En medio de las críticas cruzadas por Ficha Limpia, Francos pidió un consenso electoral entre el PRO y La Libertad Avanza

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, en la Cámara de Diputados (REUTERS/Mariana Nedelcu)

En medio del intercambio de críticas por el rechazo de la ley de Ficha Limpia en el Senado, el jefe de Gabinete Nacional, Guillermo Francos, pidió que haya “consenso” entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) de cara a las próximas elecciones. Durante una entrevista en Radio Mitre, el funcionario expresó que “los ánimos están exaltados”, y destacó la necesidad de “poner serenidad”.

En cuanto al rechazo de la ley de Ficha Limpia, Francos defendió a su bloque, asegurando que LLA no tuvo responsabilidad en la caída de la iniciativa. “Estaban confirmados los votos de los misioneros, no sé qué acuerdo habrán hecho con el kirchnerismo para no votar, no fue con nosotros, no tiene fundamentos adjudicar la responsabilidad nuestra”, señaló el jefe de Gabinete.

Además, destacó que, en este tema, el PRO no puede eludir su responsabilidad por su historial de contradicciones, como en el caso de la falta de una legislación similar en la Ciudad de Buenos Aires, y rechazó la acusación por un eventual acuerdo con la expresidenta Cristina Kirchner para no aprobar la ley que buscaba prohibir que condenados por corrupción puedan ser candidatos.

“No es nuestra intención operar para confrontar con Cristina, no tenemos problema en hacerlo, pero no buscamos esa confrontación”, sostuvo.

Por otro lado, el expresidente Mauricio Macri sostuvo ayer -en A24- que el Gobierno de Javier Milei es el “único responsable” por el fracaso de Ficha Limpia. “Este Gobierno defraudó a todos los argentinos en la ilusión de ir hacia una sociedad normal, donde los corruptos no puedan participar de la política”, señaló el exmandatario.

En esta línea, Macri insistió en que La Libertad Avanza “se equivoca de adversario” al responsabilizar al PRO por el rechazo de la ley, y remarcó que los votos estaban asegurados antes de la sesión. “Esta mujer (por Silvia Lospennato) batalló durante 9 años cuando nos trataban de locos y ahora vamos al recinto, estaban los votos, lo dice el jefe de gabinete hace 72 horas y hoy el Presidente dice que no estaban”, cuestionó.

Milei, a su vez, y en una entrevista transmitida ayer en el programa de streaming “La Misa”, también cuestionó al PRO y afirmó que “los votos no estaban”. “Una cosa es decir que están y la otra es ir y contarlos”, indicó.

El Presidente, además, cuestionó directamente a la candidata del PRO para la Legislatura porteña y principal impulsora del proyecto, Silvia Lospennato, al acusarla de querer utilizar esto “como un elemento para inflarse ella en la campaña”.

El proyecto necesitaba una mayoría absoluta de 37 votos, pero solo consiguió 36 voluntades, por lo que la iniciativa no podrá ser tratada hasta las sesiones ordinarias del año entrante.

Minutos después de que se conociera el resultado de la votación, el mandatario se expresó a través de sus redes sociales, con un breve mensaje, en el que aseguraba: “Lamentable. Fin”. Luego, un comunicado de la Oficina del Presidente completó la reacción. “Milei aborrece la actitud de los senadores nacionales que han optado por priorizar la defensa de sus intereses personales y partidarios por encima de las demandas del pueblo al que dicen representar”, aseguraba.