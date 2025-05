Emilio Monzó analizó a La Cámpora y el PRO: “Son 20 años de relación simbiótica”

El diputado nacional aseguró que Argentina está “viviendo una transición política”, y que el PRO y La Cámpora “van rumbo a la extinción” (Video: A24)

Emilio Monzó, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por Encuentro Federal, analizó el presente político y afirmó Argentina está “viviendo una transición política”, y que el PRO y La Cámpora “van rumbo a la extinción”, luego de “20 años de polarización simbiótica”.

“La transición tiene este inconveniente de que lo nuevo no termina de aparecer y lo viejo no termina de irse. Es muy complicado transitar esta situación”, explicó Monzó en una nota con Luis Novaresio en A24.

“Son 20 años de polarización simbiótica entre La Cámpora y el PRO. Si uno desaparece, automáticamente desaparece el otro", afirmó.

Y continuó: “No digo que desaparezcan los dirigentes, que lo entiendan bien, pero sí esos dos espacios políticos, a mi criterio, van rumbo a la extinción”. “Hace 20 años a la Argentina le generan una atracción con sus disputas de diferentes valores. Esto está próximo a extinguirse en los próximos dos años”, aseguró.

Según analizó el diputado nacional, esta situación se ve acelerada por otros procesos que aparecen en el medio, que son consecuencia de sus falencias: “Fueron los errores de estos dos espacios los que hicieron que Milei gane”.

Por un lado, precisó: “En Juntos por el Cambio, esa extinción fue a la vista de todos. Tuvimos al conductor de ese espacio que no quería que gane ninguno de los dos conducidos, ni Patricia ni Horacio. Su conductor quería que gane alguien de afuera. Del otro lado, Alberto, Cristina, Sergio, todos peleados de la misma manera”.

“La Cámpora lo que quería era resistir, y el PRO lo que quería era resistir, pero ya estaban muertos. Esa pelea horizontal dejó de lado la política y comenzó a hablar de cosas personales frente a la sociedad”, continuó, por otro lado.

Monzó explicó el impacto que generó la Boleta Única en las próximas elecciones

Metiéndose de lleno en la coyuntura de la provincia de Buenos Aires, Monzó analizó el impacto de la Boleta Única en las próximas elecciones, la cual, según él, generó “un desastre en la política tradicional”.

“Antes era grande. En la cabeza iba el candidato a Presidente de la Nación y en la cola el intendente municipal. En la provincia de Buenos Aires, no en otra provincia, el candidato a Presidente de la Nación condicionaba la lista de punta a punta. Increíblemente, la provincia de Buenos Aires quedó enganchada en un sistema unitario. Nosotros, los bonaerenses, no ponemos gobernadores, los pone el Gobierno nacional”, inició.

“Entonces, cuando llegan a la provincia de Buenos Aires, dicen ‘y esto, ¿cuándo me voy?’. Duran 4 años y se van porque no son de la provincia de Buenos Aires. Ese esquema prioriza a los leales y no a los que legitiman. Los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires no defiende los intereses de la provincia de Buenos Aires, sino los intereses del Gobierno nacional”, añadió.

“¿Qué paso acá? Se cortó la boleta y se terminó. Ahora estamos viendo un problema ente Axel y Cristina. Tiene origen acá. ¿Por qué? Ahora es importante el intendente municipal. Genera que el que legítima es el intendente y el que decide quién es el gobernador es la gente de la provincia de Buenos Aires”, aseguró.

Monzó afirmó que la estructura de La Cámpora va camino a la extinción (RETURES)

“A Cristina, ese intendente municipal le está diciendo ‘no, La Cámpora no, vos no, vamos a hacerlo en conjunto porque el que pesa soy yo’. Entonces, en el fondo, lo que se está viendo en la interna del Justicialismo es que el intendente recuperó poder y que La Cámpora es un sistema que va próximo a desaparecer. Su estructura, no sus dirigentes”, concluyó.

Al ser consultado sobre la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en las elecciones de la provincia de Buenos Aires, Monzó dijo ver “entregado” al partido amarillo. Sus declaraciones se dan luego de que Cristian Ritondo se reuniera con la secretaria de la Presidencia y principal armadora libertaria, Karina Milei, para sentar las bases de un acuerdo de cara a los comicios de este año. Tal como pudo saber Infobae, el PRO aceptó las condiciones del Gobierno de no competir en octubre y armar en conjunto los lugares en la boleta para diputados.

“Los dirigentes son conscientes y no van a pelear sobre el sello amarillo. Van a ir directamente a La Libertad Avanza, una desaparición directa. Se terminó. Entregaron las banderas al partido gobernante. Terminaron con un espacio político. No sé cuantos de esos valores va a llevar o hibridad con el Gobierno. Estaría bueno que le hagan un aporte, pero no lo imagino posible”, cerró.