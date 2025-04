La respuesta de Lula Levy que descolocó a Larreta y los temas por los que se pelearon Adorni, Lospennato y Santoro

Lula Levy arremetió contra Santoro y Larreta durante el debate porteño

Dos de los momentos de mayor tensión durante el debate de candidatos a legisladores fueron protagonizados por Lula Levy, Manuel Adorni, Silvia Lospennato y Leandro Santoro. Desde la seguridad, Ley Bases y vacunatorios VIP fueron algunos de los temas que generaron fuertes críticas.

La candidata por Evolución, Lula Levy se posicionó frente a Santoro y le recordó el trabajo realizado por su partido en comparación a las irregularidades presentadas por el kirchnerismo durante la pandemia. Además, no dudó en enfrentarse a Horacio Rodríguez Larreta y cuestionarlo por la designación de Jorge Macri.

Al responder las preguntas de los cuatros candidatos, Lula se dirigió de manera directa a Horacio Rodríguez Larreta quien le había pedido su opinión sobre la gestión en relación a salud mental. Al respecto, la candidata reconoció que dicho tema “es algo importante” pero apuntó a su decepción sobre su rol en la designación del actual jefe de Gobierno.

De manera inesperada y crítica le dijo al ex jefe de Gobierno porteño: “Horacio, te voté, pero me decepcionaste. De hecho me resulta raro verte como legislador, vos que siempre hablas que sos una persona de la gestión, incluso te pregunto: ¿tu candidatura es parte de tu enfrentamiento con los Macri? porque la verdad es que estuviste un año y medio callado y vos trajiste a Jorge Macri del conurbano. Y nosotros defendemos la ciudad gobierne quien gobierne. No estamos especulando”, expresó se mostró atónito ante el planteo recibido.

De manera continua apuntó contra Leandro Santoro quien sostuvo que “si no hubiese sido porque Martin Lousteau dio quórum no se hubiese aprobado la Ley Base y el congreso nacional, los diputados nacionales que le responden a Lousteau acompañaron y votaron a favor de la Ley Base. ¿Cuál es tu posición en relación a esa ley que tanto daño le causó a los argentinos?.

Ante la consulta, Levy sostuvo: “No soy Lousteau, soy Lula y además te escuché hablar de sensibilidad y me gustaría pregunarte porque me gustan algunas de tus propuestas de hecho algunas las tomaste de Evolución, pero me gustaría preguntarte cuando hablas de sensibilidad ¿de qué sensibilidad hablas?”, se preguntó Levy.

Y le recordó que “verdaderamente vos sos el kirchnerismo y el kirchnerismo no solamente odia a la ciudad sino que votaron en contra de los fondos para la ciudad y además de todo eso hablan de sensibilidad cuando mientras nosotros repartíamos platos de comida caliente con la UBA y éramos voluntarios en vacunatorios de la ciudad, ustedes arman una fiesta en Olivos y estaban montando un vacunatorio VIP”.

Silvia Lospennato le responde a Manuel Adorni "Sos un buen vocero pero es una elección de legisladores"

Por otra parte, Manuel Adorni apuntó contra Silvia Lospennato al asegurar que “con los piquetes terminamos nosotros, Bullrich y Pettovello, para lo que propusiste tuvieron 17 años y no lo hicieron. ¿Qué hicieron para que el kirchnerismo tenga la posibilidad de volver y hacer pelota el país?”.

Sin embargo, la candidata del PRO chicaneó al candidato por LLA al plantear: “Me cuesta verte parado en ese atril. Sos un buen vocero, pero es una elección de legisladores. Decir que le ganaron al kirchnerismo cuando en esta ciudad logramos que fuera una isla. Nueve elecciones le ganamos al kirchnerismo y vamos a ir por décima vez. Esta fuerza es la única antikirchnerista y es la que mejor conoce a esta ciudad”, respondió.

La respuesta de Manuel Adorni

Además, Lospennato también apuntó contra Marra al sostener que en la Legislatura acompañarán todas las medidas que llamen a endurecer las penas de los delitos. “Nosotros formamos la Policía mejor paga y con mejor equipamiento”.

