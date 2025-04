La suspensión del transporte gratuito a cartoneros desató un conflicto entre las cooperativas y el Gobierno porteño

La suspensión del transporte para cartoneros en la ciudad de Buenos Aires, anunciada esta semana por el gobierno de Jorge Macri, desató un inesperado conflicto en medio de la campaña electoral.

Las cooperativas de reciclado urbano, como El Amanecer de los Cartoneros, denuncian que la medida “amenaza el sistema de reciclado con inclusión social”. “En la Ciudad de la suciedad la administración Macri decide atacar y recortar el trabajo del reciclado”, expresaron en la movilización que realizaron el miércoles frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. Y adelantaron que se repetirá la semana próxima si no se revierte la decisión. Desde el oficialismo porteño aseguran que se implementará “una mesa de diálogo” y evalúan suspender la medida “por un mes”.

Hasta ahora el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires presta el servicio de transporte -ómnibus- que trasladan de manera diaria a los recuperadores urbanos desde distintos puntos del conurbano bonaerense hacia sus zonas de trabajo en la capital. Son unas 6.000 personas que viven de este trabajo informal. Las cooperativas están agrupadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Desde el Gobierno de Jorge Macri aseguran que "se encuentran analizando alternativas para optimizar la modalidad de traslado de los cartoneros"

Desde el Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) que tiene entre sus principales referentes a Juan Grabois y al dirigente Nicolás Caropresi, le explicaron a Infobae que la suspensión del transporte tiene un impacto directo en los ingresos y condiciones laborales de los cartoneros formalizados, que perciben un salario mensual de aproximadamente $360.000. Según Caropresi, “este monto no cubre el costo de vida actual y el recorte del servicio representa una pérdida adicional al trasladarles un costo que antes era asumido por el Estado”.

A esto se suma que si de ahora en más la alcaldía porteña deja de prestar este servicio “se sumarán unas 6.000 personas más al sistema público de trasporte”. El MTE forma parte de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) cuyo secretario general es el dirigente del Movimiento Evita, Alejandro Gramajo. De hecho, las medidas que adoptaron los recicladores urbanos son apoyadas por la UTEP.

Los curas villeros realizaron un lavado de pies a los cartoneros como medida de apoyo ante el reclamo

La postura de la Ciudad

Ante una consulta de este medio, desde el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, a cargo de Ignacio Miguel Baistrocchi, explicaron: “El Gobierno de la Ciudad costea el traslado de recuperadores de 4 de las 12 cooperativas concesionarias del Sistema Público de Recolección Diferenciada, Selección, Acondicionamiento y Comercialización de los residuos reciclables de la Ciudad (SPRD). Se trata de un total de 3.100 recuperadores”. Y agregaron: “Se están analizando alternativas para optimizar la modalidad de traslado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección de los materiales reciclables que separan los vecinos. Seguimos en conversaciones con las Cooperativas, aún no hay una determinación tomada”.

Desde el oficialismo aseguran que: “De esta forma, se mantiene un esquema de traslados destinado a asegurar la continuidad del servicio, optimizando las rutas de recuperadores que son trasladados”.

Por su parte, el MTE afirman que, además, el contexto económico ha agravado la situación. “El precio de los materiales reciclables ha caído de forma sostenida, lo que afecta los ingresos complementarios de los recuperadores”. Desde el sector vinculan esta caída con la apertura de importaciones de cartón y otros insumos, lo que deprime el valor de reventa de los materiales recolectados. A esto se suma una disminución del volumen de residuos disponibles, como consecuencia de la retracción del consumo.

“La medida fue implementada sin consulta previa y afecta a cientos de trabajadores que dependen de este servicio para desarrollar tareas formales dentro del sistema de reciclado con inclusión social”, afirma desde el MTE Nicolás Caropresi

En las calles de Buenos Aires ya se observan las consecuencias de la paralización parcial del sistema. Con menos recuperadores en actividad, la acumulación de residuos secos en veredas y esquinas se ha hecho más visible en varios barrios, como Flores, Floresta, Caballito, Almagro y Chacarita entre otras zonas. Cartones, papeles y plásticos se apilan sin ser recolectados, debilitando las rutas organizadas de reciclado y comprometiendo el servicio de higiene urbana.

Según el MTE, la medida adoptada por el gobierno de Jorge Macri “fue implementada sin consulta previa y afecta a cientos de trabajadores que dependen de este servicio para desarrollar tareas formales dentro del sistema de reciclado con inclusión social”.

