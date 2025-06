El Gobierno define un proyecto para cambiar la metodología de las visitas del jefe de Gabinete al Congreso

El jefe de Gabinete, el libertario Guillermo Francos, durante el último informe de gestión, en abril pasado (Jaime Olivos)

“El jefe de Gabinete de ministros debe concurrir al Congreso al menos una vez por mes, alternativamente a cada una de sus Cámaras, para informar de la marcha del gobierno”, plantea el artículo 101 de la Constitución de 1994, que ningún funcionario cumplió. El actual, Guillermo Francos, advirtió sobre una metodología nunca terminada de reglamentar y, a semanas de presentarse en el Senado -se estima, en principio, para la segunda quincena de junio, la Casa Rosada mastica un proyecto para modificar este tipo de reuniones, según confiaron desde el Ejecutivo a Infobae.

“Diputados y senadores tienen todo el derecho del mundo en hacer cualquier tipo de consulta. Mucho más, en el recinto y con el funcionario presente. El problema ocurre por preguntas repetidas o similares que luego vuelven a ser realizadas en el recinto y ministerios que, con pocos días de anticipación, tienen que dar precisiones sobre centenares de consultas. Por caso, a Economía le aterrizaron cerca de 1.000 para la última visita de Francos a Diputados. Se hace muy difícil congeniar todo, las sesiones después se convierten en pesadas y muchos legisladores aprovechan para el minuto de fama. Se pierde la seriedad”, aseguraron desde La Libertad Avanza a este medio.

En concreto, el borrador de la iniciativa es masticado por el secretario de relaciones parlamentarias del Ejecutivo -enlace entre el Gobierno y el Poder Legislativo-, Oscar Moscariello, un ex poli rubro del PRO que reemplazó en el cargo al mendocino Omar De Marchi. El objetivo es terminar de presentarlo a diferentes jefes de bloque de ambas Cámaras y avanzar, siempre y cuando se arribe a un acuerdo entre las bancadas. Además de la cuestión de las preguntas, podría establecerse un tiempo límite para la exposición del jefe de Gabinete de turno. Algunos involucrados deslizaron entre tres y cinco horas de recinto, como máximo.

¿Qué ocurrió en abril en Diputados?

Según consta en la versión taquigráfica del último informe de Francos en la Cámara baja -16/4-, el peronista disidente y jefe de Encuentro Federal, Miguel Pichetto, manifestó: “Hoy, a las 12 del mediodía, los bloques recibimos las respuestas. Fueron notificados periodistas antes que nosotros. Si vamos a llevar adelante la tarea de repreguntar, me parece que hubiera sido conveniente y adecuado que se manejaran con tiempo. No tiene la culpa el señor jefe de Gabinete de ministros, pero me parece que deben mencionarse estas falencias porque, en el marco de las respuestas, es importante la posibilidad de repreguntar. Nadie pudo leer detenidamente las respuestas”.

El secretario de relaciones parlamentarias de Casa Rosada -enlace con el Congreso-, Oscar Moscariello (Martín Rosenzveig)

“Quería hacer esta reflexión al final de mi exposición, pero en virtud de las palabras del señor diputado Pichetto la haré ahora. Entiendo que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el jefe de Gabinete de ministros debe concurrir alternativamente a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores una vez por mes. Entiendo que esto ha sido de cumplimiento relativo en el pasado y que a veces se ha cumplido de manera presencial, mientras que otras veces ha sido por escrito. Asimismo, entiendo que no hay una reglamentación del artículo 101 de la Constitución Nacional. Solamente está la reglamentación que cada una de las Cámaras dispuso en sus reglamentos internos. Quiero decir que estas reglamentaciones no son obligatorias para el Poder Ejecutivo. Para el Poder Ejecutivo es obligatorio venir”, empezó el libertario en su alocución.

Seguido a ello, reflexionó: “Las formas en las que concurre tienen que ser reglamentadas en conjunto por el Poder Ejecutivo y por el Poder Legislativo a través de una ley. Es así como se reglamenta la Constitución Nacional. Quiero hacer esta reflexión porque creo que no es razonable este mecanismo que se ha impuesto de formular preguntas. En esta oportunidad se hicieron 4.000 preguntas -varias de ellas repetidas-, de las cuales seleccionamos 2.300 para contestar porque había muchas repetidas. Este mecanismo implica para la Administración una tarea enorme de clasificación y respuesta por organismo, por lo que entiendo que debe haber una vía más razonable para hacerlo en el futuro”.

“Por eso, le propongo a esta Cámara, y se lo propondré en su momento también a la Cámara de Senadores, que en conjunto reglamentemos este artículo que, si bien tiene su sentido, la forma en la que se lo está llevando adelante tal vez no sea la más razonable. Señores diputados y señoras diputadas: tampoco hay una norma que diga con qué antelación ni de qué manera tienen que ser respondidas las preguntas. De todos modos, aquí estoy para dar un informe general sobre la gestión de gobierno. Después también responderé las preguntas complementarias que quieran hacer, sin perjuicio de que entiendo que no hay obligación del jefe de Gabinete de ministros de responder más preguntas ni tampoco obligación de responder las que enviaron por escrito”.