Ruta del dinero K: nuevas detenciones y un interrogante sobre la domiciliaria de Lázaro Báez

El empresario Lázaro Báez

El fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el que hoy confirmó las condenas en la llamada causa de la “Ruta del dinero K” abre la puerta a que varios de los involucrados sean detenidos. Eso es porque las condenas de más de tres años de prisión son de cumplimiento efectivo y con la decisión del máximo tribunal quedan en condiciones de ejecutarse porque ya no hay más instancias de revisión.

La Corte dejó firmes las condenas de 12 acusados. Pero la situación es distinta en cada caso, lo que deberá analizar el Tribunal Oral Federal 4 de Comodoro Py cuando sea notificado formalmente por el máximo tribunal, lo que hasta la tarde no había ocurrido. Se espera que mañana el tribunal comience con ese trámite, informaron a Infobae fuentes judiciales.

Una incógnita que se abre es sobre la situación del empresario Lázaro Báez, que tiene una condena a 10 años de prisión por lavado de 55 millones de dólares. Báez estuvo preso en la causa desde abril de 2016 hasta diciembre de 2019 cuando quedó en libertad. Sin embargo, el empresario siguió detenido bajo la modalidad de arresto domiciliario por otro expediente. También es por lavado de dinero por la compra del campo “El Entrevero”, en Uruguay, en el que fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión. Esa condena no está firme.

Báez primero estuvo detenido en un domicilio de la provincia de Buenos Aires y ahora en una vivienda en Santa Cruz. Su abogado, Martín Villanueva, planteó que se debe tomar todo el tiempo que lleva preso. Tanto los tres años que estuvo en la cárcel federal de Ezeiza, como los cinco años y medio que lleva en domiciliaria. Eso es nueve años y seis meses, por lo que condena de 10 años ya estaría cumplida.

Pero hay fallos de la Cámara Federal que establecieron que para el caso de Báez en la “Ruta del dinero K” se debe tomar solo los tres años que estuvo en la cárcel porque luego en ese expediente fue excarcelado y la prisión domiciliaria lo cumplió en otro.

Fabián Rossi (DYN)

La decisión será del Tribunal Oral Federal 4, que preside el juez Guillermo Costabel, previa consulta a las partes, tanto la defensa como el fiscal federal Abel Córdoba, que es quien interviene en el caso. Si el tribunal entiende que Báez lleva tres años preso en esta causa se abren dos opciones: o que vuelva a la cárcel o que siga su detención bajo arresto domiciliario.

Otros seis condenados deberían ser detenidos porque tienen penas que van de los cinco a los tres años y seis meses de prisión. Son Julio Mendoza, ex presidente de Austral Construcciones -la empresa de Báez-; Juan Alberto De Rasis, ex empleado del banco suizo a través del que se hicieron las operaciones de lavado; César Fernández, ex empleado de la financiera S.G.I de Federico Elaskar; Fabián Rossi, también ex empleado de S.G.I y que tomó notoriedad en la causa porque entonces era el marido de Ileana Calabró- el empresario Carlos Molinari y Eduardo Castro.

Ninguno de los seis estuvo detenido en la causa, por lo que tienen toda la condena para cumplir. Pero se presentan algunas situaciones. Fernández, Rossi y Molinari han presentado en la justicia certificados en los que señalan que tienen distintos problemas de salud. Eso podría derivar en pedidos de prisión domiciliaria.

Por otra parte, Molinari, Castro y Mendoza tienen más de 70 años. Esa es la edad a partir de la cual la ley establece que se puede solicitar la prisión domiciliaria por una cuestión etaria. La norma también establece que el otorgamiento no es inmediato por razones de edad.

Daniel Pérez Gadín (Gustavo Gavotti)

La Corte Suprema también confirmó las condenas de Martín Báez, uno de los hijos de Lázaro Báez; del contador Daniel Pérez Gadín y del abogado Jorge Chueco. Báez tiene una pena de seis años y medio de prisión y Pérez Gadín y Chueco de seis años.

Los tres ya estuvieron presos en la causa. Martín Báez lo estuvo cuatro años y medio (desde enero de 2019 hasta que fue excarcelado en junio de 2023). Por su parte, Chueco y Pérez Gadín tienen una situación similar a la de Lázaro Báez: estuvieron en prisión por esta causa hasta que fueron liberados, pero siguieron detenidos en domiciliaria por la causa del campo “El Entrevero”. Chueco quedó en libertad en junio de 2020 y Pérez Gadín en noviembre del año pasado. En esos casos el tribunal deberá analizar si con los cómputos ya cumplieron las condenas y así no deben ser detenidos nuevamente.

El arrepentido del caso, Leonardo Fariña, ya tenía la condena de tres años y medio de prisión confirmada y está bajo libertad condicional por tenerla prácticamente cumplida.