Desde hace más de dos décadas los recuperadores cuentan con un esquema de transporte gratuito como parte de los acuerdos alcanzados con el Estado porteño. El traslado cubre rutas y horarios que no están contemplados por el transporte público tradicional, dado que las tareas de recolección de materiales reciclables se realizan principalmente durante la noche. La interrupción de este servicio complica la llegada de los trabajadores a sus zonas asignadas, y debilita el funcionamiento general del sistema.

Caropresi recordó que este sistema comenzó a organizarse en 2001, luego de años de precariedad extrema, con trabajadores trasladándose colgados de camiones o utilizando el extinto tren blanco.

Protesta de cartoneros frente al Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana

El referente del MTE sostuvo que la implementación del servicio de transporte fue uno de los principales logros del sector tras “grandes jornadas de lucha” y acuerdos alcanzados durante la gestión de Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Según explicó, los trabajadores ingresan a la ciudad durante la tarde, recolectan materiales durante la noche y regresan a sus hogares alrededor de las 23 horas. “Un pedazo de los ingresos de estos trabajadores estaba contemplado en el transporte para llevarlos todos los días a su trabajo”, añadió.

Según la versión del MTE, tras un día en que no se enviaron colectivos y la mayoría de los cartoneros no pudo trabajar, se iniciaron conversaciones entre representantes del sector y autoridades porteñas. Aunque aún no hay definiciones, se ha abierto una instancia de discusión para revisar la decisión. En paralelo, las cooperativas anunciaron que este miércoles realizarán una movilización frente al edificio de Espacios Públicos, en reclamo por la restitución del servicio de transporte y en defensa del sistema de reciclado formal.

El martes pasado, y también como una medida para visibilizar el conflicto, en el Parque Lezama, frente al Ministerio de Espacio Público, el Padre Toto e Ignacio Bagattini oficiaron una misa bendiciendo las herramientas de trabajo -los bolsones de reciclado- y realizaron el lavatorio de pies a los cartoneros a los “que la Policía de la Ciudad viene persiguiendo en las calles”.

El acompañamiento de los curas villeros continúa desde los tiempos en que Jorge Bergoglio, por entonces arzobispo de Buenos Aires -actual Papa Francisco-, oficiaba misas en Constitución, pidiendo mesas de diálogo “para que se deje de perseguir a los trabajadores cartoneros”.

Según la visión de la UTEP, El conflicto se da en un contexto de falta de inversión en infraestructura clave del sistema. El Centro Verde de Barracas, el predio de reciclado más importante de la ciudad, permanece fuera de servicio desde un incendio ocurrido en 2023. A la fecha, no se ha iniciado ningún proceso de licitación para su reconstrucción, lo que limita aún más la capacidad operativa del sistema.

Jorge Macri y el ministro Ignacio Baistrocchi, en la inauguración de la nueva Planta de Tratamiento de residuos mixtos de Villa Soldati,en julio de 2024

En este escenario, referentes del sector también denunciaron un endurecimiento de las políticas hacia el reciclado informal. La Cooperativa El Amanecer de los Cartoneros informó sobre el secuestro masivo de carros y bolsones, la imposición de restricciones al trabajo en vía pública y episodios de violencia institucional. En un comunicado, sostuvieron: “En 2007 nos suspendieron el tren blanco y, luego de protestas y diálogos, conseguimos los micros. Ahora, 16 años después, los van a sacar”.

Desde el gobierno porteño se insiste en que la intención de Jorge Macri no es agravar la situación de las familias de recicladores: “Desde la Ciudad nos encontramos analizando alternativas para optimizar la modalidad de traslado con el objetivo de mejorar la eficiencia en la recolección de los materiales reciclables que separan los vecinos. Hay una mesa abierta de conversación con las cooperativas a los efectos de encontrar juntos un esquema logístico que asegure la continuidad y mejora del sistema de reciclaje en su conjunto”.

Las organizaciones que integran la UTEP y sobre todo desde el MTE afirman que hasta ahora no se ha convocado ninguna mesa de diálogo con cartoneros independientes y que la política actual “ataca y recorta el trabajo de reciclado” en un momento de alta vulnerabilidad social. En sus palabras, la Ciudad atraviesa “un panorama nunca visto en más de 20 años de sistema cooperativo”.