Funcionarios participarán del primer acto por el Papa Francisco y Milei prepara su viaje al Vaticano

Javier Milei junto al regente de la Casa Pontificia, Leonardo Sapienza (Andreas SOLARO / AFP)

Al igual que buena parte del mundo, el Gobierno se vio sorprendido durante la madrugada del lunes con el fallecimiento del Papa Francisco, un hecho trascendental que también impactó en la política local y motivó al presidente Javier Milei y a buena parte del oficialismo, aunque también de la oposición, a modificar la agenda para los próximos días.

El mandatario nacional fue notificado de la muerte de Jorge Bergoglio, uno de los argentinos más importantes del siglo, por el secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nahuel Sotelo, un dirigente cercano al asesor Santiago Caputo y que resistió los cambios en la cartera tras la salida de Diana Mondino.

En estas últimas horas, el funcionario adquirió mayor relevancia por ser el principal nexo del Poder Ejecutivo con la Iglesia Católica y tras la muerte del Sumo Pontífice estuvo todo el día en la Casa Rosada, entre reuniones con altos miembros del Gabinete.

De perfil conservador y religioso, participó activamente de la campaña presidencial de Milei en el 2023 y desde entonces encabeza la agrupación Julio Argentino Roca.

El secretario de Culto y Civilización del Ministerio de Relaciones Exteriores, Nahuel Sotelo (Candela Teicheira)

Fue Sotelo, de hecho, quien comenzó a organizar el viaje que Milei realizará en los próximos días a Roma para participar del funeral de Francisco, que todavía no tiene fecha definida.

El secretario de Culto y Civilización partirá este mismo martes por la noche hacia Italia para estar cerca del Vaticano y ser el representante argentino ante la cúpula eclesiástica hasta el arribo del Presidente.

El funcionario de la Cancillería tiene pensado permanecer en la capital europea “por tiempo indefinido” e incluso podría quedarse en esa ciudad hasta que se elija al sucesor de Bergoglio, un proceso que podría demorar meses.

Tal como precisó Infobae, tras la muerte del líder espiritual, la Iglesia convoca a un “cónclave”, en el que los cardenales de todo el mundo se reúnen en la capilla Sixtina para votar al futuro Papa, el cual deberá tener al menos dos tercios de los sufragios. Si sale humo blanco, significa que hubo acuerdo; si, en cambio, es negro, continuará el proceso.

El objetivo de Sotelo, en principio, es estar en Italia cuando suceda lo primero, por lo que no tiene definido cuándo regresará a Buenos Aires. Estará en el país cuando llegue Milei, que todavía no tiene programada su partida.

Sin embargo, poco antes de viajar, el integrante de la Cancillería asistirá a la misa intereligiosa que se realizará en la Catedral porteña este martes a las 16:00, que será el primer acto oficial por Francisco al que asistirá el Gobierno.

El lunes por la mañana, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, encabezó una primera misa en recuerdo al Sumo Pontífice en esa misma iglesia, ubicada a metros de la Casa Rosada, frente a la Plaza de Mayo, pero en esa ocasión no hubo representantes nacionales.

García Cuerva despidió al Papa con una misa en la Catedral de Buenos Aires (REUTERS/Agustin Marcarian)

“Tenemos buena relación con García Cuerva, pero esa no fue la homilía oficial. La Conferencia Episcopal Argentina (CEA) convocó a un encuentro para el martes a la tarde y a esa sí vamos a ir, obviamente”, aclaró un miembro del Poder Ejecutivo.

Del homenaje, entonces, participarían también otros referentes del oficialismo y se especula con la presencia incluso del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que fue alumno de Bergoglio en la Universidad del Salvador.

El ministro coordinador debía asistir al Congreso para ser interpelado por los diputados por el caso $Libra, pero finalmente esta sesión se suspendió tras un acuerdo entre todos los bloques, incluido el kirchnerismo, que consideraron que no era momento como para avanzar con ese proceso.

La ceremonia será encabezada por el presidente de la CEA, Marcelo Colombo, acompañado por García Cuerva, y habrá intervenciones de oración de los representantes de otros cultos que están siendo invitados.

Las autoridades de la cúpula católica local están en permanente comunicación con Sotelo, quien fue el encargado de transmitirles a los integrantes del Gobierno la invitación para la misa de este martes, aunque muchos de ellos no se habían enterado hasta el lunes por la noche del homenaje.

El Papa Francisco falleció a los 88 años en el Vaticano (Alcaldía de Bogotá)

Además de haber cancelado toda la agenda vinculada con la campaña electoral, que incluía apariciones junto a los candidatos y un encuentro de trabajo en La Plata, Milei decretó siete días de duelo por el fallecimiento del Papa.

Todavía no estaba definido si el Presidente o Francos asistirían a la Catedral de Buenos Aires y fuentes cercanas a ambos indicaban que seguramente se decidiría durante el transcurso del día.

No será, sin embargo, la oportunidad para una foto política, ya que el ex jefe de Estado Mauricio Macri, que busca una alianza con La Libertad Avanza, no va a estar en esa misa, aunque sí podría ir su primo, el alcalde porteño Jorge Macri, que compite con el oficialismo en las elecciones de la ciudad.

Otra figura relevante que estaba analizando los pasos a seguir era la vicepresidenta Victoria Villarruel, actualmente alejada de los libertarios, que sabe que no podrá asistir al funeral de Francisco debido a que deberá quedar a cargo del Poder Ejecutivo los días en los que Milei esté en el Vaticano.