades infantiles. “Somos un equipo, no 1.000 m2 donde se juntan ñoquis. Recibimos pacientes de todas las provincias porque somos complemento de esos hospitales, pero hay prácticas que solo se realizan aquí. Es el único hospital que hace diálisis en personas de menos de 10 kg, el único en toda Latinoamérica que efectúa quimioterapia intrarretiniana, tratamientos de neurointervencionismo en niños, entre otros. Hoy somos tres médicos, más un contratado, quienes realizamos los trasplantes renales en el país, y dos profesionales quieren dejar el hospital porque no llegan a pagar el alquiler. Si esto ocurre, no podremos continuar con los trasplantes, Argentina se quedará sin esa posibilidad y solo este año hicimos 25, con un promedio de 50 anuales para todo el país. Esto sucede en cada uno de los servicios: cuando el Garrahan ya no exista, no habrá otro hospital igual”.

El lunes hubo una marcha de velas en el Obelisco (RS Fotos)

La médica Gabriela Bauer subrayó: “Tenemos un presidente que es una bestia cuando se refiere a niños, niñas y adolescentes. Así lo demostró en la campaña y en sus declaraciones, porque nunca les mira a la cara. No sabe decir chicos, ni niño, niña o adolescente. Sabe decir perros o envaselinados”.

“Se atreve, en medio de este conflicto, a insultar a un niño por Twitter. ¿Qué nos pasa? ¿Qué hicimos mal?”, dijo en alusión a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que recibió un ataque en redes sociales y su madre, ambos blanco de un posteo replicado por el presidente Javier Milei.

El ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, presente en la reunión, observó que lo que ocurre en el hospital de niños también afecta a otros centros administrados por la Nación, como El Cruce. Sostuvo que “lo que vemos es un Estado nacional que se retira de su responsabilidad en materia sanitaria y de formación”.

El ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, expresó su preocupación: “Nos preocupa la situación del Garrahan porque todas las provincias dependen de este hospital cuando requieren alta especialización”.

También participaron de la comisión los ministros de Neuquén y Tierra del Fuego.

La diputada Mónica Fein, de Encuentro Federal, señaló que la crisis afecta a la red de atención sanitaria y remarcó la importancia de la presencia en la sesión de mañana: “Es necesario estar”.

Pablo Juliano, presidente del bloque Democracia, retomó lo expresado por el médico Wllwer respecto a que el Garrahan atiende pacientes de todas las provincias. Señaló, ante la posibilidad de que el oficialismo busque trabar el quórum a través de los gobernadores, que “a esos gobernadores que mañana levanten a sus diputados, hay que decirles que les devolverán a sus chicos a sus provincias”.